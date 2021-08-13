Лукаку вернулся в «Челси» и мечтает занять трон Дрогба. Идеальный форвард для «Синих» и Тухеля

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вчера, 15:00

С возвращением!

«Челси» во второй раз покупает Лукаку. За 10 лет ценник вырос на 100 миллионов евро

10 лет назад «Челси» заплатил 15 миллионов евро за 18-летнего форварда «Андерлехта», которого сразу же нарекли преемником Дидье Дрогба. Сезон 2011/12 стал первым на «Стэмфорд Бридж» для Лукаку и последним для «Вождя» (через два года он вернется, но это уже другая история). Дрогба покинул «Челси» после 8 лет верной службы, а его молодой товарищ провел в дебютном сезоне 8 матчей в АПЛ и не отметился забитыми голами.

Летом 2012-го Ромелу отправился в аренду в «Вест Бромвич», потом его откомандировали в «Эвертон», куда бельгиец и был продан с концами в 2014-м. Тогда «синие» заработали на Лукаку, но правильно оценить его потенциал не смогли, раз заплатили «Интеру» в три раза больше, чем выручили от продажи в «Эвертон». Успевший после ухода из «Челси» поиграть за МЮ и «Интер» форвард возвращен в Лондон за 115 миллионов евро.

Потенциально ключевой трансфер АПЛ -2021/22

В прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов, но если в европейском турнире со сложным плей-офф сложно запланировать очередной успех, то борьба за победу в чемпионате — правильная и достойная задача для топ-клуба. В последние сезоны в Англии задает темп «Манчестер Сити», только «Ливерпуль» смог на протяжении двух лет поддерживать столь же высокие обороты и даже дотянулся до долгожданного титула.

«Горожане» уже вернулись на вершину и не собираются сдавать позиции: «Ман Сити» уже подписал Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов, чемпионы охотятся за Харри Кейном. Нет сомнений, что команда Хосепа Гвардиолы снова будет высоко, но конкуренты мечтают свергнуть «горожан» и предпринимают для этого вполне конкретные шаги. Трансферы Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед» и Ромелу Лукаку в «Челси» не простые, а с секретом.

Именно эти новички выглядят теми фигурами, которые могут изменить соотношение сил в английском футболе. МЮ был нужен первоклассный защитник, чтобы выйти на новый уровень, а «Челси» на турнирной дистанции в 38 туров не обойтись без форварда, который будет стабильно конвертировать выстроенную Тухелем игру в голы и победы. Эксперимент с Вернером оказался неудачным, Лукаку — новый №1 в атаке.

Идеальный нападающий для Тухеля и его «Челси» 2.0

Томас Тухель удачно зашел в «Челси» по ходу предыдущей кампании, но по ходу предсезонной подготовки немецкий тренер начал новый этап работы. Если раньше он реагировал и исправлял, то теперь приступил к капитальному строительству команды. «Челси» первой версии был заточен на простые и эффективные решения в схеме 3-4-3, ставка делалась на спокойный контроль мяча полузащитниками, высокую компактность и тщательно продуманный билд-ап.

«Челси» 2.0 должен играть агрессивнее и интенсивнее, больше играть от себя, нежели от соперника. «Синие» грамотно сыграли на чужих пороках в Лиге чемпионов и топ-матчах прошлого сезона при Тухеле, но для сбора чемпионского урожая нужно нечто большее: интенсивная вертикальная игра, резкая смена темпа, тактическая гибкость и умение переключаться между типами прессинга. Такой футбол подходит этому составу «Челси», а Лукаку должен стать идеальным наконечником атак команды.

В Италии Ромелу значительно прибавил, став более разносторонним и уверенным в себе игроком, нужно понимать, что «Челси» платит огромные деньги не только за класс, но и за характер, за приобретенные бельгийским форвардом с момента предыдущих отношений с «синими» лидерские качества. В «Интере» Лукаку раскрылся у Конте в модели с тремя центральными защитниками, образовав блестящую связку с Лаутаро Мартинесом.

Тухель предпочитает 3-4-3, но может попробовать и 3-5-2, если звездный новичок окажется более эффективен в такой расстановке. Одновременно это шанс перезагрузить карьеру Вернера, который выглядит вполне подходящим напарником для Лукаку. Тимо теряется, когда остается в нападении один, а более сложные роли не для него, с мощным, бегущим и при этом умным и не жадным Лукаку немцу должно быть комфортно, как рядом с Поульсеном и Шиком в последнем успешном сезоне за «РБ Лейпциг».

Новый «Вождь». Лукаку готов усесться на трон Дрогба

В свое первое пришествие в «Челси» Лукаку сыграл 15 матчей, но так и не отметился забитым голом. Не оправдал надежд, не стал преемником Дидье Дрогба. Но 10 лет спустя это вновь возможно. Ромелу вернулся на «Стэмфорд Бридж», чтобы стать королем. Он в самом расцвете сил — 28 лет. За спиной у бельгийца два лучших сезона в карьере (64 гола в 95 матчах за «Интер»). И он жаждет проявить себя, помня, как его в свое время недооценили.

«Челси» уже пытался вернуть Лукаку после нескольких мощных сезонов в «Эвертоне», но в 2017-м гонку выиграл «Манчестер Юнайтед», где бельгиец начал бодро, но постепенно превратился в неуклюжего Винни-Пуха под присмотром Жозе Моуриньо, который так и не нашел подхода к талантливому футболисту (впервые пытался еще в «Челси»). Сейчас Ромелу в гораздо более впечатляющей форме, чем четыре года назад. В Италии он стал чемпионом и «девяткой» мирового уровня безо всяких оговорок.

Если бы не финансовые проблемы «нерадзурри», Лукаку продолжил бы играть за «Интер», но обстоятельства открыли перед «Челси» шанс, которым «синие» распорядились, не поскупившись на компенсацию и зарплату (12 миллионов в год + бонусы по пятилетнему контракту). В Англии многие все еще сомневаются в Ромелу, вспоминая его последний сезон в «Манчестер Юнайтед», но бельгиец за последние два года изменил к лучшему не только свою игру, но и свою психологию. Теперь ему нравится вести за собой, отвечать на вызовы и срамить недоброжелателей.