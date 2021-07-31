Антон Фетисов покинет «Спартак»

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов покинет занимаемую должность. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против»:
Антон Фетисов уходит из «Спартака». На его место уже даже нашли человека. Скорее всего, им станет Дмитрий Зеленов. Удивительно, но по словам источников, собеседование с ним проводила Зарема Салихова.
Также недавно в «Спартаке» освободилась должность заместителя начальника команды.
Во-первых перспектива всяких разных резонансных решений, cpача и бестолковщины возрастает в разы
Во-вторых сам факт, что cпopтаком руководит какая то кауказская пpocтитутка, вызывает улыбку и неподдельную радость
Во-первых перспектива всяких разных резонансных решений, cpача и бестолковщины возрастает в разы
Во-вторых сам факт, что cпopтаком руководит какая то кауказская пpocтитутка, вызывает улыбку и неподдельную радость
Хотя Фетисов заслужил, чтобы его турнули...
Хотя бы за репосты в адрес "коней".
Хотя Фетисов заслужил, чтобы его турнули...
Хотя бы за репосты в адрес "коней".
Сейчас в Спартаке властвует Зарема, хотя номинально даже в СД не числится.
Фетисов был из команды Попова и Мележикова. Вопрос времени когда и эти двое уйдут из Спартака по собственному желанию.
Нормально так входим в юбилейный сезон - с внутрисобойчиками, скандалами, вбросами и сливами. То ли еще будет...
Сейчас в Спартаке властвует Зарема, хотя номинально даже в СД не числится.
Фетисов был из команды Попова и Мележикова. Вопрос времени когда и эти двое уйдут из Спартака по собственному желанию.
Нормально так входим в юбилейный сезон - с внутрисобойчиками, скандалами, вбросами и сливами. То ли еще будет...
Зарема такая она Зарема...
Зарема такая она Зарема...
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Ничего удивительного! Кто увольняет, тот и нанимает приемника.
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Ничего удивительного! Кто увольняет, тот и нанимает приемника.
Про "Палмейрас" было прикольно...
Про "Палмейрас" было прикольно...