Нападающий Анри Оньекуру сменил «Монако» на «Олимпиакос», об этом сообщает пресс-служба монегасков.
L’AS Monaco annonce le transfert d’Henry Onyekuru à l’Olympiakos, double champion en titre du championnat grec.— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 2, 2021
Le Club lui souhaite bonne chance pour cette nouvelle aventure.https://t.co/yyResxxJ9F
Недавно «Монако» продал своего защитника в «Милан».
Огромное спасибо Mikki, который делает всё возможное и невозможное, чтобы мы чувствовали себя уютно, комфортно на сайте, да ещё и имели возможность играть и выигрывать. Хочу ещё вспомнить и отметить арбитра, который очень много приложил усилий, времени, человеческих сил, для того, чтобы сайт жил полноценной жизнью и процветал!
Прочитав уважаемого участника КП Gahi, "присоединяюсь" к его инициативе с очень хорошему пожеланиями отдать свои выигранные призы детям с физическими ограничениями, которые любят и играют в футбол! Буду Вам очень признателен, если худи, которое я выиграл в КП за июль месяц оденет ребёнок, который обделён самым главным в человеческой жизни, обделён здоровьем в той или иной мере, передайте мой, выигранный приз, если это возможно, в школу-интернат или другую гос.организацию для детей с физическими ограничениями...Подарите сейчас и в будущем, если мне удастся ещё выиграть что-то из призов, предоставленных уважаемой администрацией в качестве призов победителям и призёрам конкурсов на soccer.ru.
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ВСЕМ ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ!
Берегите себя, своих родных и близких!
Относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам!
Огромное спасибо Mikki, который делает всё возможное и невозможное, чтобы мы чувствовали себя уютно, комфортно на сайте, да ещё и имели возможность играть и выигрывать. Хочу ещё вспомнить и отметить арбитра, который очень много приложил усилий, времени, человеческих сил, для того, чтобы сайт жил полноценной жизнью и процветал!
Прочитав уважаемого участника КП Gahi, "присоединяюсь" к его инициативе с очень хорошему пожеланиями отдать свои выигранные призы детям с физическими ограничениями, которые любят и играют в футбол! Буду Вам очень признателен, если худи, которое я выиграл в КП за июль месяц оденет ребёнок, который обделён самым главным в человеческой жизни, обделён здоровьем в той или иной мере, передайте мой, выигранный приз, если это возможно, в школу-интернат или другую гос.организацию для детей с физическими ограничениями...Подарите сейчас и в будущем, если мне удастся ещё выиграть что-то из призов, предоставленных уважаемой администрацией в качестве призов победителям и призёрам конкурсов на soccer.ru.
Вполне возможно, что к хорошей инициативе уважаемого участника конкурсов Gani, кто-то ещё присоединится, и тогда количество подарков увеличится, и соответственно увеличится количество детей, которые будут радоваться этим подаркам с логотипом: "Соккер.Ру"...
ВСЕМ ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ!
Берегите себя, своих родных и близких!
Относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам!