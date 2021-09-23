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У бывших руководителей «Тамбова» проходят обыски по уголовному делу

23 сентября 2021, 10:25

Правоохранители проводят обыски у бывших руководителей «Тамбова».

Оперативная работа проводится в отношении генерального директора Ольги Коноваловой, спортивного директора Павла Худякова и еще нескольких сотрудников клуба, сообщает телеграм-канал Baza.

Мероприятия связаны с уголовным делом по статье «Мошенничество».

В мае «Тамбов» обратился к болельщикам в связи с прекращением существования клуба.

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Все комментарии
radone
radone
01 октября в 22:14
Обогатились и хотели по тихому разойтись, но нет, кому-то придётся присесть всё-таки
IKER-RAUL
IKER-RAUL
23 сентября в 23:02
    pele1981
    pele1981 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    23 сентября в 15:04
    Может для Крыльев Советов это так и есть, но не для Тамбова! И прежде чем что-то писать - подумай, дружище))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ pele1981 (раскрыть)
    23 сентября в 14:53, ред.
    У нас в основном цель всего российского футбола - для освоения денежных знаков, надеюсь только на данном этапе, а был до этого тамбовский "Спартак" или тамбовское "Динамо" глубоко положить мне, а тем более Худякову. И сделай одолжение - не пиши мне больше.
    pele1981
    pele1981 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    23 сентября в 13:59
    Быстро ты себе друзей заводишь, дружище, но тут ты ошибся - команда не создана, а переименована из тамбовского "Спартака"! Так что меньше знаний черпай из википедии, дружище!))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ sir_Alex (раскрыть)
    23 сентября в 13:40
    Думаю ситуации поправиться хотя бы немного, вон уже тендер мутят, права трансляций тоже дороже становятся. Хотя понятно, чтобы это дело окупить надо и за рубеж права продавать, а с нашим "интенсивным" футболом это тяжеловато. Но как говориться с другой стороны мотивация появляется. Если достойно развивать хотя бы любительский футбол профессиональный точно в какой-нибудь форме будет.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    23 сентября в 13:34
    Скорее, второй вариант развития событий. В нормальных странах клубы зарабатывают на продаже прав на трансляции матче, у нас это не развито, кроме столиц и вряд ли разовьётся в обозримом будущем.
    nubom
    nubom ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    23 сентября в 13:07
    И чем больше региональный бюджет, тем больше команд...
    Брулин
    Брулин
    23 сентября в 12:48
    Кв России проходят обыски:
    -Алло
    -Здравствуйте, как вам новая машина?
    -Забудь эту тему. Завтра к вам приедем с обысками, приберитесь там.
    -Ок, хорошего дня.
    КЭТиК
    КЭТиК
    23 сентября в 12:46
    Там уже давно ничего нет. Поздно спохватились.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ sir_Alex (раскрыть)
    23 сентября в 12:40
    Я так думаю сначала будет полный финиш, зарабатывать деньги у нас еще футболом не научились. Будет тяжелый переходный период, где рассчитывать можно будет только на негосударственных спонсоров. Потом, спустя несколько лет должно потихоньку все наладится. А если нет - тогда и футбола в России не будет, только пляжный и мини. Но я надеюсь все наладится. В пляжном и мини футболе у нас все хорошо, а там минимум денежных вливаний.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    23 сентября в 12:35
    Да и 10 не потянут.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    23 сентября в 12:33
    Они не хотели , само так получилось
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    23 сентября в 12:25
    А деньги то бюджетные, никто не стесняется и главное ничего не боится, всё сходит с рук.
    berda2003
    berda2003
    23 сентября в 12:18
    специально угробили команду...
    56ы, сколько у государства не воруй - своё не вернёшь...
    makkie
    makkie
    23 сентября в 12:15
    Доигрались ребятки.
    Пока клубы будут на госбюджете, проблемы никуда не исчезнут.
    И лимит не отменят - надо же осваивать деньги покупкой Игнатьевых, Ломовицких и Ротенбергов.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ pele1981 (раскрыть)
    23 сентября в 12:09
    Создана в 2013 году. Отправляйтесь историю читать, друг мой.
    1bear
    1bear
    23 сентября в 12:05
    ...нашли крайних "зицпредседателей")))))))
    pele1981
    pele1981 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    23 сентября в 12:05
    Этой команде лет - больше чем тебе)) И она не создавалась для распила, а честно выходила из 2-го дивизиона в первый, из первого в высший! И не за один-два года, а за несколько десятков лет)
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ sir_Alex (раскрыть)
    23 сентября в 11:29
    Можно двенадцать - четырнадцать, сколько потянут.
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    23 сентября в 11:23
    Тамбовчане должны сказать спасибо, что больше им не придется наблюдать за этим позоромным футболом
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    23 сентября в 11:20
    Соответственно, сократить РФПЛ до 10 команд.
    h9x9ypqynrrp
    h9x9ypqynrrp
    23 сентября в 11:20
    Вор должен сидеть в тюрьме
    VeniaminS
    VeniaminS
    23 сентября в 11:11
    заворавались,сажать их надо за развал клуба.
    beefs
    beefs
    23 сентября в 10:44
    Что то быстро разоблачили, обычно лет 10 следят...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    23 сентября в 10:41
    Подобные команды и создаются для воровства и распила регионального бюджета. А потом получаем посмешище, не способное доиграть чемпионат до конца и стоящее с протянутой рукой в ожидании подачки. Еще одна причина убрать из профессионального футбола бюджетное финансирование. Подчеркиваю, только профессионального.
    ОПС
    ОПС
    23 сентября в 10:31
    А время уже достаточно много прошло.
    mihaluch
    mihaluch
    23 сентября в 10:30
    К ответу мошенников!
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