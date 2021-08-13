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«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Арсенала» Уиллока

вчера, 19:00

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила о переходе полузащитника «Арсенала» Джозефа Уиллока.

21-летний футболист подписал с «сороками» долгосрочный контракт. По данным СМИ, сумма трансфера составила 25 млн фунтов стерлингов. Уиллок уже выступал за «Ньюкасл» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, где забил 8 голов за 14 матчей.

Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к полузащитнику «Ювентуса».

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Все комментарии
Graceful 713
Graceful 713
сегодня в 00:28
Не понимаю трансферную политику арсенала. Продать такого игрока... Парень с большим потенциалом. Не стоит, думаю, удивляться если купят ещё Эдегора вместо него
aNOOBis
aNOOBis ответ mphuZ (раскрыть)
вчера в 23:20
Балласт - это Джака, и он у нас капитан
mphuZ
mphuZ
вчера в 22:52
Избавляемся от балласта, но на замену покупаем мало.
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:51
Удачи и успеха в Ньюкастле!
Борислaв
Борислaв
вчера в 20:27
Удачи ему!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:05
Удачи в новом клубе.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:38
Его уже опробовали, надо брать.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 19:25
Удачу малышу в Касле
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:24
Не всем быть топоми.
shlomo
shlomo
вчера в 19:14
Удачи ему !
протон1
протон1
вчера в 19:05
Неужели игрок ушёл за деньги??? Арсенал, ты ли это???
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 19:02
Лол, мой любимый юниор был в "Арсенале", думаю, он станет топом. Кроенке такие не нужны.
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