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Клопп поздравил Мане с 100-м голом за «Ливерпуль»

19 сентября 2021, 12:01

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поздравил нападающего Садио Мане с достижением. Форвард забил 100-й гол за мерсисайдцев.

Садио сделал огромный вклад в успех «Ливерпуля». Многие забывают про 100 голов Мане, но он упорно работал как в атаке, так и в защите. 100 голов — это просто очередная отметка, число, есть много других чисел, которые тоже важны, но я рад, что Садио достиг этой отметки. В истории клуба таких игроков было всего 18, если я не ошибаюсь. В наше время футболисты не задерживаются в той или иной команде, я рад, что работаю с Мане уже 5 лет.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ drug01 (раскрыть)
19 сентября в 12:59
Полностью согласен.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 сентября в 12:58
Присоединяюсь к поздравлениям!
drug01
drug01
19 сентября в 12:47
Очень хороший результат
STVA 1
STVA 1
19 сентября в 12:26
Мане важный игрок конечно для Ливера)
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
19 сентября в 12:18
"Ливерпулец" Садио Мане обновил рекорд по количеству голов в нескольких матчах подряд против одного соперника в АПЛ. Мане забивает в ворота Кристал Пэлас девятый матч подряд. Вчера, он стал автором одного из мячей в игре 5-го тура АПЛ против «орлов» (3:0). Кроме того, Мане забил свой 100-й гол за Ливерпуль. Впервые в составе мерсисайдцев Мане забил Кристал Пэласу 19 августа 2017 года(если не ошибаюсь). Что ж, после ухода Луиса Суареса я долго ждал таких игроков, как - Салах и Мане. Очень хорошо что они выбрали Ливерпуль, и Ливерпуль выбрал им. Они мотивируют друг друга, иногда "враждуют(переносном смысле) в линии атаки" - кто должен забивать. Но все равно, оба работяги и это хорошо. Надо еще покорять вершины! Молодец!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
19 сентября в 12:17
Мане высоко забрался
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 сентября в 12:15
Присоединюсь к его поздравлению!
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