ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Заболотный: «После победного гола испытываю гордость за команду»

21 сентября 2021, 11:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал победу над «Спартаком» в матче 8-го тура РПЛ.

После победного гола испытываю гордость за команду, за наш общий коллектив. Сейчас мы сделали большой шаг к идеалу нашей игры. Ребятам эта победа поможет приподнять настроение, и надеюсь, что это также будет шагом вперед в плане нашего положения в турнирной таблице.

Все новости
Тренер «Ростова»: «Комментировать судейство я не стану»
Вчера, 23:38 Комментарии20
Витория: «Очень сложная, но важная победа»
Вчера, 23:25 Комментарии13
Битва претендентов. «Ливерпуль» дважды вёл, но не обыграл «Манчестер Сити»
Вчера, 22:59Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
Николич: «Очень странный тур РПЛ — ни один из лидеров не победил»
Вчера, 21:45 Комментарии32
Семак: «Играли нормально до курьёзного мяча, который сами себе привезли»
Вчера, 19:46 Комментарии23
«Зенит» впервые проиграл в новом сезоне РПЛ. «Сочи» Федотова метит в зону Лиги чемпионов
Вчера, 19:42Вадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии15
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
24 сентября в 09:54
сделали большой шаг к идеалу игры ?
просто плохо играли, какой уж идеал
протон
протон
21 сентября в 17:10
Будем откровенны - против Спартака Зэ было проще, чем против манекенов.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
21 сентября в 14:45
Теперь рот он не может закрыть,забил случайно и о какой идеальной игре говорит? Они вчера в атобус играли целую игру,чуть повезло
Project Pandora
Project Pandora
21 сентября в 12:29, ред.
Балтика продавалась с именами зенитовцев. Я одну купил, с фамилией Антошки. БОльшей пародии на футболиста тогда в зените не было.
Project Pandora
Project Pandora
21 сентября в 12:27
Что-то оно раскукарекалось. Забил пару голов, а наговорил, как будто он Ибрагимович.
Байкал-38
Байкал-38
21 сентября в 12:21
Блёклый матч, команды выглядели отвратительно.
ЦСКА первый и единственный удар в створ ворот нанёс только на 81 минуте встречи, который по случайности стал победным. И после этого Заболотный говорит, что они сделали большой шаг к идеалу своей игры?
Судя по этим словам идеал игры ЦСКА поставить двухэтажный "автобус" и ждать случайности в матче?!
Лучше Заболотный промолчал бы!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 12:03
Надо обыграть Кержакова в следующей игре,тогда можно будет и порадоваться! Пора придвинуться к зоне Еврокубков!
oFANATo
oFANATo
21 сентября в 12:02
Победа в дерби всегда приятна и очень важна.....
ZIBO rock
ZIBO rock
21 сентября в 12:02
И вот чего все деревья после забитых мячей болтать начинают?! Один мяч в 7-и играх забьет и понесло Остапа!
Спартаку вчера на поле манекена не хватило!)
ЮЗИК
ЮЗИК
21 сентября в 11:48
За себя ещё больше
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 11:48
ВСё что вы можете объективно испытывать ,это чувство облегчения от конечного результата,а для всего остального(тем более чувства гордости) нет ни малейших оснований.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100