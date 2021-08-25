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Лепёхин: «„Зенит“ победит ЦСКА со счётом 3:0»

25 августа 2021, 22:29
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА.

Безусловно, противостояния ЦСКА и «Зенита» всегда походят в напряженной борьбе вне зависимости от составов команд на сегодняшний день. Естественно, «Зенит» — фаворит предстоящей игры. В силу того, что команда уже несколько лет подряд становится чемпионом. У ЦСКА же идет смена поколений. На мой взгляд, затянувшаяся. И смена тренера уже вторая за полгода произошла. Опять же «Зенит» является фаворитом, но не берусь говорить с уверенностью, что он выиграет.

Я надеюсь на то, что ЦСКА сможет противопоставить «Зениту» самоотдачу. Просто не всем командам у нас удается это делать. Допустим, «Локомотив» два раза в матчах с «Зенитом» в этом году не смог противопоставить ему самоотдачу. Хотел противопоставить мастерство, но этого недостаточно, чтобы обыграть «Зенит». А вот в последнем матче у «Локомотива» была самоотдача — получился более-менее удачный результат. То же самое и с ЦСКА: если будут стараться играть в открытый футбол, то, конечно, «Зенит» победит.

Какого результата ожидаю? Пусть мне и хочется, чтобы игра получилась напряженной, но мне всё равно кажется, что «Зенит» победит где-то 3:0.

Ранее стало известно, сколько зрителей сможет присутствовать на матче «Зенита» и ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 августа 2021 в 09:12
тому не быть
армейцы уже находят свою игру
порт
порт
26 августа 2021 в 08:42
4-0, кто больше?
Garrincha58
Garrincha58
26 августа 2021 в 08:34
господин Лепёхин не смешите нас Зенит во первых не выиграет,а во вторых обязательно привезёт себе пенку
ABir
ABir
26 августа 2021 в 06:41
В Питере Зенит точно не проиграет нынешнему цска, а скорее всего выиграет
ДСА
ДСА
26 августа 2021 в 06:05
Неужели ЦСКА настолько слаб?
ОПС
ОПС
26 августа 2021 в 04:19
Ждем интересной игры.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 августа 2021 в 01:51
Губу закатай
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 августа 2021 в 00:45, ред.
Зенит пропускал во всех 5-ти матчах нынешнего сезона....
Наверное пропустит и в этом...
Но забьёт больше соперника....потому и победит...
ЦСКА более 10-ти лет не выигрывал в Питере....
И сейчас не время рушить традиции...))

Из ближайших 5-ти матчей Зенит 4 проведёт дома...
Самое время привести таблицу в должное состояние...
Удачи и крупных побед !!!!
Gahi
Gahi
26 августа 2021 в 00:35
Матч между Зенитом и ЦСКА должен получиться очень боевым со стороны прежде всего армейцев, которые при всех своих проблемах готовы будут всячески прорывать защитные линии Зенита чтобы забить гол. Но а Зенит на правах чемпиона будет создавать давления по всему полю чтобы доказать, что команда может себе позволить игру с гандикапом с любым клубом в РПЛ. Тем будет интереснее посмотреть матч, как себя проявят соперники в этом матче. Удачи
sv_1969
sv_1969 ответ David Young (раскрыть)
26 августа 2021 в 00:23
Думаю так и есть. Но если будет 3:0...столькобудет....ну в общем Вы поняли.
LOpp
LOpp
25 августа 2021 в 23:58
Нужна ничья!
Cat01
Cat01
25 августа 2021 в 23:18
Надо будет проверить
Ironigor
Ironigor
25 августа 2021 в 23:17, ред.
Ну не до такой же степени Зенит великолепен. ЦСКА конечно не впечатляют своей игрой, но хотя бы набирают очки в последних матчах. И я думаю если Березуцкий опять не перемудрит с основным составом который будет играть в первом тайме, можно будет и дать бой чемпионам прошлого сезона. В тоже время и Зенит не впечатляют с качеством игры. Да и тандем забивавший в прошлом году Дзюба - Азмун рассыпался. После чемпионата Европы Дзюба сильно сдал, он даже не попал в сборную на отборочный турнир чемпионата мира. Игра в любом случае будет интересной, но на победу ЦСКА над Зенитом можно и не рассчитывать. В лучшем случае для ЦСКА это будет ничейный результат. И я думаю мячи в этом противостоянии всё же будут. Во общем будем делать посмотреть, и самое главное чтобы игра прошла без травм. Всем Добра !!!
drug01
drug01
25 августа 2021 в 23:16
Возможно это ошибка....
SHMEL258
SHMEL258
25 августа 2021 в 23:03
Вот завтра и посмотрим.
ermak6848
ermak6848
25 августа 2021 в 22:59
Зенит возможно выиграет тк в фк ЦСКА слабые редуты в защите..
протон
протон
25 августа 2021 в 22:56
думаю зенит пройдется по цска 2-1 счет в пользу зенита
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
25 августа 2021 в 22:48, ред.
Мне очень забавно, когда поклонники Зенита выдают мечты и сновидения за прогнозы. Посерьезней бы прогноз увидеть.
YVG
YVG
25 августа 2021 в 22:46
Точно, что в первом тайме будет разгром цска.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 августа 2021 в 22:44
У ЦСКА игра вроде разогревается, но Заболотный после травмы, Влашич на чемоданах, но есть наконец Эджуке. У "Зенита" Азмун собирается валить, форма рукоблуда далека от идеала, как Черное море от Китая, а вратарская позиция ненадежна как весенний лед. Но все равно победа питерцев напрашивает, но не факт, что она будет легкой и с крупным счетом. Возможно подберезовики надежно займут оборонительные позиции и будут биться за очко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 августа 2021 в 22:40
Лепёха тот ещё пророк!
25процентный клоун
25процентный клоун
25 августа 2021 в 22:37
Не удивлён буду и 5-0,ведь таких слабых армейцев давно не было
David Young
David Young ответ sv_1969 (раскрыть)
25 августа 2021 в 22:35
Но итоговый счёт будет иным, полагаю.
sv_1969
sv_1969
25 августа 2021 в 22:34
Ванга блин
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