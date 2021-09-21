Мостовой: «Иногда смотришь на Виторию, он сам не понимает, что происходит».

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ.
Если нам объявят, что Витория уходит, то никто не удивится. Результатов нет, игры нет. Другое дело, что «Спартак» по игре в принципе никому не уступает.
Иногда смотришь на Виторию, он и сам не понимает, что происходит. Необъяснимо. У ЦСКА за матч был всего один удар.
А как может себе чувствовать тренер который как на мином поле находится. Где, когда и откуда ждать какого-то подвоха , что от руководства клуба, что от игроков. Человек приехал из Португалии и явно не работал в таких боевых условиях напоминающих условия работы санитаров в психиатрической больнице.
А ведь как тренер был два раза признан как лучший тренер Португалии, становился с Бенфикой дважды чемпионом Португалии, супер кубка два раза, кубка и т.д. Он даже становился чемпионом Саудовской Аравии. И тут попал , действительно "ПОПАЛ " в российский чемпионат и ещё куда, в объятия Федуна и любительницы гороскопов , мисс " сама по себе " госпожи Заремхан . Я даже представить не могу в каком состоянии сейчас находится Руи Витория и что чувствует от всего происходящего, находясь в таких условиях. Учитывая характер Федуна и его соратницы , не долго осталось мучиться тренеру Спартачей. Скоро на волю в тёплые края. Удачи тебе Руи . Всем Добра !!!
А как может себе чувствовать тренер который как на мином поле находится. Где, когда и откуда ждать какого-то подвоха , что от руководства клуба, что от игроков. Человек приехал из Португалии и явно не работал в таких боевых условиях напоминающих условия работы санитаров в психиатрической больнице.
А ведь как тренер был два раза признан как лучший тренер Португалии, становился с Бенфикой дважды чемпионом Португалии, супер кубка два раза, кубка и т.д. Он даже становился чемпионом Саудовской Аравии. И тут попал , действительно "ПОПАЛ " в российский чемпионат и ещё куда, в объятия Федуна и любительницы гороскопов , мисс " сама по себе " госпожи Заремхан . Я даже представить не могу в каком состоянии сейчас находится Руи Витория и что чувствует от всего происходящего, находясь в таких условиях. Учитывая характер Федуна и его соратницы , не долго осталось мучиться тренеру Спартачей. Скоро на волю в тёплые края. Удачи тебе Руи . Всем Добра !!!