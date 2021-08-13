«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Арсенала» Уиллока

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила о переходе полузащитника «Арсенала» Джозефа Уиллока.
21-летний футболист подписал с «сороками» долгосрочный контракт. По данным СМИ, сумма трансфера составила 25 млн фунтов стерлингов. Уиллок уже выступал за «Ньюкасл» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, где забил 8 голов за 14 матчей.
✍️ #NUFC are thrilled to announce the signing of Joe Willock on a long-term deal.— Newcastle United FC (@NUFC) August 13, 2021
Welcome back, @Joewillock! 😍
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Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к полузащитнику «Ювентуса».