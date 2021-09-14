Сарри дисквалифицирован на 2 матча Серии А после перепалки с Салемакерсом

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14 сентября 2021, 19:52

Главный тренер «Лацио» дисквалифицирован на два матча Серии А за поведение во время встречи с «Миланом» (0:2).

После финального свистка опытный специалист вступил в конфликт с хавбеком «россонери» , за что в итоге был удален.

Дисквалификация Сарри вынесена за «словесную конфронтацию с игроком соперников и угрозы в его адрес», а также за «богохульные высказывания в подтрибунном помещении после удаления».

Сарри пропустит матчи с «Кальяри» и «Торино».