ГлавнаяНовостиСтатистикаГермания. Бундеслига 2021/2022

Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

18 сентября 2021, 18:37
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)7 : 0Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

Нападающий Роберт Левандовски отметился забитым голом в матче 5-го тура Бундеслиги против «Бохума» (7:0).

Таким образом, польский форвард забивает уже 13 игр подряд в рамках чемпионата Германии, что является новым рекордом. Ранее Левандовски делил это достижение с Юппом Хайнкесом и Гердом Мюллером (12 матчей подряд).

Кроме того, Роберт забивает уже 19 игр подряд во всех турнирах в составе «Баварии».

Все новости
«Зенит» в окружении одной нынешней и четырёх бывших команд Анчелотти. Знакомимся с лидерами европейских чемпионатов
Сегодня, 12:41Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии4
«Милан» показал лучший старт в Серии А с сезона-2003/04
Сегодня, 08:16 Комментарии24
У Кокорина 0 обводок и 0 касаний в чужой штрафной в этом сезоне
Вчера, 22:22 Комментарии27
«Сочи» впервые в истории обыграл «Зенит» в РПЛ
Вчера, 21:20 Комментарии27
Соболев прервал свою безголевую серию за «Спартак» в РПЛ
Вчера, 21:17 Комментарии25
«Локомотив» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2020 года
Вчера, 21:13 Комментарии9
Сортировать
Все комментарии
goalaktika
goalaktika
18 сентября в 21:34
Очень хотелось бы посмотреть на него в АПЛ . Думаю, его статистика упала бы процентов на 60-70. В Баварии у Дзюбиньо будет такая же реализация, там играет вся команда
VeniaminS
VeniaminS
18 сентября в 20:03
Это же Левандовский !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
18 сентября в 19:32
Думаю это не последний его рекорд
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 сентября в 19:29
Роберт титан !
RTS-25
RTS-25
18 сентября в 19:25
Поляк, мыслимое ли это дело, ставит рекорд в Бундеслиге. Швабам надо задуматься.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
18 сентября в 19:12
В следующем матче рекорд обновится.
Gahi
Gahi
18 сентября в 19:11
Роберту Левандовскому нужно оставаться в Баварии и заканчивать свою карьеру в этом клубе, лучшего для Роберта варианта не будет, эта идеальный клуб который идеально подходит для Левандовского. Удачи
1bear
1bear
18 сентября в 19:10
поздравления форварду и новых рекордов !
Ironigor
Ironigor
18 сентября в 19:08
НОНСЕНС !!! Польская машина, в Германии штампует рекорды !!!)
shlomo2
shlomo2
18 сентября в 19:06
Продолжай и делай рекорды...
КЭТиК
КЭТиК
18 сентября в 19:05
Ну уж очень слабы соперники...
протон
протон
18 сентября в 18:56
Молодчик Роберт!! Своей игрой доказывает, что он настоящая звезда!! Блеск и в 30 и в 35 таких звёзд не меркнет!! Удачи и успехов, покорения новых вершин и установления новых рекордов!!!
Всё не вечно и только Левандовский всегда будет забивать
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 18:54
Настоящий ариец!
нечитайло
нечитайло
18 сентября в 18:52
Давай ещё пяток
hаrut
hаrut
18 сентября в 18:41
Нужно улучшать достижение...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 сентября в 18:40
Роберт Левандовски конечно хорош, но Бохум есть Бохум...
Любoмир
Любoмир
18 сентября в 18:39
Просто красава.... так держать и еще забивать...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
18 сентября в 18:38
Бохуму даже я забью хотя Роберт красавчик.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100