Войцех Ковалевски обратился к болельщикам «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски обратился к болельщикам красно-белых накануне первого тура группового раунда Лиги Европы с польской «Легией»:
Привет, красно-белая торсида. Очень рад встретиться с вами на стадионе «Открытие Арена». Надеюсь, что увижу красивую игру. Я играл за «Спартак» и за «Легию». У меня теплые воспоминания о Москве и о Варшаве. Буду переживать за обе команды и болеть за красивый футбол. Красно-белые, вперёд!
Обращение легендарного @Kowalewski_Woj к красно-белым болельщикам перед завтрашним матчем 🔴⚪️#СпартакЛегия | #UEL 🏆 pic.twitter.com/8EVvEnEtaz— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 14, 2021
Московский «Спартак», которому разрешили увеличить заполняемость трибун, встретится сегодня с «Легией» в 17-30 по московскому времени.
Супер-спасениями не отличался, зато был мужиком и никому не давал спуску.
Даром что поляк, коих российские фанаты не жалуют)
Супер-спасениями не отличался, зато был мужиком и никому не давал спуску.
Даром что поляк, коих российские фанаты не жалуют)
И напомню Вам и всем остальным участникам конкурса про один момент о котором недавно сообщали, возможно кто-то упустил:
«Мы переходим на другую, курьерскую доставку призов.
В связи с этим, просьба заполнить в графе для призёров:
"Тел. для курьера"
( тут: https://www.soccer.ru/settings/winners )
Обратите внимание, что без номера телефона, не будет возможности отправлять призы (условие транспортной компании).
И конечно же, о приятном:
Теперь не нужно ходить на почту, а призы будут приходить прямо к Вам на дом! Так же, не должно быть и перебоев с доставкой.»
И напомню Вам и всем остальным участникам конкурса про один момент о котором недавно сообщали, возможно кто-то упустил:
«Мы переходим на другую, курьерскую доставку призов.
В связи с этим, просьба заполнить в графе для призёров:
"Тел. для курьера"
( тут: https://www.soccer.ru/settings/winners )
Обратите внимание, что без номера телефона, не будет возможности отправлять призы (условие транспортной компании).
И конечно же, о приятном:
Теперь не нужно ходить на почту, а призы будут приходить прямо к Вам на дом! Так же, не должно быть и перебоев с доставкой.»