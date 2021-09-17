Пеле вновь переведён в реанимацию

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17 сентября 2021, 23:58

Легендарный бразильский нападающий Пеле снова переведен в отделение интенсивной терапии в связи из-за ухудшения состояния здоровья. 80-летний бразилец был повторно помещен в реанимацию из-за рефлюксной болезни.

30 августа Пеле госпитализировали в частную клинику Сан-Пауло для планового обследования. 6 сентября игроку сделали операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Несколько дней назад Пеле, рекорд которого по голам недавно был побит, перевели в обычную палату.