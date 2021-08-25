Лепёхин: «„Зенит“ победит ЦСКА со счётом 3:0»

Бывший футболист «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА .

Безусловно, противостояния ЦСКА и «Зенита» всегда походят в напряженной борьбе вне зависимости от составов команд на сегодняшний день. Естественно, «Зенит» — фаворит предстоящей игры. В силу того, что команда уже несколько лет подряд становится чемпионом. У ЦСКА же идет смена поколений. На мой взгляд, затянувшаяся. И смена тренера уже вторая за полгода произошла. Опять же «Зенит» является фаворитом, но не берусь говорить с уверенностью, что он выиграет.

Я надеюсь на то, что ЦСКА сможет противопоставить «Зениту» самоотдачу. Просто не всем командам у нас удается это делать. Допустим, «Локомотив» два раза в матчах с «Зенитом» в этом году не смог противопоставить ему самоотдачу. Хотел противопоставить мастерство, но этого недостаточно, чтобы обыграть «Зенит». А вот в последнем матче у «Локомотива» была самоотдача — получился более-менее удачный результат. То же самое и с ЦСКА : если будут стараться играть в открытый футбол, то, конечно, «Зенит» победит.

Какого результата ожидаю? Пусть мне и хочется, чтобы игра получилась напряженной, но мне всё равно кажется, что «Зенит» победит где-то 3:0.