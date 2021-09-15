БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»

1631705903

15 сентября 2021, 14:38

Букмекерская контора ФОНБЕТ подготовила для пользователей новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию».

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении ФОНБЕТ. За регистрацию в качестве приза вам будет начислен фрибет 1000 рублей. Бонус доступен только в мобильных приложениях, его можно использовать с любым уровнем идентификации, на любые события и любой тип ставки (кроме типа «система»). Потратить бонус можно на купоны с коэффициентом не выше 5.0 (одинары и события в рамках пари типа «экспресс», при этом общий коэффициент неограничен). Срок действия бонуса — 5 дней. В рамках акции вы можете получить не более 1 бонуса.

Сроки проведения акции с 12.00 14.09.2021 – до 23:59 30.09.2021.