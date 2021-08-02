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Оньекуру сменил «Монако» на «Олимпиакос»

вчера, 12:55

Нападающий Анри Оньекуру сменил «Монако» на «Олимпиакос», об этом сообщает пресс-служба монегасков.

Недавно «Монако» продал своего защитника в «Милан».

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 15:20
Наверное знает что делает
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:21
Монако потихоньку распродает ненужных игроков.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 13:05
Присоединяюсь к инициативе по выигранным призам - все мои уже одеты.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:00
Уважаемая администрация, огромное Вам спасибо, за предоставленную возможность общаться в дружеской атмосфере, и при этом, ещё участвовать в конкурсах, играть и выигрывать... Спасибо Вам за то, что мы имеем возможность общаться в "домашней" дружеской обстановке, и за это огромное - спасибо модераторам за их труд, за их профессиональное выполнение своих служебных обязанностей, за то, что они в "корне" пресекают комментарии, которые могут спровоцировать конфликтную ситуацию...
Огромное спасибо Mikki, который делает всё возможное и невозможное, чтобы мы чувствовали себя уютно, комфортно на сайте, да ещё и имели возможность играть и выигрывать. Хочу ещё вспомнить и отметить арбитра, который очень много приложил усилий, времени, человеческих сил, для того, чтобы сайт жил полноценной жизнью и процветал!


Прочитав уважаемого участника КП Gahi, "присоединяюсь" к его инициативе с очень хорошему пожеланиями отдать свои выигранные призы детям с физическими ограничениями, которые любят и играют в футбол! Буду Вам очень признателен, если худи, которое я выиграл в КП за июль месяц оденет ребёнок, который обделён самым главным в человеческой жизни, обделён здоровьем в той или иной мере, передайте мой, выигранный приз, если это возможно, в школу-интернат или другую гос.организацию для детей с физическими ограничениями...Подарите сейчас и в будущем, если мне удастся ещё выиграть что-то из призов, предоставленных уважаемой администрацией в качестве призов победителям и призёрам конкурсов на soccer.ru.

Вполне возможно, что к хорошей инициативе уважаемого участника конкурсов Gani, кто-то ещё присоединится, и тогда количество подарков увеличится, и соответственно увеличится количество детей, которые будут радоваться этим подаркам с логотипом: "Соккер.Ру"...

ВСЕМ ДОБРА, ЗДОРОВЬЯ, УДАЧИ!
Берегите себя, своих родных и близких!
Относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам!
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