ГлавнаяНовостиВетераныЛига Европы 2021/2022

Войцех Ковалевски обратился к болельщикам «Спартака»

15 сентября 2021, 11:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски обратился к болельщикам красно-белых накануне первого тура группового раунда Лиги Европы с польской «Легией»:

Привет, красно-белая торсида. Очень рад встретиться с вами на стадионе «Открытие Арена». Надеюсь, что увижу красивую игру. Я играл за «Спартак» и за «Легию». У меня теплые воспоминания о Москве и о Варшаве. Буду переживать за обе команды и болеть за красивый футбол. Красно-белые, вперёд!

Московский «Спартак», которому разрешили увеличить заполняемость трибун, встретится сегодня с «Легией» в 17-30 по московскому времени.

Все новости
ОфициальноПеле выписали из больницы после операции
01 октября ФотоКомментарии10
Умер экс-игрок «Зенита» и сборной Беларуси Герасимец. Ему было 55 лет
26 сентября
Жирков будет играть в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево»
23 сентября Комментарии28
60-летний футболист появился на поле в матче Лиги КОНКАКАФ
22 сентября ФотоКомментарии8
Пеле показал, как занимается на велотренажере после операции
22 сентября ВидеоКомментарии6
Пеле вновь переведён в реанимацию
17 сентября Комментарии19
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
15 сентября в 16:28
Да, у Войцеховского двоякая позиция. Но зато он сегодня точно в любом случае в проигравших не окажется
makkie
makkie
15 сентября в 13:31
Войцех - один из самых уважаемых в спартаковской среде легионеров.
Супер-спасениями не отличался, зато был мужиком и никому не давал спуску.
Даром что поляк, коих российские фанаты не жалуют)
Эджуке
Эджуке ответ протон (раскрыть)
15 сентября в 12:35
Этим не гордятся, это от глаз по-дальше
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ David Young (раскрыть)
15 сентября в 12:31, ред.
Простите. Конечно же имел ввиду август.
Ванечка
Ванечка
15 сентября в 12:05
Посмотрим кто кого...
stanichnik
stanichnik
15 сентября в 12:00
Для фанатов Спартака Ковалевски далеко не чужой человек.
МапС
МапС
15 сентября в 11:32
Классный был кипер! Обладатель "Золотого Кабана" - высшего приза от болельщиков красно- белых.
pele1981
pele1981
15 сентября в 11:24
Только победа! Вперед, Спартак!!!
David Young
David Young ответ Антон Белянкин (раскрыть)
15 сентября в 11:22
Здравствуйте. Вы имеете ввиду за этот месяц? Тогда нет.

И напомню Вам и всем остальным участникам конкурса про один момент о котором недавно сообщали, возможно кто-то упустил:

«Мы переходим на другую, курьерскую доставку призов.
В связи с этим, просьба заполнить в графе для призёров:

"Тел. для курьера"

( тут: https://www.soccer.ru/settings/winners )

Обратите внимание, что без номера телефона, не будет возможности отправлять призы (условие транспортной компании).

И конечно же, о приятном:
Теперь не нужно ходить на почту, а призы будут приходить прямо к Вам на дом! Так же, не должно быть и перебоев с доставкой.»
протон
протон
15 сентября в 11:21
Написали бы про статистику его за Спартак
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 11:19
Красавчик, приехал и пожелал Удачи Спартачам !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 сентября в 11:18
Легию должны проходить!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
15 сентября в 11:18
Приветствую. За сентябрь видимо, тоже пока не выслали?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100