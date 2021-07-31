«Бенфика» объявила о трансфере украинского нападающего Яремчука

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вчера, 21:04

Пресс-служба «Бенифики» объявила о переходе нападающего «Гента» .

Контракт с украинцем подписан до лета 2026 года. Официальная презентация игрока состоится завтра, 1 августа. В прошлом сезоне Яремчук провёл 43 матча в составе «Гента», записав на свой счёт 23 гола и 8 результативных передач. На Евро-2020 нападающий забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу за 6 матчей в составе сборной Украины.

Ранее стало известно, какую сумму «Бенфика» заплатила за трансфер Яремчука.