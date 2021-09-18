Левандовски установил новый рекорд Бундеслиги

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18 сентября 2021, 18:37

Нападающий отметился забитым голом в матче 5-го тура Бундеслиги против «Бохума» (7:0).

Таким образом, польский форвард забивает уже 13 игр подряд в рамках чемпионата Германии, что является новым рекордом. Ранее Левандовски делил это достижение с и Гердом Мюллером (12 матчей подряд).

Кроме того, Роберт забивает уже 19 игр подряд во всех турнирах в составе «Баварии».