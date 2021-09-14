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УЕФА запретил «Аяксу» играть в форме, которая посвящена Бобу Марли

14 сентября 2021, 11:15

УЕФА запретил «Аяксу» выступать в форме, которая посвящена певцу Бобу Марли.

Сообщается, что УЕФА потребовал убрать из дизайна футболок изображение трех птиц, которые являются отсылкой к одной из песен Марли.

УЕФА рассматривает это как другое выражение логотипа клуба, логотипа спонсора или логотипа производителя формы.

На футболки черного цвета, которые являются третьим комплектом амстердамцев на этот сезон, нанесены зеленые, желтые и красные полоски, а на спине изображены три птицы.

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Перевод с mirror.co.uk
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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
14 сентября в 18:39
Этим только дай что-нибудь запретить.
sir_Alex
sir_Alex
14 сентября в 16:47
Странная логика.
протон
протон
14 сентября в 11:42
С радужным флагом все норм, а с Бобом Марли что-то не так
Или что-то не так с этим миром?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 11:25
«Пока цвет человеческой кожи, не будет играть той же роли, что и цвет его глаз, я говорю – будет царить война».

Боб Марли
Василий 50
Василий 50
14 сентября в 11:23
ЛГБТ-пропаганду не запрещают
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 сентября в 11:19
Да плевать на них
Mangur
Mangur
14 сентября в 11:17
Это какой-то рассизм со строны УЕФА
ДСА
ДСА
14 сентября в 11:16
Только убытки от такого решения УЕФА.
drug01
drug01
14 сентября в 11:16
Так они решили
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