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«Барса» намерена подписать с Педри новый контракт, а не продлевать старый

19 сентября 2021, 20:02

«Барселона» и представители хавбека Педри намерены начать переговоры о контракте игрока.

Mundo Deportivo сообщает, что 18-летний футболист горит желанием подписать новый контракт с каталонским клубом.

Отмечается, что у «Барсы» есть возможность продлить нынешний контракт Педри еще на два года, однако в клубе хотят подписать с игроком новое соглашение на улучшенных условиях.

Ранее появлялась информация, что трансфером Педри интересуется топ-клуб из АПЛ.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 сентября в 03:15
Жаль, что так же не поступили с Педро несколько лет назад. А он заслуживал этого. Но Педри будущее, ясно что надо продлевать.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
20 сентября в 02:29
Если всех всё устраивает, то почему бы и нет. Но Барсе нужно помнить о своём финансовом положении.
ДАША Д
ДАША Д
19 сентября в 20:36
Сначала улучшить условия, а потом сократить зарплату.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 сентября в 20:15, ред.
Педри уже так хорошо засветился и в клубе и в сборной что можно подумать будто Педри довольно опытный игрок. Но парню всего 18 лет. Удивительный талант. И желание Барсы переподписать парня - вполне разумное решение. Да и парню респект, не рвется на сторону, несмотря на трудное положение в команде.
Надеемся что парень еще не один год порадует своей игрой.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
19 сентября в 20:10
Значит так надо
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 20:03
Всё правильно.
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