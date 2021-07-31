Скандальный украинский нападающий перешёл в «Фуэнлабраду»

Пресс-служба клуба «Фуэнлабрада», который выступает в испанской Сегунде, объявила о трансфере нападающего Романа Зозули.
Форвард перешёл в «Фуэнлабраду» на правах свободного агента. Контракт с украинцем подписан на два сезона (с возможностью продления ещё на один год).
Напомним, что на подписание Зозули претендовал испанский «Алькоркон», однако фанаты команды выступили против подписания украинца из-за его политических взглядов. В СМИ появились слухи о том, что форвард может перейти в «Эшторил», однако португальские болельщики также выступили против данного трансфера в соцсетях.
https://www.soccer.ru/game/rating-comforting?page=2&team=all
https://www.soccer.ru/game/rating-comforting?page=2&team=all