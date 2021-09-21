Заболотный: «После победного гола испытываю гордость за команду»

Нападающий ЦСКА прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ .

После победного гола испытываю гордость за команду, за наш общий коллектив. Сейчас мы сделали большой шаг к идеалу нашей игры. Ребятам эта победа поможет приподнять настроение, и надеюсь, что это также будет шагом вперед в плане нашего положения в турнирной таблице.