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Мостовой: «Иногда смотришь на Виторию, он сам не понимает, что происходит»

21 сентября 2021, 09:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ.

Если нам объявят, что Витория уходит, то никто не удивится. Результатов нет, игры нет. Другое дело, что «Спартак» по игре в принципе никому не уступает.

Иногда смотришь на Виторию, он и сам не понимает, что происходит. Необъяснимо. У ЦСКА за матч был всего один удар.

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Все комментарии
протон
протон
21 сентября в 17:23
Слушайте, ну у нас в России не такие техничные футболисты чтобы португальские тренеры добивались тут успеха. А если брать нынешний Спартак, то там вообще только 2-3 человека соответствуют уровню середняка условной Бундеслиге. Остальные это потенциальные игроки Уфы, Тулы, Урала, Ахмата.
В общем, тут нужен итальянский тренер который заставит российских плохишей брать своё за счёт трудолюбия и скрупулёзной работы. За счёт работы на чистых мячах, увы, мы скатываемся в дно
альсато
альсато
21 сентября в 15:44
НЕГОЖЕ Саша! Витория (как и я ) с тобой одного возраста- много чего видели, много где играли.....да, до "ЦАРЕЙ" не доиграли!...но это не повод, чтобы говорить: ЧТО МЫ НЕ ПОНИМАЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ в СПАРТАКЕ!
ykcyc77
ykcyc77
21 сентября в 13:44
Один лишь Мостовой всё понимает!!!
Союзник противников
Союзник противников
21 сентября в 12:01, ред.
НА лице у него написано:Куда я попал,где мои вещи???

А его вещи на хранении в гардеробной у Заремы.
112910415
112910415
21 сентября в 11:56
не долго ему мучиться уже
rubinovyi2
rubinovyi2
21 сентября в 11:34
Может попробовать не коучей менять,а Федуна,но с другой стороны кому Спартак нужен,кроме Федуна...(
Ironigor
Ironigor
21 сентября в 10:35
Мостовой: «Иногда смотришь на Виторию, он сам не понимает, что происходит».
А как может себе чувствовать тренер который как на мином поле находится. Где, когда и откуда ждать какого-то подвоха , что от руководства клуба, что от игроков. Человек приехал из Португалии и явно не работал в таких боевых условиях напоминающих условия работы санитаров в психиатрической больнице.
А ведь как тренер был два раза признан как лучший тренер Португалии, становился с Бенфикой дважды чемпионом Португалии, супер кубка два раза, кубка и т.д. Он даже становился чемпионом Саудовской Аравии. И тут попал , действительно "ПОПАЛ " в российский чемпионат и ещё куда, в объятия Федуна и любительницы гороскопов , мисс " сама по себе " госпожи Заремхан . Я даже представить не могу в каком состоянии сейчас находится Руи Витория и что чувствует от всего происходящего, находясь в таких условиях. Учитывая характер Федуна и его соратницы , не долго осталось мучиться тренеру Спартачей. Скоро на волю в тёплые края. Удачи тебе Руи . Всем Добра !!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 сентября в 10:01
Иногда смотришь на Мостового, он сам не понимает, что говорит.
Aris
Aris
21 сентября в 09:51
Он и не может понять! А происходят логичные вещи! Большинство игроков посматривает на сторону и думает, кто бы мог их приютить. Ссоры, свары, склоки достали всех!
ОПС
ОПС
21 сентября в 09:48
Да, уж, судя по всему будет новый тренер.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 сентября в 09:30
Кошмарят человека потом хотят чего то добиться.
shlomo
shlomo
21 сентября в 09:11
Да уж...он наверное думает: и куда же я попал?
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