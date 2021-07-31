Скандальный украинский нападающий перешёл в «Фуэнлабраду»

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вчера, 23:16

Пресс-служба клуба «Фуэнлабрада», который выступает в испанской Сегунде, объявила о трансфере нападающего .

Форвард перешёл в «Фуэнлабраду» на правах свободного агента. Контракт с украинцем подписан на два сезона (с возможностью продления ещё на один год).