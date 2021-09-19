Де Хеа взял пенальти в АПЛ впервые за 7 лет

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отразил пенальти в концовке матча 5-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:1).
Испанский вратарь отбил 11-метровый в матче АПЛ впервые с октября 2014 года. До этого он 21 раз подряд пропустил с пенальти в матчах лиги.
В этом же матче свою статистику улучшил форвард МЮ Криштиану Роналду.
Давид де Хеа в послематчевой серии пенальти не отразил ни одного удара и не реализовал свою попытку. Также испанский вратарь не совершил ни одного спасения по ходу матча. Давид де Хеа несколько лет назад был топовым вратарем, а потом что-то кардинально изменилось, и он стал играть намного хуже. Что ж, хорошо что отразил пенальти. Но все равно статистика не хорошая, особенно если ты вратарь Манчестер Юнайтед. Ну, удачи ему.
Давид де Хеа в послематчевой серии пенальти не отразил ни одного удара и не реализовал свою попытку. Также испанский вратарь не совершил ни одного спасения по ходу матча. Давид де Хеа несколько лет назад был топовым вратарем, а потом что-то кардинально изменилось, и он стал играть намного хуже. Что ж, хорошо что отразил пенальти. Но все равно статистика не хорошая, особенно если ты вратарь Манчестер Юнайтед. Ну, удачи ему.