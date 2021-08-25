Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Сёмин — об отмене лимита: «У молодых россиян не будет шансов»

25 августа 2021, 12:02

Наставник «Ростова» Юрий Сёмин высказался об идее отменить лимит на легионеров в РПЛ.

Сложные проблемы не решаются простым путем. Сейчас почему-то все думают, что отмена лимита на легионеров – панацея от всех проблем российского футбола, и она принесет моментальный результат: наши клубы перестанут проигрывать на ранних стадиях еврокубков, а сборная будет стабильно выходить из групп в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. Считаю, что подобная инициатива – либо наивность, либо попытка изобразить бурную деятельность по реформированию нашего футбола.

Финансовую возможность купить квалифицированных игроков-иностранцев имеют в России шесть команд. Без лимита они и будут это делать безо всяких ограничений. В стартовых составах, как у донецкого «Шахтера» в матче с «Монако», окажутся два доморощенных – вратарь и крайний защитник. Либо один, либо, в лучшем случае, три.

Следует понимать одну важную вещь. Когда сторонники отмены лимита говорят о полноценной свободной конкуренции между всеми футболистами, они ошибаются. Клуб, покупая за серьезные деньги легионера, заведомо дает ему преимущество перед нашим. Он – дорогой, за него много уплачено, и тренера заставят его ставить! У молодых российских ребят не будет шансов.

Таким образом, они потеряют подавляющее большинство мест в стартовых составах клубов первой шестерки. В топ-6 станет минимум игроков для сборной России. Они вынуждены будут уйти в команды, которые борются за выживание и не имеют возможности покупать дорогостоящих легионеров.

Еще один стереотип, который не имеет никакого отношения к действительности, – то, что, если отменить лимит, все российские футболисты поедут за границу и станут пробиваться там. Выйдут, как теперь модно выражаться, из зоны комфорта и обретут настоящую мотивацию.

Господи, да кто их там возьмет, если они здесь ведущим клубам не подходят? Кому они там нужны? Там что, своих не хватает, тем более если речь о Евросоюзе, где для футболистов из стран, входящих в него, нет ограничений, а из других – очень даже есть?

