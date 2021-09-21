Мостовой: «Иногда смотришь на Виторию, он сам не понимает, что происходит».

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ .

Если нам объявят, что Витория уходит, то никто не удивится. Результатов нет, игры нет. Другое дело, что «Спартак» по игре в принципе никому не уступает.