УЕФА запретил «Аяксу» играть в форме, которая посвящена Бобу Марли

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14 сентября 2021, 11:15

УЕФА запретил «Аяксу» выступать в форме, которая посвящена певцу Бобу Марли.

Сообщается, что УЕФА потребовал убрать из дизайна футболок изображение трех птиц, которые являются отсылкой к одной из песен Марли.

УЕФА рассматривает это как другое выражение логотипа клуба, логотипа спонсора или логотипа производителя формы.

На футболки черного цвета, которые являются третьим комплектом амстердамцев на этот сезон, нанесены зеленые, желтые и красные полоски, а на спине изображены три птицы.