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Нагельсманн повторил рекорд среди тренеров «Баварии» в рамках Бундеслиги

18 сентября 2021, 21:14
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)7 : 0Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

«Бавария» обыграла «Бохум» (7:0) в матче 5-го тура Бундеслиги.

Таким образом, мюнхенский клуб забил уже 20 голов в первых пяти играх в рамках чемпионата Германии под руководством Юлиана Нагельсманна, что является повторением рекорда «Баварии» среди тренеров-новичков. Ранее это удавалось только Удо Латтеку, когда он возглавил «Баварию» в 1970 году, и Андрису Йонкеру, когда он исполнял обязанности главного тренера мюнхенцев в 2011 году.

В матче против «Бохума» рекорд также установил один из лидеров «Баварии».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
18 сентября в 21:22
Бавария побеждает не затрачивая много усилий.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 сентября в 21:16
Рекорд, Бавария, рекорд.
КЭТиК
КЭТиК
18 сентября в 21:16
Бохум просто попал под раздачу.
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