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Суд обязал УЕФА отменить санкции против клубов-основателей Суперлиги

20 сентября 2021, 20:42

Испанский суд вынес решение касательно ситуации клубов, основавших Суперлигу Европы.

По информации Marca, суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении клубов-основателей турнира. Решение должно быть исполнено в течение пяти дней.

От УЕФА потребовали опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Президент Александер Чеферин может быть привлечен к ответственности, если требования не будут исполнены.

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Перевод с marca.com
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Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
22 сентября в 14:50
Какая разница какой суд ? Ну явно адвокаты Мадрида и Барселоны в калхозеый суд не подадут.И да гражданин Польши будет обязан выполнить требования суда Мадрида или Люксембурга ,читай системные суды Евросоюза .Что касается турнира ,то официально никто не ушел ,и если сейчас клубы АПЛ могут отказаться от участие со сдавшись в суде что им грозит дисквалификация,то после этих судов у них уже не будет отмазки ,или участвуйте или выплачивайте компенсацию в размере 150 миллионов .В любом случаи они решат финансовые проблемы Реала и Барсы или участием ,или же выплачиванием компенсации
shlifen
shlifen ответ Ливерпулище (раскрыть)
22 сентября в 11:01
Хватит уже флудить, и отклоняться от темы новости - в ЭТОЙ конкретной новости, опубликованной Маркой, НЕТ НИКАКОГО РЕШЕНИЯ СУДА - ОДИН конкретный судья потребовал от УЕФА конкретных действий. А в основе всего - поданное обращение в суд. Ты разницу между судебным разбирательством и поданным заявлением знаешь?? Или ты не в силах прочесть ОРИГИНАЛ и споришь со мной на основе перевода от соккера??
"И да ,какое давление может оказать бизнесмен на суд Мадрида ?" - эта наивность уже выглядит как попытка заставить флудить. "Свечку я не держал", но давайте не будем прикидываться будто не знаем что Бизнесмен (а тут не просто бизнесмен, а президент Реал Мадрида) может "попросить оказать услугу" судью который через полторы недели уйдёт со своего поста)) или по вашему коррупции в ЕС вообще нет?? Ок, я вас понял, смысла продолжать беседу не вижу.
shlifen
shlifen ответ Ливерпулище (раскрыть)
22 сентября в 10:43
Ну да ну да, ведь только у Переса есть юристы, а все клубы вышедшие из СЛ просто так, без вопросов и судов, заплатят по 150 лимонов)) Там ведь нет британских, американских, китайских, арабских и прочих инвесторов (примени свой аргумент и к другим клубам) и которые разбираются в таких вопросах)) А может быть СЛ уже договорилась с национальными лигами??)) Или может быть ты лично (раз уж мы на ты) изучил документы СуперЛиги и знаешь ВСЕ детали?? Если турнир НЕ в анабиозе то ГДЕ дата его начала?? Может быть уже и контракты на ТВ есть подписанные??)) Почву надо подготавливать ДО объявления о решении организовать турнир, а не тогда когда почти все участники из него ушли)) Клубы АПЛ ушли не только из-за позиции УЕФА, но и из-за позиции фанатов и правительства (это ты как-то проигнорировал), а без АПЛ это просто междусобойчик Переса, Лапорты и Аньелли.

