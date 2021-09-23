У бывших руководителей «Тамбова» проходят обыски по уголовному делу

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23 сентября 2021, 10:25

Правоохранители проводят обыски у бывших руководителей «Тамбова».

Оперативная работа проводится в отношении генерального директора Ольги Коноваловой, спортивного директора Павла Худякова и еще нескольких сотрудников клуба, сообщает телеграм-канал Baza.

Мероприятия связаны с уголовным делом по статье «Мошенничество».

В мае «Тамбов» обратился к болельщикам в связи с прекращением существования клуба.