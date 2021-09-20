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Погба может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

20 сентября 2021, 10:39

«Манчестер Юнайтед» намерен удержать в своём составе полузащитника Поля Погба.

Как сообщается, «красные дьяволы» готовят новый контракт для француза. По новому соглашению Поль может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Английской Премьер-Лиги. «Манчестер Юнайтед» собирается предложить Погба зарплату в размере 400 000 фунтов стерлингов в неделю. Чтобы профинансировать данную сделку, манчестерский клуб готов продать несколько футболистов в зимнее трансферное окно.

Сам Погба, который ранее хотел перейти в «Реал», готов рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
20 сентября в 18:28
Не надо его удерживать. Сам должен захотеть. Пора уже ему определиться.
Brooklyn888
Brooklyn888
20 сентября в 17:02, ред.
Нее ребят ,не смешно уже ))
112910415
112910415
20 сентября в 14:02
да пусть развлекаются как хотят
альсато
альсато
20 сентября в 13:52
400 000 фунтов в неделю-У нас ВЕСЬ ЗЕНИТ стоит за неделю!)))))...Есть еще вопросы ?)))))
КЭТиК
КЭТиК
20 сентября в 12:54
Таких почестей он точно не заслуживаает.
berda2003
berda2003
20 сентября в 12:39
неужели правда, сумасшедшие цифры, и за что??
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 12:22
Мы знаем уже достаточно примеров, когда один игрок стал самым высокооплачиваемым игроком какого-то клуба, и из-за этого этот клуб стал самым высокоплачевным клубом в мире(слово самый преувеличивал). Например(далеко не уйдем) зарплата Месси: Представитель семьи Месси проинформировал президента «блауграны», что Лео готов снизить зарплату еще сильнее ради того, чтобы остаться в Барсе. Семья Месси дала Лапорте время для анализа ситуации, но спустя несколько часов представители Барсы связались с ними и сообщили, что способов для обхода потолка зарплат нет и зарегистрировать игрока в соответствии с существующими требованиями невозможно. После чего каталонцы вышли из переговоров и предоставили футболисту карт-бланш на поиски нового клуба. А почему раньше не подумали? Это даже иногда мешает другим игрокам полюбить партнера по команде. Так что пусть решают они.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
20 сентября в 11:59
Надеюсь все же МЮ продлит с ним контракт
particular
particular
20 сентября в 11:43
Неужто так всё запущено...
311
311 ответ 1bear (раскрыть)
20 сентября в 11:30
Чтобы бесплатно не ушел, чисто бизнес!)
STVA 1
STVA 1
20 сентября в 11:24
Дык вроде Белингхэма хотят взять!
Van Vanovich
Van Vanovich
20 сентября в 11:18
за что???
1bear
1bear
20 сентября в 11:13
...слишком крутой контракт - Погба конечно выдающийся игрок,но столько платить!!??
galem72
galem72
20 сентября в 10:59
Пока он только в 16/17 более-менее проявил свой класс в Юнайтед. Все остальные сезоны у него проходят с большой раскачкой. Так что нет абсолютно никакого повода выдумывать желтизне такие космические суммы.
zooveterinar
zooveterinar
20 сентября в 10:59
Что они творят !!!!! Кристинка со стула упадет!!!!
Mekail
Mekail
20 сентября в 10:48
Похоже Реал обломится...
shlomo2
shlomo2
20 сентября в 10:47
Да уж заоблачная сумма...а стоит ли он таких денег если подойти предвзято....?
протон
протон
20 сентября в 10:45
По мне так самыми высокооплачиваемыми должны быть игроки, которые уже все доказали и принесли клубу какую-то пользу. А новички, какими бы крутыми они ни были, должны ещё доказать и стремиться к повышению зарплаты.
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