Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

Нападающий Роберт Левандовски отметился забитым голом в матче 5-го тура Бундеслиги против «Бохума» (7:0).
Таким образом, польский форвард забивает уже 13 игр подряд в рамках чемпионата Германии, что является новым рекордом. Ранее Левандовски делил это достижение с Юппом Хайнкесом и Гердом Мюллером (12 матчей подряд).
Кроме того, Роберт забивает уже 19 игр подряд во всех турнирах в составе «Баварии».
Всё не вечно и только Левандовский всегда будет забивать
Всё не вечно и только Левандовский всегда будет забивать