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Скандальный украинский нападающий перешёл в «Фуэнлабраду»

вчера, 23:16

Пресс-служба клуба «Фуэнлабрада», который выступает в испанской Сегунде, объявила о трансфере нападающего Романа Зозули.

Форвард перешёл в «Фуэнлабраду» на правах свободного агента. Контракт с украинцем подписан на два сезона (с возможностью продления ещё на один год).

Скандальный украинский нападающий перешёл в «Фуэнлабраду»

Напомним, что на подписание Зозули претендовал испанский «Алькоркон», однако фанаты команды выступили против подписания украинца из-за его политических взглядов. В СМИ появились слухи о том, что форвард может перейти в «Эшторил», однако португальские болельщики также выступили против данного трансфера в соцсетях.

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dimagas2
dimagas2 ответ ZjzoRe (раскрыть)
сегодня в 12:23
Через мокшанскую пропаганду.
ZjzoRe
ZjzoRe ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 12:06
а что ж тогда испанцы и португальцы выгоняли его из команд?
dimagas2
dimagas2
сегодня в 10:12
Не знаю ни одного скандала с ним.Тока у мокш почему то он "скандальный".
ykcyc77
ykcyc77
сегодня в 08:44
Вот придумали - скандальный. Скандальный - это тот, который мирно обедающих людей стульями по голове лупит! У нас все неугодные будут скандальными, которые против произвола и беззакония.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:35
Пора вообще забыть об этом недофутболисте.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:33
Не могу пожелать удачи.
David Young
David Young ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 23:24
Сегодня последний день месяца, вы, как и все остальные кто не попал в группу Яшина, попали в группу Заболотного, очки за ставки которые были выиграны вами сегодня пошли в зачёт туда, вы на 28 месте.
https://www.soccer.ru/game/rating-comforting?page=2&team=all
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