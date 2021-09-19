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Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за 7 лет

19 сентября 2021, 18:10
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отразил пенальти в концовке матча 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1).

Испанский вратарь отбил 11-метровый в матче АПЛ впервые с октября 2014 года. До этого он 21 раз подряд пропустил с пенальти в матчах лиги.

В этом же матче свою статистику улучшил форвард МЮ Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
23 сентября в 15:14
Некуда расти в мю. Вот и мотивации нет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 сентября в 21:09
Отразил хорошо. Мяч высоко летел. Победу нельзя было упускать. А Шоу сыграл как игрок из ФНЛ.
-Хостинский-
-Хостинский-
19 сентября в 19:56
Не хилый антирекорд
mihaluch
mihaluch
19 сентября в 18:53
Отразил пенальти ну и молодец.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ STVA 1 (раскрыть)
19 сентября в 18:53
Хорошо если б это будет так.
STVA 1
STVA 1 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
19 сентября в 18:52
Глядишь и перевернет карьеру после этой пенки))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
19 сентября в 18:50
Это супердостижение.
КЭТиК
КЭТиК
19 сентября в 18:34
Раз в семь лет и де Хеа может.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 сентября в 18:31
Врядли Давид об этом думает.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 18:25
В матче финала Лиги Европы Вильярреал переиграл Манчестер Юнайтед. Встреча проходила на стадионе Энерга Гданьск в Гданьске и завершилась со счетом 1:1 (11:10 в серии пенальти).
Давид де Хеа в послематчевой серии пенальти не отразил ни одного удара и не реализовал свою попытку. Также испанский вратарь не совершил ни одного спасения по ходу матча. Давид де Хеа несколько лет назад был топовым вратарем, а потом что-то кардинально изменилось, и он стал играть намного хуже. Что ж, хорошо что отразил пенальти. Но все равно статистика не хорошая, особенно если ты вратарь Манчестер Юнайтед. Ну, удачи ему.
BDA8181
BDA8181
19 сентября в 18:19
может на себя опять будет похож, а то давно не сверкал в раме.
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 18:17
Всё когда-нибудь случается впервые.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 сентября в 18:11
Сейчас МЮ попрет
ЮЗИК
ЮЗИК
19 сентября в 18:10
Хей вообще 8 по пенальтям
протон
протон
19 сентября в 18:10
Де Хеа воскрес в этом сезоне. Есть ещё порох.
Надеюсь, сохранит форму до конца сезона
Любoмир
Любoмир
19 сентября в 18:10
Зато в нужный момент...теперь попрет..
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