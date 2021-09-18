Полузащитник «Локомотива» прокомментировал ничейный результат с «Марселем» (1:1) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Да, конечно, матч был непростой. Особенно учитывая тот факт, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве. Однако ребята нашли в себе силы сыграть достойно, оборонялись. И, в конце концов, получилось забить и сравнять счет. Играть было достаточно непросто. Даже в равных составах.



«Марсель» — очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Нас стало на одного меньше и, я думаю, что благодаря этому ребята смогли раскрепоститься, поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца. Большое спасибо болельщикам за поддержку с первой и до последней минуты. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» — по энергии, по накалу, который был на трибунах.