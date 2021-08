«Ньюкасл» объявил о трансфере полузащитника «Арсенала» Уиллока

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила о переходе полузащитника «Арсенала» .

21-летний футболист подписал с «сороками» долгосрочный контракт. По данным СМИ , сумма трансфера составила 25 млн фунтов стерлингов. Уиллок уже выступал за «Ньюкасл» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, где забил 8 голов за 14 матчей.

✍️ # NUFC are thrilled to announce the signing of Joe Willock on a long-term deal.



Welcome back, @Joewillock! 😍



⚫️⚪️

NUFC