Из топ-команд РПЛ еще можно куда-то уехать, но представить, что из коллективов нижней части таблицы многие будут интересны даже в высших дивизионах Чехии или Польши, не говоря об Австрии или Бельгии, – значит сильно наш нынешний уровень переоценить.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Зарема Салихова отреагировала на трансфер Хесуса Медины в «Спартак»
10 июля
Агент Фернандеса заявил, что игрок не вернётся в ЦСКА
04 июля
Защитник «Зенита» Адамов заявил, что будет бороться за место в основе
04 июля
Мостовой: «Я бы сейчас стоил больше 100 миллионов евро на рынке»
27 июня
Владимир Федотов сравнил «Зенит» с «Баварией»
25 июня
Форвард «Локомотива» Изидор рассказал, кто научил его русским ругательствам
18 июня
Сортировать
Все комментарии
milanetto9
milanetto9
26 августа 2021 в 11:49
не надо покупать 11 легионеров, нужно прикупить 4- 5 человек и вокруг них строить игру с молодёжью из российских игроков
mike60
mike60
26 августа 2021 в 05:42
Этим самым сам Семин говорит,что он не будет также молодежи доверять, а будет иностранцев покупать.Зачем этот лимит.Не хочешь легионера ставить в состав-не ставь.Никто же не принуждает.А против отмены лимита все середняки.А им чего жалко?Поедут к ним играть россияне ,по блату играющие в старте ведущих команд.А по поводу молодежи Спартака.А кто там нормальный? Рассказов,Маслов,который постоянно ошибался.Если уже молодой играет,то играет.Вспомните Аршавина.
bsww
bsww ответ Сп62 (раскрыть)
25 августа 2021 в 23:23
все клубы РПЛ поголовно покупают за бугров и в клубе только 2-3 наших, по принципу, чтобы были в заявке - я в такое не верю, и если "все" клубы на "бюджете" тем более. Хуже сделают себе. Чтобы все иностранцы поголовно были сильнее хотя бы одного "нашего" маловероятно. Лимит нужно убрать, но сделать "правильную трактовку", чтобы он был "на бумаге"
Васисуалий Петров
Васисуалий Петров ответ протон (раскрыть)
25 августа 2021 в 20:05
Чтобы футбол как в СССР устроить, нужно социально экономическую систему как в СССР.
Руслан Абдурахманов
Руслан Абдурахманов
25 августа 2021 в 19:32
Чушь несет .
Первая шестерка пусть по 2 россиянина
А из клубов без денег, выделяются другие россияне ,которых покупает первая 6ка или другие лиги .
Так это работает и должно работать так .
Мы ска гении и поэтому спустили лигу в унитаз кф уефа
протон
протон ответ cska1948 (раскрыть)
25 августа 2021 в 18:55
я понимаю это утопия, но крик души больше всего. не всегда бывает то что хочется .. в карман не лезу, но и зарплат таких они не заслуживают.
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
25 августа 2021 в 18:49
И как вы думаете, какого уровня легионеры согласятся ехать в РПЛ на условия, которые вы предлагаете?
протон
протон
25 августа 2021 в 18:34
Надеюсь отменят лимит. и урежут зарплаты. пусть получают 25 к на месяц в рублях. думаю прокормить семью смогут. а дальше если будут пахать. то можно бонусы премии выдавать и грамоты за отличие как в СССР. питание три раза в день бесплатное, услуги массажистов бесплатно. хватает пусть пашут пешеходы. совсем уже сума посходили с такими зарплатами. мы не в европе!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
25 августа 2021 в 18:12
А чего эти наши молодые таланты до этого не показали себя? Что мешало им? Они даже неспешат уходить в Европу играть. Потому что получают баснословные деньги,нафиг им опу рвать, покажут паспорт и все у них есть контракт,а сейчас если отменят лимит будет конкуренция и не будут себя невольно чувствовать
dzvinka
dzvinka
25 августа 2021 в 17:59
у молодых наших парней действительно не будет шансов... бухать, драться стульями, дро**ть на камеру и при этом получать 3-5 лямов евро в год и играть в сборной - да, шансов обьединить все это для них не останется... прийдется выбирать.
dеigandre
dеigandre ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 августа 2021 в 17:41
Контракты и аппетиты у них такие из-за лимита (паспорта)
Когда они станут нафиг не нужны никому, аппетиты убавят в разы. Это сейчас 15 человек на 16 клубов, вот всякие Мухины и заламывают миллионные контракты себе. А когда ЦСКА будет плевать, Мухина взять или Бабатумбу, то Мухин пойдет гулять, а Бабатумба приедет за адекватные деньги
Сп62
Сп62 ответ bsww (раскрыть)
25 августа 2021 в 17:39
По такой философии можно вообще забить на детский футбол и деньги на его развитие использовать для покупки второстипенных легов на всю РПЛ. Уровень лиги останется на нынешнем уровне, но об отечественном футболе можно забыть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dеigandre (раскрыть)
25 августа 2021 в 17:10
А ты не предполагаешь, что условные Тамбовы и Уфы, а также КС, Урал и др. не потянут контракты этих "российских звезд" ? У них ведь аппетиты хорошие
nubom
nubom
25 августа 2021 в 17:03
Отмена лимита - это еще одна лазейка увода экспроприированного у наших детей государственного капитала на запад, и продолжение глумления над народом... Неужели, кто-то и впрямь считает, что этим мы поднимем уровень нашего юношеского футбола?
протон
протон
25 августа 2021 в 17:01
Так зачем им платить миллионы, если они никому не нужны?
Ну так пусть играют в основах остальных 10 клубов РПЛ. В чем проблема? Не тянешь конкуренцию - иди в клуб попроще, а то видите ли всем топы подавай.
112910415
112910415
25 августа 2021 в 16:46
люди старой школы не примут такую реформу
Борисыч1
Борисыч1
25 августа 2021 в 16:35
Если бы лимит был не нужен, то его бы отменили в Англии, Франции, Германии, Испании. Тем не менее он там есть, в разных формах, но есть.
bsww
bsww
25 августа 2021 в 15:52
И что страшного, что в топ-6 будут только иностранцы. Команд же 16. Итого получаем "десять вариантов сборной России" против 6 команд легионеров. 11х6=66 наших на бумаге только в старте, а ещё есть запасные. Плюс наверняка в топ-6 будет по 2-3 наших для "конкуренции". Да и что тогда за "уровень" нашего, если не его место купили кого-то из Гондураса и тот играет в старте
Tostao
Tostao
25 августа 2021 в 15:40, ред.
Надо не просто отменять лимит, но делать это всё в комплексе с другими мерами. Например: увеличить финансирование детского футбола и тренеров, готовящих смену. Работу детского тренера оценивать по кол-ву игроков, попавших в команду мастеров и прописать ему проценты от каждой продажи питомца проценты. Легионеров приглашать только задействованых в различных сборных по возрасту, установить потолок зарплат для отечественных полуфабрикатов, прижать агентов, исключить подъёмные , и т. д., и т. п.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ berda2003 (комментарий удален) (раскрыть)
25 августа 2021 в 15:22
Убрать государственные деньги хорошо и правильно.

