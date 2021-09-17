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Пеле вновь переведён в реанимацию

17 сентября 2021, 23:58

Легендарный бразильский нападающий Пеле снова переведен в отделение интенсивной терапии в связи из-за ухудшения состояния здоровья. 80-летний бразилец был повторно помещен в реанимацию из-за рефлюксной болезни.

30 августа Пеле госпитализировали в частную клинику Сан-Пауло для планового обследования. 6 сентября игроку сделали операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Несколько дней назад Пеле, рекорд которого по голам недавно был побит, перевели в обычную палату.

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Перевод с mundodeportivo.com Фото: instagram Пеле
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Все комментарии
Брулин
Брулин
18 сентября в 13:48
Поправляйся, Король... после Марадоны не хотелось бы и тебя потерять((
ABir
ABir
18 сентября в 08:44
К сожалению возраст и болезни не щадят никого
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
18 сентября в 08:12
Дед совсем расхворался
ermak6848
ermak6848
18 сентября в 07:49
Легенда - должна жить как можно дольше...
barcamilan
barcamilan
18 сентября в 07:30
старость не радость
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 06:55
Здоровья Королю!
beefs
beefs
18 сентября в 05:57
Держись, дедушка, мы с тобой!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 сентября в 05:55
Скорейшего выздоровления легенде...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 сентября в 05:48
Здоровья легенде!
Василий 50
Василий 50
18 сентября в 04:50
Королю сегодня тяжело
nikoladolgov
nikoladolgov
18 сентября в 04:34
    Ironigor
    Ironigor
    18 сентября в 03:09
    Будь здоров Легенда !!!
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    18 сентября в 02:23
    Человеческая жизнь конечно хрупкая штука. Как не хочется стареть.
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    18 сентября в 00:54
    Про побитый рекорд обязательно надо было засунуть в текст
    протон
    протон
    18 сентября в 00:34
    Пересматривал тут ролики с Ди Стефано и Пеле - они перевернули, конечно, представление о стиле игры. Жаль, с довоенного футбола видео не осталось фактически - столько мастеров замечательных было! - Андраде, Фриденрайх, Бицан, Синделар, Леонидас, Меацца, Планичка, Лангара, Пиола...
    протон
    протон
    18 сентября в 00:17
    Поправляйся, Король... после Марадоны не хотелось бы и тебя потерять((
    Но на всё воля Всевышнего
    David Young
    David Young
    18 сентября в 00:01
    Здоровья королю футбола.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    18 сентября в 00:00
    Скорейшего выздоровления.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    17 сентября в 23:59
    Жаль. Надо молится за него.
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