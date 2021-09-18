Нагельсманн повторил рекорд среди тренеров «Баварии» в рамках Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Бохум» (7:0) в матче 5-го тура Бундеслиги.
Таким образом, мюнхенский клуб забил уже 20 голов в первых пяти играх в рамках чемпионата Германии под руководством Юлиана Нагельсманна, что является повторением рекорда «Баварии» среди тренеров-новичков. Ранее это удавалось только Удо Латтеку, когда он возглавил «Баварию» в 1970 году, и Андрису Йонкеру, когда он исполнял обязанности главного тренера мюнхенцев в 2011 году.
В матче против «Бохума» рекорд также установил один из лидеров «Баварии».