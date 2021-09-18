Нагельсманн повторил рекорд среди тренеров «Баварии» в рамках Бундеслиги

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18 сентября 2021, 21:14

«Бавария» обыграла «Бохум» (7:0) в матче 5-го тура Бундеслиги.

Таким образом, мюнхенский клуб забил уже 20 голов в первых пяти играх в рамках чемпионата Германии под руководством , что является повторением рекорда «Баварии» среди тренеров-новичков. Ранее это удавалось только , когда он возглавил «Баварию» в 1970 году, и , когда он исполнял обязанности главного тренера мюнхенцев в 2011 году.

В матче против «Бохума» рекорд также установил один из лидеров «Баварии».