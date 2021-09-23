У бывших руководителей «Тамбова» проходят обыски по уголовному делу

Правоохранители проводят обыски у бывших руководителей «Тамбова».
Оперативная работа проводится в отношении генерального директора Ольги Коноваловой, спортивного директора Павла Худякова и еще нескольких сотрудников клуба, сообщает телеграм-канал Baza.
Мероприятия связаны с уголовным делом по статье «Мошенничество».
В мае «Тамбов» обратился к болельщикам в связи с прекращением существования клуба.
-Алло
-Здравствуйте, как вам новая машина?
-Забудь эту тему. Завтра к вам приедем с обысками, приберитесь там.
-Ок, хорошего дня.
-Алло
-Здравствуйте, как вам новая машина?
-Забудь эту тему. Завтра к вам приедем с обысками, приберитесь там.
-Ок, хорошего дня.
56ы, сколько у государства не воруй - своё не вернёшь...
56ы, сколько у государства не воруй - своё не вернёшь...
Пока клубы будут на госбюджете, проблемы никуда не исчезнут.
И лимит не отменят - надо же осваивать деньги покупкой Игнатьевых, Ломовицких и Ротенбергов.
Пока клубы будут на госбюджете, проблемы никуда не исчезнут.
И лимит не отменят - надо же осваивать деньги покупкой Игнатьевых, Ломовицких и Ротенбергов.