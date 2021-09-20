Погба может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ

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20 сентября 2021, 10:39

«Манчестер Юнайтед» намерен удержать в своём составе полузащитника .

Как сообщается, «красные дьяволы» готовят новый контракт для француза. По новому соглашению Поль может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории Английской Премьер-Лиги. «Манчестер Юнайтед» собирается предложить Погба зарплату в размере 400 000 фунтов стерлингов в неделю. Чтобы профинансировать данную сделку, манчестерский клуб готов продать несколько футболистов в зимнее трансферное окно.

Сам Погба, который ранее хотел перейти в «Реал», готов рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед».