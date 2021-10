Украинский игрок «Славии» получил перелом лицевой кости в матче ЛК

Украинский защитник «Славии» получил серьёзную травму в матче Лиги конференций с «Унионом».

У футболиста чешского клуба был диагностирован перелом скуловой дуги. Игрок пропустит от 4 до 6 недель.

🏥 Taras Kacharaba has suffered zygomatic arch fracture. He is expected to miss at least 4 to 6 weeks according to the first examination. #slauni pic.twitter.com/t2wojlEno9