Но поскольку ты для себя всё решил в любом случае ("Ура, это победа над УЕФА, турнир Суперлиги жив и вот вот начнётся") то к чему наш разговор? Перес всех переиграл - ок, жду начала турнира))) Победило УЕФА - ок жду розыгрышей ЛЧ и ЛЕ))) Хочешь кому-то что-то доказать? - это не ко мне, в битве двух групп коррупционеров, обычные граждане победителями не выходят))
Ливерпулище
Ливерпулище ответ shlifen (раскрыть)
22 сентября в 06:42
И да ,какое давление может оказать бизнесмен на суд Мадрида ? Он не глава Испании а все го то бизнесмен .Это не Россия чувак ,тут суды не купишь .Перес выиграл Мадридский суд ,чафирин побежал швейцарский но и Перес и там выиграл ,потому что Мадридский не будет беспределить по просьбе одного бизнесмена ,там все по закону. И все эксперты уверены что Перес выиграть ,ибо Чаферин нарушил закон это очевидно ,кроме пользователей соккера
Ливерпулище
Ливерпулище ответ shlifen (раскрыть)
22 сентября в 06:37
Зачем УЕФА подавать апелляцию ? Так решение швейцарского суда это была апелляция УЕФА ,которую они проиграли .Если никакой угрозы супер лиги нет ,то зачем аппеляцию подавать ?
Ливерпулище
Ливерпулище ответ shlifen (раскрыть)
22 сентября в 06:36
А с чего ты решил что турнир в анабиозе ? Дело в том ,что пересу надо подготовить почву для участие турнира ,и если те кто изначально подписался откажутся это делать ,то они заплатят по 150 миллионов ,а отказываться у них нет причин ,после всех судебных разбирательств .Поэтому Перес и его компашка в любом случаи в выиграше будут ,или они запустят турнир ,или на троих поделят миллиард . Я ещё раз говорю не делай из них дураков ,они прекрасно знают что делают
shlifen
shlifen ответ Ливерпулище (раскрыть)
21 сентября в 19:17
Вы оригинал статьи вообще открывали?? Или это ваше личное мнение про "решение Верховного суда Испании" ?? В оригинале речь идёт о решении ОДНОГО КОНКРЕТНОГО СУДЬИ (даже не главы коллегии). Зачем УЕФА подавать множественные апелляции если как турнир "Суперлига" в анабиозе?? О чём вы спорите - о мере наказания для "заговорщиков" (так победители себя не ведут) или о жизнеспособности турнира Суперлига на этот текущий момент?? ))
Удивительное совпадение, Перес руководит МАДРИДСКИМ Реалом, а решения "штампует" МАДРИДСКИЙ судья )) Просто совпадения и никакого давления))
shlifen
shlifen ответ Ливерпулище (раскрыть)
21 сентября в 19:09
Вы до конца дочитали или только первый абзац наполовину??)) Окей-окей, никого не накажут (мне вообще без разницы кто побеждает в споре двух коррупционных групп) - как там турнир поживает?? Или теперь турнира нет и весь дискурс только о том "накажут или нет" =))
Ливерпулище
Ливерпулище ответ shlifen (раскрыть)
21 сентября в 17:40
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ shlifen (раскрыть)
    21 сентября в 17:35, ред.
    Это Верховный суд Испании ,под юрисдикции Евросоюза ,Чафирина так или иначе заставят выполнить это решение ,он может подать конечно апелляцию но скорее всего проиграет ,ибо Мадридский суд на пустом месте не принял бы решение и никакие деньги пересу бы не помогли
    Ливерпулище
    Ливерпулище ответ shlifen (раскрыть)
    21 сентября в 17:33
    Вообще то да. И говоришь нигде выиграть не смогут ? А как тебе вот это новость_------------- Министерство юстиции Швейцарии уведомило УЕФА и ФИФА о том, что они не смогут принимать меры против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», которые всё ещё не покинули Суперлигу.

    Швейцарский суд вынес решение, по которому он не сможет наказать эти три клуба, они всё ещё могут продолжать работу над проектом Суперлиги. УЕФА ещё не решил, будут «Реал», «Барселона» и «Ювентус» принимать участие в следующем сезоне Лиги чемпионов
    shlifen
    shlifen ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    21 сентября в 15:02
    Сперва не хотел отвечать (а толку? если ваше мнение я уже знаю, а менять его я и не стремлюсь), поэтому отвечу кратко.
    "суд Испании" - это какой? Верховный, Конституционный, По правам Человека, Административный? Или это районный суд города Мадрид?? По вашей логике, какой-нибудь евродепутат из Польши обязан исполнять решения районного судьи из Виго, только потому что Испания и Польша члены ЕС?? Для каждого типа обращений, в судебной практике, существуют свои инстанции.
    "Уже суд Швейцарии их нагнул и скоро суд Люксембурга это сделает ,не переживай за это" - я вообще не переживаю)) Не моя судьба решается в судах))

