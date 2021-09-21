Заболотный: «После победного гола испытываю гордость за команду»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ.
После победного гола испытываю гордость за команду, за наш общий коллектив. Сейчас мы сделали большой шаг к идеалу нашей игры. Ребятам эта победа поможет приподнять настроение, и надеюсь, что это также будет шагом вперед в плане нашего положения в турнирной таблице.
просто плохо играли, какой уж идеал
просто плохо играли, какой уж идеал
ЦСКА первый и единственный удар в створ ворот нанёс только на 81 минуте встречи, который по случайности стал победным. И после этого Заболотный говорит, что они сделали большой шаг к идеалу своей игры?
Судя по этим словам идеал игры ЦСКА поставить двухэтажный "автобус" и ждать случайности в матче?!
Лучше Заболотный промолчал бы!
ЦСКА первый и единственный удар в створ ворот нанёс только на 81 минуте встречи, который по случайности стал победным. И после этого Заболотный говорит, что они сделали большой шаг к идеалу своей игры?
Судя по этим словам идеал игры ЦСКА поставить двухэтажный "автобус" и ждать случайности в матче?!
Лучше Заболотный промолчал бы!
Спартаку вчера на поле манекена не хватило!)
Спартаку вчера на поле манекена не хватило!)