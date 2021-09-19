«Барса» намерена подписать с Педри новый контракт, а не продлевать старый

«Барселона» и представители хавбека Педри намерены начать переговоры о контракте игрока.
Mundo Deportivo сообщает, что 18-летний футболист горит желанием подписать новый контракт с каталонским клубом.
Отмечается, что у «Барсы» есть возможность продлить нынешний контракт Педри еще на два года, однако в клубе хотят подписать с игроком новое соглашение на улучшенных условиях.
Ранее появлялась информация, что трансфером Педри интересуется топ-клуб из АПЛ.
Надеемся что парень еще не один год порадует своей игрой.
Всем здоровья.
Надеемся что парень еще не один год порадует своей игрой.
Всем здоровья.