«Барса» намерена подписать с Педри новый контракт, а не продлевать старый

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19 сентября 2021, 20:02

«Барселона» и представители хавбека Педри намерены начать переговоры о контракте игрока.

Mundo Deportivo сообщает, что 18-летний футболист горит желанием подписать новый контракт с каталонским клубом.

Отмечается, что у «Барсы» есть возможность продлить нынешний контракт Педри еще на два года, однако в клубе хотят подписать с игроком новое соглашение на улучшенных условиях.