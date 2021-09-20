Суд обязал УЕФА отменить санкции против клубов-основателей Суперлиги

Испанский суд вынес решение касательно ситуации клубов, основавших Суперлигу Европы.
По информации Marca, суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении клубов-основателей турнира. Решение должно быть исполнено в течение пяти дней.
От УЕФА потребовали опубликовать заявление о принятых мерах на официальном сайте. Президент Александер Чеферин может быть привлечен к ответственности, если требования не будут исполнены.
Граждане, я конечно понимаю, что у многих на соккере любимые клубы "повязаны" с Суперлигой, но давайте сохранять объективность. Судья в Испании может принять решение хоть на пожизненный срок Чеферина посадить - но если у него реально на это полномочия??
А если Словенский суд через неделю отменит решение Испанского судьи (который может к моменту отмены, оказаться уже и не судьёй вовсе)??
Перес в Испании может протолкнуть ЛЮБОЕ решение суда (особенно если "заинтересовать" судью который уже уходит со своего поста) - но сможет ли он добиться столь же жёстких мер ВНЕ Испании?? Пока что я в этом сомневаюсь =))
Граждане, я конечно понимаю, что у многих на соккере любимые клубы "повязаны" с Суперлигой, но давайте сохранять объективность. Судья в Испании может принять решение хоть на пожизненный срок Чеферина посадить - но если у него реально на это полномочия??
А если Словенский суд через неделю отменит решение Испанского судьи (который может к моменту отмены, оказаться уже и не судьёй вовсе)??
Перес в Испании может протолкнуть ЛЮБОЕ решение суда (особенно если "заинтересовать" судью который уже уходит со своего поста) - но сможет ли он добиться столь же жёстких мер ВНЕ Испании?? Пока что я в этом сомневаюсь =))
Начав конфронтацию он тем самым настроил против себя президентов самых влиятельных клубов Европы. Возможно нас ждёт очень захватывающее зрелище в виде обострения борьбы между монополистом захотевший стать диктатором и группой влиятельных заговорщиков. В этой борьбе лично я бы не поставил на Чеферина.
Начав конфронтацию он тем самым настроил против себя президентов самых влиятельных клубов Европы. Возможно нас ждёт очень захватывающее зрелище в виде обострения борьбы между монополистом захотевший стать диктатором и группой влиятельных заговорщиков. В этой борьбе лично я бы не поставил на Чеферина.