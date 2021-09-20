Суд обязал УЕФА отменить санкции против клубов-основателей Суперлиги

1632159760

20 сентября 2021, 20:42

Испанский суд вынес решение касательно ситуации клубов, основавших Суперлигу Европы.

По информации Marca, суд обязал УЕФА отменить все санкции в отношении клубов-основателей турнира. Решение должно быть исполнено в течение пяти дней.