Терри решил стать главным тренером. Это может обернуться позором или триумфом

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сегодня, 00:04

Джон Терри хочет стать главным тренером. «Соккер.ру» — об историях успехов и неудач тех, с кем экс-защитник блистал на футбольных полях в Англии.

Игроков сборной Англии, выступавших на ЧМ -2006, называют «золотым поколением». Сейчас они завершили карьеру игроков и все больше их представителей становятся тренерами. Вот и Джон Терри встает на этот путь. Он принял решение покинуть пост помощника главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита, чтобы начать собственную карьеру. И Терри станет седьмым представителем того «золотого поколения», который выбрал такую дорогу. Хороший повод посмотреть, как получалось у других из числа его сверстников.

Начнем с самого Терри. Он выбрал интересный момент для своего решения. Сейчас все клубы имеют главных тренеров, активно проводят предсезонную подготовку. Но со стартом сезона у кого-то наверняка начнутся проблемы, а дальше пойдет гонка на терпение боссов. И если кого-то уволят, то Терри будет тут как тут – главное, не прогадать и выбрать удобный вариант, а там как повезет – своего рода лотерея. Хотя может появиться и более гарантированный вариант, например, его уже связывают с интересом «Суонси», который остается без главного тренера после ухода Стива Купера.

Но пока Терри не хочет спешить и готов даже поработать за пределами Англии, потому что если внутри нее испортишь репутацию, то получить выгодную работу будет потом сложнее – а за границей шишки набивать как-то проще. Рано или поздно свою команду Терри получит. Интересно, учтет ли он опыт шести своих бывших товарищей по сборной, которые уже набили шишки?

Дэвид Джеймс

На чемпионате мира в Германии Джеймс был сменщиком основного голкипера Пола Робинсона. Он стал первым из того поколения, кто отправился по пути тренерской работы. Но гулял он по скромным тропинкам. Поработал в Исландии, в 2014 году трудился в «Лутоне», потом отправился в Индию, чтобы взять на себя «Кералу Бластерс».

Причем с этой командой он смог выйти в плей-офф, но уступил в финале. После окончания однолетнего контракта он вернулся четыре года спустя. Концовка сезона-2017/18 была обнадеживающей, однако в плей-офф попасть не удалось. А безвыигрышная серия из 11 матчей в начале следующего сезона привела к его отставке в декабре 2018 года.

Какой тут урок может извлечь Терри? Наверное, не стоит начинать очень издалека и уезжать в экзотические страны – лучше быть все же на виду, сохранять связь с Англией, а успехи и неудачи в условной Индии мало повлияют на репутацию – только время потеряешь.

Гэри Невилл

В 2011 году он закончил карьеру и сразу бросился в атмосферу медийности, став довольно ярким телевизионным экспертом, причем с весьма хлесткими характеристиками. Но что более странно – это его рывок в «Валенсию». Такой резкий скачок удивил всех. И вряд ли было лучшим решением приниматься за такую работу без опыта, сразу входить в клуб с управленческим и финансовым кризисом.

Его хорошие отношения с владельцем клуба Питером Лимом сыграли большую роль и долго ему помогали, но все равно назначение в итоге превратилось в кошмар. «Валенсия» не могла выиграть на протяжении первых девяти матчей в Ла Лиге под началом Невилла, хотя затем выиграла три из четырех встреч. Но репутация строилась не только на матчах чемпионата.

В Лиге чемпионов, в Лиге Европы и Кубке Испании все рассыпалось. А когда «Валенсия» оказалась в шести очках от зоны вылета и в Ла Лиге, все же было принято решение об увольнении Невилла, который вернулся в кресло эксперта.

Стивен Джеррард

Безусловно, самый успешный тренер из «золотого поколения» англичан. Хотя он тоже был брошен в опасную пучину, приняв на себя работу в «Рейнджерс» в сезоне-2018/19. Клуб с амбициями, с огромной массой фанатов, с историей, но постоянно терпевший неудачи на фоне доминирования «Селтика» — заклятого врага. От Джеррарда ждали только победы в чемпионате Шотландии.

