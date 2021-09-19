Клопп поздравил Мане с 100-м голом за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» поздравил нападающего с достижением. Форвард забил 100-й гол за мерсисайдцев.

Садио сделал огромный вклад в успех «Ливерпуля». Многие забывают про 100 голов Мане, но он упорно работал как в атаке, так и в защите. 100 голов — это просто очередная отметка, число, есть много других чисел, которые тоже важны, но я рад, что Садио достиг этой отметки. В истории клуба таких игроков было всего 18, если я не ошибаюсь. В наше время футболисты не задерживаются в той или иной команде, я рад, что работаю с Мане уже 5 лет.