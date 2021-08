Лукаку вернулся в «Челси» и мечтает занять трон Дрогба. Идеальный форвард для «Синих» и Тухеля

С возвращением!

10 лет назад «Челси» заплатил 15 миллионов евро за 18-летнего форварда «Андерлехта», которого сразу же нарекли преемником Дидье Дрогба. Сезон 2011/12 стал первым на «Стэмфорд Бридж» для Лукаку и последним для «Вождя» (через два года он вернется, но это уже другая история). Дрогба покинул «Челси» после 8 лет верной службы, а его молодой товарищ провел в дебютном сезоне 8 матчей в АПЛ и не отметился забитыми голами.

Летом 2012-го Ромелу отправился в аренду в «Вест Бромвич», потом его откомандировали в «Эвертон», куда бельгиец и был продан с концами в 2014-м. Тогда «синие» заработали на Лукаку, но правильно оценить его потенциал не смогли, раз заплатили «Интеру» в три раза больше, чем выручили от продажи в «Эвертон». Успевший после ухода из «Челси» поиграть за МЮ и «Интер» форвард возвращен в Лондон за 115 миллионов евро.

В прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов, но если в европейском турнире со сложным плей-офф сложно запланировать очередной успех, то борьба за победу в чемпионате — правильная и достойная задача для топ-клуба. В последние сезоны в Англии задает темп «Манчестер Сити», только «Ливерпуль» смог на протяжении двух лет поддерживать столь же высокие обороты и даже дотянулся до долгожданного титула.

«Горожане» уже вернулись на вершину и не собираются сдавать позиции: «Ман Сити» уже подписал Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов, чемпионы охотятся за Харри Кейном. Нет сомнений, что команда Хосепа Гвардиолы снова будет высоко, но конкуренты мечтают свергнуть «горожан» и предпринимают для этого вполне конкретные шаги. Трансферы Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед» и Ромелу Лукаку в «Челси» не простые, а с секретом.

Именно эти новички выглядят теми фигурами, которые могут изменить соотношение сил в английском футболе. МЮ был нужен первоклассный защитник, чтобы выйти на новый уровень, а «Челси» на турнирной дистанции в 38 туров не обойтись без форварда, который будет стабильно конвертировать выстроенную Тухелем игру в голы и победы. Эксперимент с Вернером оказался неудачным, Лукаку — новый №1 в атаке.

