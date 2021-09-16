ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Зобнин выбыл на 4 недели из-за травмы

16 сентября 2021, 12:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился подробностями характера травмы полузащитника команды Романа Зобнина, которую он получил в матче 1-го тура Лиги Европы против «Легии» (0:1).

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение икроножной мышцы в матче Лиги Европы с «Легией». Результаты обследования показали, что восстановление полузащитника займёт около четырех недель.

Желаем Роману успешного восстановления и скорейшего возвращения на поле.

Все новости
Агент Едвая: «Травма Тина не слишком серьёзная»
Сегодня, 15:11 Комментарии4
Хавбек «Локомотива» Магкеев рассказал о подготовке к операции на колене
Сегодня, 14:18 Комментарии2
Клаудиньо пропускает матч против «Сочи» из-за травмы
Вчера, 16:46 Комментарии9
Глушаков восстановится от травмы к матчу против «Ахмата»
Вчера, 15:26 Комментарии4
ОфициальноИонов пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении
Вчера, 15:14 Комментарии7
ОфициальноСамошников пропустит первый этап подготовки сборной России
Вчера, 14:15 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ermak6848 (раскрыть)
16 сентября в 17:30
А Дмитрий это кто? Царевич Лжедмитрий?
zsb1961
zsb1961
16 сентября в 15:47
Здоровья Роме!
SHMEL258
SHMEL258 ответ протон (раскрыть)
16 сентября в 15:39
Ну если так же, как в матче с Легией смывали, то мы всегда рады таким смывам.
протон
протон
16 сентября в 15:10
Федун: будем смывать позор от Легии в матче с ЦСКА...
h84sr9m7ggyh
h84sr9m7ggyh
16 сентября в 14:16
Скорейшего выздоровления Роме!
4RT
4RT
16 сентября в 13:55
Я бы им всем ноги повыдерал
ABir
ABir
16 сентября в 13:44
Ощутимая потеря. Здоровья Роману,
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 сентября в 13:35
Эх Рома Рома!!! Здоровья парню!
Валерыч
Валерыч
16 сентября в 13:27, ред.
Федун, увольняй Руя и возвращай Фернандо с Каррерой!
На это денег много не потребуется.
Иначе скоро совсем полный триндец придёт.
В 10 офиц. матчах набрано 10 очков из 30 возможных.
Это даже не половина. Одна треть! Позорище!
ЧиП
ЧиП
16 сентября в 13:20
Вообще не жалко👎
Может вообще не возвращаться♿🚪🔚
Alhunah
Alhunah
16 сентября в 13:19
надо же как боролись и проиграли и ромку потеряли
Karlnfo
Karlnfo
16 сентября в 13:15
минус одно бревно
ermak6848
ermak6848
16 сентября в 12:52
Выздоравливай Дмитрий!
Ждём тебя на футбольных полях России...
Константин Белых
Константин Белых
16 сентября в 12:47
Пошел этот Зобнин да вместе с Умяровым и Ломом к ....уям! Пусть вообще не выходит. Ферндо верните с Кралом -56оиды из руководства!
ZIBO rock
ZIBO rock
16 сентября в 12:44
Лучше бы Ломовицкий на 4 недели или года выбыл!
makkie
makkie
16 сентября в 12:30
Приплыли...
Мало того, что усиление не подвезли, так еще и игроков теряем.
Скоро сам Федун будет на поле выходить!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
16 сентября в 12:27
Скорейшего выздоровления.
Mekail
Mekail
16 сентября в 12:22
Здоровья и быстрого восстановления...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 12:16
Не хорошо это.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100