В первом сезоне он потерпел неудачу, хотя были позитивные моменты, например, беспроигрышная серия из 12 матчей и первая победа над «Селтиком» за шесть лет. Сразу после первого сезона за «рейнджеров» Джеррарда звали в «Ньюкасл», но он решил остаться. Его следующий сезон снова привел к финишу на втором месте, однако Джеррард зарабатывал себе отличную тренерскую репутацию.

А в прошлом сезоне он лишил «Селтик» возможности завоевать десятый титул подряд – добился своего. Причем бывший капитан «Ливерпуля» не только выиграл чемпионат, но сделал это в доминирующей манере, закончив сезон без поражений и набрав 102 очка. Теперь, если Джеррард решит уйти из «Рейнджерс», недостатка в хороших предложениях у него не будет.

Сол Кэмпбелл

Бывший защитник «Арсенала» начал управленческую карьеру довольно странным образом, пойдя по совсем уж низшим английским лигам. Он получил шанс в начале сезона-2018/19, приняв приглашение в «Маклсфилд Таун», когда клуб находился в зоне вылета, отставая от спасительной позиции на пять очков. С приходом Кэмпбелла результаты улучшились, и в последнем туре он смог спасти команду. Так что старт можно назвать успешным.

Однако отношения с клубом быстро испортились, возникли финансовые трудности, и Кэмпбелл ушел по обоюдному согласию сторон. Но о его локальном успехе помнили, поэтому позвали в «Саутэнд Юнайтед» через несколько недель. Причем этот клуб тоже бился за выживание и имел финансовые трудности. В этот раз чудесного спасения не случилось. Но вряд ли кто-то другой имел бы гораздо большие шансы добиться успеха в таких условиях. Так что 46-летний англичанин ждет нового шанса, чтобы уж точно проявить себя.

Фрэнк Лэмпард

Один из примеров, который был у всех на виду. Лэмпарду многие симпатизировали, когда он был футболистом, у многих он вызывал положительные эмоции и в качестве главного тренера «Челси». Перед этим Лэмпард завоевывал репутацию в «Дерби Каунти», с которым выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка лиги и едва не поднялся в Премьер-Лигу, добравшись до плей-офф. Там он пользовался своими связями с «Челси», выписал, например, Томори и Маунта в аренду.

В плей-офф случилось поражение от «Астон Виллы», но впечатление Лэмпард оставил положительное, поэтому фанаты с радостью восприняли его возвращение в «Челси» уже в качестве тренера. Причем он пришел, когда на клуб был наложен запрет на трансферы. Лэмпард использовал внутренние ресурсы клуба, привлек молодежь и вернул команду в Лигу чемпионов, продолжая развития команды и свое собственное.

Однако когда трансферный рынок для клуба открылся и были заключены дорогие сделки, выросли ожидания, а вот результаты не подтянулись. И Лэмпард был уволен в январе. Дальше пришел Тухель, и все мы помним, чем дело кончилось: «Челси» ворвался в четверку АПЛ и выиграл Лигу чемпионов. Кто-то, наверное, даже скажет, что «на багаже Лэмпарда». Можно ждать, что Лэмпард вскоре вернется к работе. Он уже показал, что умеет развивать молодежь, осталось обрести стабильность в работе с лидерами.

Уэйн Руни

Когда Руни стал временным главным тренером «Дерби Каунти», клуб был далек от успехов, наблюдаемых при Лэмпарде. Руни пытался вывести команду из борьбы за выживание. Но результаты улучшились не сразу. Тем не менее, серия из девяти побед в 18 матчах позволила клубу серьезно так подняться.

Впрочем, это был временный всплеск. Одна победа в 15 последних матчах привела к тому, что «Дерби» едва спасался. Потом начались скандалы, не связанные с тренерской работой. Например, появились нашумевшие фотографии личного свойства, скажем так, возникла история с травмированием собственного игрока. В общем, тучи на Руни сгустились, но шанс все исправить у него пока есть.