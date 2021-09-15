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«Спартак» оштрафован на 40 тыс. рублей по итогам матча с «Химками»

15 сентября 2021, 16:43

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 40 тыс. рублей за скандирования болельщиков на матче 7-го тура РПЛ против «Химок». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Спартак» за скандирования оскорбительных выражений оштрафован на 40 тыс. рублей. «Химки» за нарушения регламента соревнований — на 20 тыс., игроки разминались не только в согласованной зоне, мешая аккредитованным фотографам.

По матчу «Динамо» — «Нижний Новгород». «Динамо» за скандирования болельщиков оштрафовано на 10 тыс. рублей, также после матча выбежал болельщик со стороны трибуны. Но его задержали сотрудники, тем не менее факт нарушения есть, необеспечение безопасности. По совокупности — 90 тыс. рублей штраф. Вратарь «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин подошел к трибуне, взял сына и прошел в спортивный отсек, с ребенком на руках давал интервью основному вещателю, выход из грязной в чистую зону, 30 тыс. рублей.

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ermak6848
ermak6848 ответ Свeтозар (раскрыть)
15 сентября в 21:55
    Свeтозар
    Свeтозар
    15 сентября в 19:06
    А куда идут деньги?
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 сентября в 18:26
    Сколько хотят, столько и выписывают.
    VeniaminS
    VeniaminS
    15 сентября в 17:13
    Правильное решение,нечего наглеть.
    stanichnik
    stanichnik
    15 сентября в 17:08
    Смею предположить, что после дерби ЦСКА-Спартак в предстоящем туре финансовые взыскания к клубу из-за поведения фанатов будут в разы больше.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 сентября в 16:58
    Для спартака 40 тыс как для меня купить баночку пива.
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 сентября в 16:54
    Заседание этих клоунов обходится РФС дороже.В минуту.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 сентября в 16:45
    Спартак даже не заметит потерю такой суммы!
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