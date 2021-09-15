Войцех Ковалевски обратился к болельщикам «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» обратился к болельщикам красно-белых накануне первого тура группового раунда Лиги Европы с польской «Легией»:

Привет, красно-белая торсида. Очень рад встретиться с вами на стадионе «Открытие Арена». Надеюсь, что увижу красивую игру. Я играл за «Спартак» и за «Легию». У меня теплые воспоминания о Москве и о Варшаве. Буду переживать за обе команды и болеть за красивый футбол. Красно-белые, вперёд!