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Антон Фетисов покинет «Спартак»

вчера, 10:07

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов покинет занимаемую должность. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против»:

Антон Фетисов уходит из «Спартака». На его место уже даже нашли человека. Скорее всего, им станет Дмитрий Зеленов. Удивительно, но по словам источников, собеседование с ним проводила Зарема Салихова.

Также недавно в «Спартаке» освободилась должность заместителя начальника команды.

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Гoлoвaч Ленa
Гoлoвaч Ленa
вчера в 18:02, ред.
    протон1
    протон1
    вчера в 16:58
    Федун, продай игрушку уже. 17 лет издевательств над болельщиками!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 16:40
    Всё таки корсары были правы - женщина на корабле не к добру!

    Хотя Фетисов заслужил, чтобы его турнули...

    Хотя бы за репосты в адрес "коней".
    makkie
    makkie
    вчера в 14:15
    Ожидаемо!

    Сейчас в Спартаке властвует Зарема, хотя номинально даже в СД не числится.
    Фетисов был из команды Попова и Мележикова. Вопрос времени когда и эти двое уйдут из Спартака по собственному желанию.
    Нормально так входим в юбилейный сезон - с внутрисобойчиками, скандалами, вбросами и сливами. То ли еще будет...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 13:47
    Короче Зарема нашла мужика получше Федуна !
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    вчера в 13:19
    Ожидаемо.
    Зарема такая она Зарема...
    berda2003
    berda2003
    вчера в 12:54
    зарема рулит... так и до федуна доберётся... хочу в спартак.
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 12:17
    тоже в локомотив переберется.....
    Сп62
    Сп62 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 11:50
    Ну, не футбол же обсуждать. Зарема интересней.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Zenit_84 (раскрыть)
    вчера в 11:50
    Не знаю как Зарема, а вот в Зените, учитывая должность председателя совета директоров, рулит бывшая корпоративщица Илюхина! А уж как она пыталась Оренбург в РПЛ притащить, никакой Зареме не по силам! А еще она президент федерации футбола СПБ! Вот кто серый кардинал Зенита!)
    альсато
    альсато
    вчера в 11:43
    есть две большие разницы!..когда ты хлопаешь дверью и когда тебя просят за дверь)))))
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 11:28
    Зарем рулит
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 11:07
    Увольнение Фетисова давно назревало, после того как он ввязался в обоюдный детский троллинг с ЦСКА и Зенитом. А в ситуации с ЦСКА где он назвал их конюшней вообще выступил в роли провокатора
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 11:05
    Прочитал статью и понял что большинство комментов про Зарему будут
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 10:59
    "Именно Фетисов – главное лицо клуба в СМИ: формулирует клубные заявления, комментирует трансферы, а его команда отвечает за позиционирование «Спартака» в социальных сетях." Про клуб "Палмейрас" не ведает, собственное лицо в потасовке не уберег, да и видать в соц.сетях его команда не блистала. Годик порулил, пора и честь знать. А если посерьезнее, то источник инфы такой себе, да и само событие не великое, на "вселенский шкандаль" не тянет. Как обычно личное мнение.
    Зовите меня - Хозяин
    Зовите меня - Хозяин
    вчера в 10:52
    У Зелёного джинсы рваные, руки не потные и волосы не жирные)))
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 10:50
    Неудавшегося горе боксёра выгоняют пинком под зад из из Спартака! Заремка не любит неудачников!
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 10:39
    Гадалка Зарема раскрыла краплёные карты
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 10:26
    Не любит Зарема тех, кто болтает больше ее самой.
    particular
    particular
    вчера в 10:25
    Эххх... Не выдержал тягот информационного противоборства...
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 10:25
    Короче говоря Зарема все таки решила захватить власть ,все правильно делает сначала ставит своего человека который будет отвечать за репутацию клуба а потом через болельщиков надавит на верхушку а сама на Федуна вот и Спартак в кармане
    cska1948
    cska1948
    вчера в 10:24
    "..Удивительно, но по словам источников, собеседование с ним проводила Зарема Салихова."
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    Ничего удивительного! Кто увольняет, тот и нанимает приемника.
    drug01
    drug01
    вчера в 10:17
    Жаль очень жаль
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 10:14
    Жаль....
    Про "Палмейрас" было прикольно...
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