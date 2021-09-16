Зобнин выбыл на 4 недели из-за травмы

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился подробностями характера травмы полузащитника команды Романа Зобнина, которую он получил в матче 1-го тура Лиги Европы против «Легии» (0:1).
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение икроножной мышцы в матче Лиги Европы с «Легией». Результаты обследования показали, что восстановление полузащитника займёт около четырех недель.
Желаем Роману успешного восстановления и скорейшего возвращения на поле.
На это денег много не потребуется.
Иначе скоро совсем полный триндец придёт.
В 10 офиц. матчах набрано 10 очков из 30 возможных.
Это даже не половина. Одна треть! Позорище!
На это денег много не потребуется.
Иначе скоро совсем полный триндец придёт.
В 10 офиц. матчах набрано 10 очков из 30 возможных.
Это даже не половина. Одна треть! Позорище!
Может вообще не возвращаться♿🚪🔚
Может вообще не возвращаться♿🚪🔚
Ждём тебя на футбольных полях России...
Ждём тебя на футбольных полях России...
Мало того, что усиление не подвезли, так еще и игроков теряем.
Скоро сам Федун будет на поле выходить!
Мало того, что усиление не подвезли, так еще и игроков теряем.
Скоро сам Федун будет на поле выходить!