«Спартак» оштрафован на 40 тыс. рублей по итогам матча с «Химками»

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 40 тыс. рублей за скандирования болельщиков на матче 7-го тура РПЛ против «Химок». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» за скандирования оскорбительных выражений оштрафован на 40 тыс. рублей. «Химки» за нарушения регламента соревнований — на 20 тыс., игроки разминались не только в согласованной зоне, мешая аккредитованным фотографам.

По матчу «Динамо» — «Нижний Новгород». «Динамо» за скандирования болельщиков оштрафовано на 10 тыс. рублей, также после матча выбежал болельщик со стороны трибуны. Но его задержали сотрудники, тем не менее факт нарушения есть, необеспечение безопасности. По совокупности — 90 тыс. рублей штраф. Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин подошел к трибуне, взял сына и прошел в спортивный отсек, с ребенком на руках давал интервью основному вещателю, выход из грязной в чистую зону, 30 тыс. рублей.