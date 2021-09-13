М. Фернандес: «Не пожалел, что решил выступать за Россию, а не за Бразилию»

Защитник ЦСКА прокомментировал своё решение завершить карьеру в сборной России.

Не пожалел ли я, что в итоге выбрал выступления за сборную России, а не Бразилии? Нет! В этом плане я никогда не разочаруюсь. Помню момент, когда Роман Бабаев только начинал со мной разговаривать, было бы ли мне интересно получить российское гражданство. И я ни разу не сомневался в своем решении.