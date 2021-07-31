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«Бенфика» объявила о трансфере украинского нападающего Яремчука

вчера, 21:04

Пресс-служба «Бенифики» объявила о переходе нападающего «Гента» Романа Яремчука.

Контракт с украинцем подписан до лета 2026 года. Официальная презентация игрока состоится завтра, 1 августа. В прошлом сезоне Яремчук провёл 43 матча в составе «Гента», записав на свой счёт 23 гола и 8 результативных передач. На Евро-2020 нападающий забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу за 6 матчей в составе сборной Украины.

«Бенфика» объявила о трансфере украинского нападающего Яремчука

Ранее стало известно, какую сумму «Бенфика» заплатила за трансфер Яремчука.

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протон1
протон1
сегодня в 00:57
Достойно отыграл Евро и заслуженно пошёл на повышение. Мне он даже с англичанами понравился, по первому тайму
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 23:08
Очень хотел его видеть в Серии А (Роме или Милану ,думаю , не помешал бы) , но и Бенфика - это шаг вперёд. Ещё есть время проявить себя в Португалии и уйти в ещё более сильный чемп , всё в его руках , но и именитый португальский клуб , для игрока , в своё время, списанного в Киеве тоже , конечно, очень неплохо .
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:04
удачи Роману, всего добился сам, не на паспорте сидел и яйца грел.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 22:00
Вроде, заявка делается на оба матча этапа.
makkie
makkie
вчера в 21:29
Читеры, уже Мейте и Яремчука подписали!
Слабо со Спартаком в прежних составах сразиться?)))
dimagas2
dimagas2 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:25
Вполне да.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:20
Для Яремчука шаг вперед. Удачи
УЕСКА
УЕСКА ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 21:19
А на ответку?
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 21:17
Хороший трансфер.
Удачи тебе в новом клубе.
dimagas2
dimagas2 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:09, ред.
Нет, конечно же.Игра уже 3 или 4-го числа.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:08
А со Спартаком он уже сможет играть или не успеют заявить его?
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:07
Если заиграет то будет на прицеле у ТОП-клубов в будущем.
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