М. Фернандес: «Не пожалел, что решил выступать за Россию, а не за Бразилию»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал своё решение завершить карьеру в сборной России.
Не пожалел ли я, что в итоге выбрал выступления за сборную России, а не Бразилии? Нет! В этом плане я никогда не разочаруюсь. Помню момент, когда Роман Бабаев только начинал со мной разговаривать, было бы ли мне интересно получить российское гражданство. И я ни разу не сомневался в своем решении.
Хотел бы в первую очередь поблагодарить Бога за то, что он открыл мне в свое время двери в ПФК ЦСКА и сборную России, без Господа я бы ничего не добился. Благодарен президенту России Владимиру Путину, который предоставил мне возможность получить гражданство, благодарен и всем другим причастным к этому людям. Еще хотел бы поблагодарить всех, с кем работал в национальной команде — партнеров, персонал, администрацию команды и всех болельщиков. Для меня было огромной честью носить футболку сборной России, защищать ее цвета, я никогда этого не забуду!
Спасибо Марио за положительные эмоции, которые он нам доставлял своей игрой. Марио будет не хватать в сборной, но рано или поздно это должно было случиться.
Марио здоровья и успехов в играх за ЦСКА.
Всем здоровья.
Спасибо Марио за положительные эмоции, которые он нам доставлял своей игрой. Марио будет не хватать в сборной, но рано или поздно это должно было случиться.
Марио здоровья и успехов в играх за ЦСКА.
Всем здоровья.