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Пиняев: «Три очка есть. Губернатор доволен»

19 сентября 2021, 10:56
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев опубликовал в инстаграме совместную фотографию с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым после победы над «Ростовом».

Три очка есть. Губернатор доволен.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
19 сентября в 14:07
Перед выборами – самое то! 😊
Девижн
Девижн
19 сентября в 13:57
Похож на Фетисова.
Аксинья
Аксинья
19 сентября в 13:26
Посмотрев на фото один житель Самары спрашивает другого: "А это что за мужик рядом с нашим Сережкой стоит? Родич что ли?"
stanichnik
stanichnik
19 сентября в 12:36
В силу молодого возраста у парнишки ещё не сформировалось своё своё мировоззрение, наверняка написал то, что подсказали те, кто делал это фото.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
19 сентября в 12:25
А как же болельщики?
Dirty_Harry
Dirty_Harry
19 сентября в 12:24
Будущий политик
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 сентября в 12:23
Что-то лицемерием и классическим чинопочитанием повеяло. Прогиб засчитан.
ДСА
ДСА
19 сентября в 11:49
Конечно, играют ведь для губернатора.
Ironigor
Ironigor
19 сентября в 11:41
Пиняев, - Лишь бы губернатор был доволен !!!)
Губернатор, - всё для вас детки , лишь бы играли и выигрывали !!!)
drug01
drug01
19 сентября в 11:40
Значит будет зарплата вовремя
swed27
swed27
19 сентября в 11:24
Я бы ради губера не играл
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
19 сентября в 11:19
А с какой должен,если это не партия,а добровольно-принудительное объединение начальников? Да,некоторым разрешается прибиться к другим хлипким деревцам,но только для того.чтобы политический дуб рос и матерел.
ermak6848
ermak6848
19 сентября в 11:19
Довольны болельщики Счёт красивый...
протон
протон
19 сентября в 11:11
Испортят парня. А губик еще и с нашивкой ЕР...
Союзник противников
Союзник противников ответ Антон Белянкин (раскрыть)
19 сентября в 11:10
У нас футбол не для болельщиков,это игрушка в руках сильных мира сего-адмресурса,или финансового ресурса.
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 11:09
Молодец,мОлодец,далеко пойдёт-аж до ГОСДУМЫ!
Трезвый повар
Трезвый повар
19 сентября в 11:07
Губернатор Ростовской области тоже доволен тем что за год продали 6 игроков основы и никого взамен не купили?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
19 сентября в 11:00
Главное чтобы был доволен губер? А как же болельщики?
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