Пиняев: «Три очка есть. Губернатор доволен»

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев опубликовал в инстаграме совместную фотографию с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым после победы над «Ростовом».
Три очка есть. Губернатор доволен.
|Крылья Советов4 : 2Ростов
|Матч завершен
Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев опубликовал в инстаграме совместную фотографию с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым после победы над «Ростовом».
Три очка есть. Губернатор доволен.
Губернатор, - всё для вас детки , лишь бы играли и выигрывали !!!)
Губернатор, - всё для вас детки , лишь бы играли и выигрывали !!!)