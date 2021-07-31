Антон Фетисов покинет «Спартак»

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вчера, 10:07

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов покинет занимаемую должность. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против»:

Антон Фетисов уходит из «Спартака». На его место уже даже нашли человека. Скорее всего, им станет Дмитрий Зеленов. Удивительно, но по словам источников, собеседование с ним проводила Зарема Салихова.

Также недавно в «Спартаке» освободилась должность заместителя начальника команды.