Но при этом у меня есть следующий вопрос:

А какая нам, обычным людям сейчас разница: получает 4 млн евро в год паспортист-лимитчик или получает 4 млн евро в год легионер?)
WildKem
WildKem
25 августа 2021 в 15:19
Чтобы и молодежь развивалась и конкуреция отличная была, конечно надо начинать с ДЮСШ и чтобы ДЮСШ при футбольных клубах развивались и в них, в обучение и повышение квалификации детских тренеров клубы вкладывали миллионы, скорее всего даже миллионы евро, надо вообще реформировать лимит, к примеру, пофиг сколько легионеров на поле, но чтобы в стартовом составе обязательно было, как минимум, 3 воспитанника клубной академии. Да на какое-то время скорее всего многие клубы в плане игры просядут, но зато через определенное количество лет, вероятно вообще не понадобятся легионеры , ну как минимум, средненькие, так как свои академии по сути просто обязаны будут выпускать хороших игроков, ничем не хуже многих купленных легионеров.
dеigandre
dеigandre ответ armeec_ (раскрыть)
25 августа 2021 в 15:12
Ну у нас все такие истории решаются на гос уровне... а это априори провальный формат
armeec_
armeec_ ответ dеigandre (раскрыть)
25 августа 2021 в 15:08
Ну так, я тебе про это ниже и написал ) Раньше хоть на НТВ+ боле менее что-то годное было, нет, надо было и это убить. И пробили дно и там очень глубоко)
А весь другой футбик, не относится к данной теме.
dеigandre
dеigandre ответ berda2003 (комментарий удален) (раскрыть)
25 августа 2021 в 15:02
И будет полтора клуба
Огонь предложение
dеigandre
dеigandre ответ armeec_ (раскрыть)
25 августа 2021 в 14:58
А российский футбол полностью отдали Матчу, который даже не является футбольным каналом. Типичный федеральный канал, заваленный рекламой со всех сторон.
Есть прекрасные футбольные каналы, которые великолепно вещают весь другой футбол (АПЛ, Ла Лига, Серия А). Платят за права и делают годный контент.
А Матч ТВ...увы, тут нельзя материться ))
armeec_
armeec_ ответ dеigandre (раскрыть)
25 августа 2021 в 14:54
Ну перечисли каналы с прекрасным вещанием рус.футбола
Leha-ha50
Leha-ha50
25 августа 2021 в 14:51
Много еще копий будет сломано . С наскока проблемы нашего футбола не решить.
dеigandre
dеigandre ответ armeec_ (раскрыть)
25 августа 2021 в 14:49
Ты по Матч ТВ судишь о футбольном ТВ?
Твой Арсен
Твой Арсен
25 августа 2021 в 14:46
"У молодых россиян не будет шансов".

Ну так надо готовить таких, у которых будут шансы. Почему у молодых к примеру голладцев есть шансы, и они и за рубеж едут и в своих топ клубах играют, а у наших их не будет?
armeec_
armeec_ ответ dеigandre (раскрыть)
25 августа 2021 в 14:43, ред.
От туда же, я сказал тебе так для примера 2-3, ЗА 5 лямов. Остальные будут по 300тыщ ))
Я например не против отмена лимита, но только по англ.системе. А вся эта балагня, ничего не даст. Когда в целом, лига и рус.футбол пробили дно, где профессионалов пару человек на клубе. Ты просто посмотри, что за люди сидят в РФС и РПЛ, это просто ...... ТВ футбольное превратились в унылое позорище, играют под одного актера и.т.д И тут ВЫ посмотрите, ЛЯ, Лимит всему вина)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 