Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за 7 лет

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19 сентября 2021, 18:10

Голкипер «Манчестер Юнайтед» отразил пенальти в концовке матча 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1).

Испанский вратарь отбил 11-метровый в матче АПЛ впервые с октября 2014 года. До этого он 21 раз подряд пропустил с пенальти в матчах лиги.