    Все уже поняли, наказания за попытку организации Суперлиги - не будет. Вопрос в другом - "как там сам турнир поживает"??
    * Англичане ушли - и в ближайшие лет 5 врядли снова захотят участвовать (фанаты, правительство и владельцы клубов - вроде как пришли к взаимопониманию),
    * Немцы - и не собирались участвовать (Баварию устраивает её доминирующее положение, остальные клубы не хотят ухода Баварцев и БД)
    * Франция - у них проблемы с финансами да и сложно найти команды достойные имени турнира "Супер-Лига". Ну есть ПСЖ, а вот все остальные "как на качелях", то успешный сезон, то провал в середину таблицы.

    Вот и выходит, что можно разве что устроить турнир типа: Барселона, Реал, Атлетико, Севилья - Ювентус, Милан, Интер, Наполи - ну и кому будет интересен этот междусобойчик?? И это ещё при условии что как раз Атлетико, Севилью, Милан, Интер и Наполи нужно уговорить ))) Такая себе "суперлига" - где только у Реала и Атлетико всё в порядке с финансами... На ближайшие лет 5-7 идея Суперлиги, на мой взгляд - это просто "болтовня". Хотя будь топы более подготовленными (проведя обсуждения с фанатами, текущими спонсорами, своими федерациями), заранее всё согласовав (вся резкая затея выглядела как "заговор за одну ночь") и выбрав подходящее время (а не в пик пандемии) - вполне могли бы скинуть УЕФА с постамента главного организатора европейских турниров. Но получилось, как получилось. Главное - турнир пока что "в анабиозе", а будут ли там санкции или нет - дело десятое...
    shlifen
    shlifen ответ сын_марка_аврелия (раскрыть)
    21 сентября в 13:48, ред.
    Не очень понимаю как связан "три-пит" Реала в прошлом, и ссора Реала и УЕФА в настоящем??
    К чему провокационность вопроса о "зарешал три кубка ЛЧ подряд ... Или все же их выиграла команда на поле?" - Нельзя исключать что пока УЕФА и Реал шли "рука об руку" (Реал брал свой три-пит, а УЕФА наращивала доходы) - их интересы совпадали, сейчас же, всё явно поменялось... Но опять же мы вроде бы не 3 ЛЧ Реала обсуждаем, а решения конкретного мадридского судьи, полномочия которого скоро закончатся, и влияние этих решений на УЕФА.
    Можно разводить демагогию и обсуждать каждый отдельный трофей, но зачем? В прошлом были одни взаимоотношения, сейчас другие. Раньше Аньелли был лучшим другом Чеферина, и разрабатывал реформы ЛЧ, а сейчас сам клеймит УЕФА и Чеферина, и сам недоволен реформами ЛЧ, разработанными при его (Аньелли) активном участии ))
    сын_марка_аврелия
    сын_марка_аврелия ответ shlifen (раскрыть)
    21 сентября в 13:37
    Но он же вроде в кабинетах зарешал три кубка ЛЧ подряд, значит имеет гораздо большее влияние. Или все же их выиграла команда на поле?
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ BDA8181 (раскрыть)
    21 сентября в 10:05
    Ага не имеют а в Мадриде такие дурочки ,пошли туда где власти не имеют ))
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Apsny (раскрыть)
    21 сентября в 10:04
    Во первых не только испанский но и швейцарский .Во вторых ты слышал понятие Евросоюз и что в нее входят все европейские суды ? Поэтому разница в испанском или французском нет ,все они под одной юрисдикции .
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
    21 сентября в 10:02
    Конечно есть ибо суд Испании входит в Евросоюз .Уже суд Швейцарии их нагнул и скоро суд Люксембурга это сделает ,не переживай за это .И кстати благодаря Мадриду ,те 9 клубов которые сбежали и которых УЕФА посадил на бабки ,это решение было отменено , и теперь они ничего не должны
    Agamaga........
    Agamaga........
    20 сентября в 22:57
    ЕСПЧ тоже обязал в срочном порядке освободить кое-кого, но на его решение давно болт положили в России.
    Суды силы не имеют против таких структур и организаций.
    Rattlehead
