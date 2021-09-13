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М. Фернандес: «Не пожалел, что решил выступать за Россию, а не за Бразилию»

13 сентября 2021, 13:39

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал своё решение завершить карьеру в сборной России.

Не пожалел ли я, что в итоге выбрал выступления за сборную России, а не Бразилии? Нет! В этом плане я никогда не разочаруюсь. Помню момент, когда Роман Бабаев только начинал со мной разговаривать, было бы ли мне интересно получить российское гражданство. И я ни разу не сомневался в своем решении.

Хотел бы в первую очередь поблагодарить Бога за то, что он открыл мне в свое время двери в ПФК ЦСКА и сборную России, без Господа я бы ничего не добился. Благодарен президенту России Владимиру Путину, который предоставил мне возможность получить гражданство, благодарен и всем другим причастным к этому людям. Еще хотел бы поблагодарить всех, с кем работал в национальной команде — партнеров, персонал, администрацию команды и всех болельщиков. Для меня было огромной честью носить футболку сборной России, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду!

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
13 сентября в 18:31
Говорит так будто кто то его приглашал в сборную Бразилии.
Союзник противников
Союзник противников
13 сентября в 18:15
Написали хорошо и много,отдав должное всем,но сам Марио не столь многословен и красноречив.Проехали...
112910415
112910415
13 сентября в 18:13
всё правильно сделал
Антон Белянкин
Антон Белянкин
13 сентября в 15:47
.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 сентября в 15:30
Не могу вспомнить не одного его косяка за сборную,ну разве что не забитый пенальти,а так отыграл достойно,спасибо!
shlomo
shlomo
13 сентября в 14:21
Удачи тебе Марио в клубе!
6bbm4zefv6fq
6bbm4zefv6fq
13 сентября в 14:20
Потому что за Бразилию бы не взяли
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 13:59, ред.
Больное колено давно Марио беспокоит, а играть на уколах во всех турнирах - это уже непосильная задача. Марио был одним из лучших в сборной России, всегда бился до конца, не жалея себя. Видимо настал тот момент когда надо принять решение чтобы не усугублять травму.
Спасибо Марио за положительные эмоции, которые он нам доставлял своей игрой. Марио будет не хватать в сборной, но рано или поздно это должно было случиться.
Марио здоровья и успехов в играх за ЦСКА.
Всем здоровья.
ДАША Д
ДАША Д
13 сентября в 13:58
Это Акинфеев его уговорил.
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
13 сентября в 13:58
Шансов не было у него выступать за Бразилию
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 13:56
Не пожалел, не "пожелтел",
Выбрал зиму, белый снег.
Он пропустил каждый осень,
Защитил "снег" оставив след.
beefs
beefs
13 сентября в 13:45
Он правильно сделал, удачи в дальнейшем...
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