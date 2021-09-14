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Сарри дисквалифицирован на 2 матча Серии А после перепалки с Салемакерсом

14 сентября 2021, 19:52

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дисквалифицирован на два матча Серии А за поведение во время встречи с «Миланом» (0:2).

После финального свистка опытный специалист вступил в конфликт с хавбеком «россонери» Алексисом Салемакерсом, за что в итоге был удален.

Дисквалификация Сарри вынесена за «словесную конфронтацию с игроком соперников и угрозы в его адрес», а также за «богохульные высказывания в подтрибунном помещении после удаления».

Сарри пропустит матчи с «Кальяри» и «Торино».

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Все комментарии
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15 сентября в 03:40
Правильно забанили вздорного старика
Жасур Баратов
Жасур Баратов
14 сентября в 20:07
Бедный старуха
протон
протон
14 сентября в 19:57
"Побойся бога" Сказал судья и показал красную
богохульство любимая тема для дисквы в СериАле))) местный колорит
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