    Rattlehead
    20 сентября в 22:44
    "Соседка, перестань срамиться",
    Ей шавка говорит:"тебе ль с Слоном возиться?
    Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
    Вперед
    И лаю твоего совсем не примечает"
    "Эх, эх!" ей Моська отвечает:
    "Вот то-то мне и духу придает,
    Что я, совсем без драки,
    Могу попасть в большие забияки.
    Пускай же говорят собаки:
    "Ай, Моська! знать она сильна,
    Что лает на Слона!"
    Hamman
    Hamman
    20 сентября в 22:40
    Не имею возможности осуждать или хвалить Суперлигу, т.к. не обладаю необходимой информацией о ней. Однако уверен в том что задумавшие её люди отнюдь не глупцы и возникла эта идея в их головах не с похмелья. Однако я абсолютно не приемлю реакцию УЕФА в лице Чеферина. Он слишком близко к сердцу принял этот проект, слишком агрессивно отреагировал, т.е. превысил свои полномочия в ситуации когда его организации практически ничего не грозило.
    Начав конфронтацию он тем самым настроил против себя президентов самых влиятельных клубов Европы. Возможно нас ждёт очень захватывающее зрелище в виде обострения борьбы между монополистом захотевший стать диктатором и группой влиятельных заговорщиков. В этой борьбе лично я бы не поставил на Чеферина.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Apsny (раскрыть)
    20 сентября в 22:33
    А пАтАмуштА Перец занес))
    sv_1969
    sv_1969 ответ shlifen (раскрыть)
    20 сентября в 22:32
    Приветствую!Это болельщики мешков тешат себя надеждами! Им хочется конечно увидеть эту лигу но не понять что без заносов(доли ) УЭФА и даже ФИФА нечего не выйдет!А тот же Холланд или Мбаппе не захотят там участвовать без ЧМ и ЧЕ! Да даже выступление фанов в Англии о многом говорят! Отказ немецких клубов! Тотт же ПСЖ не пошел!Много НО((
    BDA8181
    BDA8181
    20 сентября в 22:26
    Ну вроде бы как обычные арбитражные суды не имеют власти к футбольным соревнаваниям и тут может ещё ла лиге прилитеть за вмешательство в футбольные дела государственых органов.
    Apsny
    Apsny
    20 сентября в 22:02
    Почему именно испанский суд?))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ shlifen (раскрыть)
    20 сентября в 21:55
      alexamit
      alexamit
      20 сентября в 21:52
      Полный бред испанского судьи!
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      20 сентября в 21:42, ред.
      А причём здесь испанский суд? Почему не монгольский или марокканский?
      нечитайло
      нечитайло
      20 сентября в 21:41
      не как не успокоятся
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
      20 сентября в 21:33
      Логичное решение кого? Клоунов?
      Испанский суд для УЕФА это типа того, что пингвиний суд для панды. Смешно, бессмысленно и ещё раз смешно и бесполезно.
      Сам подумай какое отношение испанский суд может имеет отношение к УЕФА и тем более, что то ему навязывать?
      shlifen
      shlifen
      20 сентября в 21:32
      Зашёл, прочитал оригинал на Марке - судья который уходит уже в октябре, в ускоренном темпе ведёт дело и штампует требования к УЕФА =))

      Граждане, я конечно понимаю, что у многих на соккере любимые клубы "повязаны" с Суперлигой, но давайте сохранять объективность. Судья в Испании может принять решение хоть на пожизненный срок Чеферина посадить - но если у него реально на это полномочия??
      А если Словенский суд через неделю отменит решение Испанского судьи (который может к моменту отмены, оказаться уже и не судьёй вовсе)??

      Перес в Испании может протолкнуть ЛЮБОЕ решение суда (особенно если "заинтересовать" судью который уже уходит со своего поста) - но сможет ли он добиться столь же жёстких мер ВНЕ Испании?? Пока что я в этом сомневаюсь =))
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