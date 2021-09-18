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Анджорин: «„Марсель“ — очень хорошая команда, в быстрый футбол играет»

18 сентября 2021, 11:45
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин прокомментировал ничейный результат с «Марселем» (1:1) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Да, конечно, матч был непростой. Особенно учитывая тот факт, что большую часть второго тайма мы играли в меньшинстве. Однако ребята нашли в себе силы сыграть достойно, оборонялись. И, в конце концов, получилось забить и сравнять счет. Играть было достаточно непросто. Даже в равных составах.

«Марсель» — очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Нас стало на одного меньше и, я думаю, что благодаря этому ребята смогли раскрепоститься, поняли, что в таком моменте нужно просто играть до конца. Большое спасибо болельщикам за поддержку с первой и до последней минуты. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» — по энергии, по накалу, который был на трибунах.

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Все комментарии
протон
протон
18 сентября в 19:55
Если бы росциркнадзор своё шапито не продолжал, то было бы ещё лучше)
протон
протон
18 сентября в 19:52
Кстати, да. Шумовая поддержка была на уровне. Голос сорвал даже. 8100 человек, поддерживали все. Даже дети
ЮЗИК
ЮЗИК
18 сентября в 14:01
Конечно они быстроногие, по сравнению с нашими пешеходами
Ванечка
Ванечка
18 сентября в 13:44
Ну тут не Локо хорош, которого возили всю игру, а это Марсель был плох...
swed27
swed27
18 сентября в 12:55
Локо ещё повоюет
mihaluch
mihaluch
18 сентября в 12:00
Играли и верили до конца.
Zenit_84
Zenit_84
18 сентября в 11:47
Молодцы ребята, порадовали!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 сентября в 11:46
Отскочили да и ладно...
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