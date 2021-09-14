Сарри дисквалифицирован на 2 матча Серии А после перепалки с Салемакерсом

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри дисквалифицирован на два матча Серии А за поведение во время встречи с «Миланом» (0:2).
После финального свистка опытный специалист вступил в конфликт с хавбеком «россонери» Алексисом Салемакерсом, за что в итоге был удален.
Дисквалификация Сарри вынесена за «словесную конфронтацию с игроком соперников и угрозы в его адрес», а также за «богохульные высказывания в подтрибунном помещении после удаления».
Сарри пропустит матчи с «Кальяри» и «Торино».
богохульство любимая тема для дисквы в СериАле))) местный колорит
богохульство любимая тема для дисквы в СериАле))) местный колорит