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«Локомотив» и генетическая лаборатория будут изучать геном футболистов

23 сентября 2021, 14:49

«Локомотив» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с медико-генетическим центром Genotek.

Цель сотрудничества – изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов. Все игроки основной команды, а также футболисты остальных команд клуба, станут участниками комплексного генетического исследования, которое предоставляет возможность анализа тысяч генов, ответственных за происхождение, здоровье, долголетие, спортивные навыки, реакции на прием лекарств и на различное питание. Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни.

Генеральный директор Genotek Валерий Ильинский:

Впервые в истории российского футбола заключено партнёрство между клубом и генетической лабораторией. Для нас это прекрасная возможность продолжить исследования в области генетических предрасположенностей спортсменов, а также популяризировать генетику среди россиян.

В марте этого года технологии в футболе начал применять «Манчестер Сити», пригласив в тренерский штаб группу астрофизиков.

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Хиромант
Хиромант
24 сентября в 23:26, ред.
«Локомотив» и генетическая лаборатория будут изучать геном футболистов

- Ну вот и докатились... Уже на генном уровне пытаются выяснить причины плохой игры наших футболистов...

- Я вам и без всякой лаборатории скажу: кальяны в кабаках, шампанское рекой в Монте-Карло, прогулки с сомнительными бабами на собственных яхтах, гонки по городу по встречке (под 200 км/ч) на спорткарах, дебоши в ресторанах (битьё стульями посетителей по головам, выбитые окна и двери и прочее), явно завышенные зарплаты, и никакой ответственности за свою работу и своё поведение...

- Вот и всё. И не тратьте деньги на все эти лаборатории, врачей, специалистов, пробирки, химикаты, и проч. Лучше отдайте эти деньги в детские спортшколы, но не руководству в карман, а купите детям форму, мячи, сетки, тренажёры...
13 RUS
13 RUS ответ Сп62 (раскрыть)
23 сентября в 23:26
Это надо к Дениску Глушакову, он пояснит
memphis
memphis
23 сентября в 18:39
Откуда бревна и как их обрабатывать?)))
d1metras
d1metras
23 сентября в 18:19
Вот пусть изучает, почему в нашем футболе подросло поколение разкюв.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 17:49
«Локомотив» и генетическая лаборатория будут изучать геном футболистов, а ПСЖ открыл собственную лабораторию, где будут изучать геном гномов. Директор дал срок лаборантам - один месяц, чтобы отрасти руку гнома. Он уверен, что это поможет в дальнейших рукопожатиях.
Сп62
Сп62
23 сентября в 17:48
Это уже не футбольная академия а Российская Академия Наук (РАН).
протон
протон
23 сентября в 17:28
Большинство наших футболистов можно по срезу изучать
Ждём первую партию генно-модифицированных футболёров.
Я, конечно, знал, что Рангник из Германии, но это уже слишком
Потом будут на 3D принтере игроков распечатывать. )
протон
протон
23 сентября в 17:27
Хотят научно доказать, что нашим футбол не подходит?)))
Это тот самый центр, которым рулит дочка Вовы Кабаева. На игроках Локо будут эксперименты ставить, по созданию вакцины вечной молодости для недавно обнулённого.
Сп62
Сп62 ответ 13 RUS (раскрыть)
23 сентября в 17:21
А как же баня и без пара?
Сп62
Сп62
23 сентября в 17:20
Судя по показателяи Неймара (постоянные травмы) он вообще в футболе случайный человек. Лаборатория сразу бы это отметила.
13 RUS
13 RUS ответ chromage (раскрыть)
23 сентября в 17:16
А зачем пар изучать ,если давно электровозы гоняют и газотурбовозы
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 сентября в 17:12
Наконец то откроется ответ на самый насущный вопрос:
Красно Синий воин
Красно Синий воин
23 сентября в 17:06, ред.
В Локо думают им это поможет что бы выйти из группы ЛЕ? Смешно честное слово. Очередной распил бабла.
sv_1969
sv_1969
23 сентября в 16:50
Рангник загеномит паровозные деньги!Цорн в помощь))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 сентября в 16:16
Над космонавтами так не издеваются ! ))))))
Брулин
Брулин
23 сентября в 16:08
- Тренер, где у меня ошибки ?
- В ДНК, товарищ игрок, в ДНК...
Project Pandora
Project Pandora
23 сентября в 15:56
А что там изучать, годовые кольца?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 сентября в 15:27
Деньги девать некуда?!
Аксинья
Аксинья ответ chromage (раскрыть)
23 сентября в 15:25
Да тут и так все прекрасно знают что в паравозе пар нужно в поршень пускать)) Это только при Сухине можно было добиться результата пуская пар в свисток))
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 15:24
"Локомотив"» будет изучать геном футболистов с генетической лабораторией .
Цель сотрудничества – изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов.
Я думаю что это всё продолжение проекта Рангника. Он действительно всё что есть в мире нововведения, хочет внести в структуру футбольного хозяйства Локомотива. И ничего здесь плохого я не вижу . Это есть прогрессивный подход к делу . Чем больше будет известно о тех или иных предрасположенностях к травмам или болезням игроков, тем быстрее можно будет это предотвратить. Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни. И что в этом плохого, я вообще не вижу . Наоборот это только пойдёт на пользу как самим футболистам так и всему клубу . Я приветствую всё что сейчас происходит в Локомотиве и с уважением отношусь к реформам Рангника. Пока всё что делал Рангник , это только оценивается положительно включая и все приобретения которые он делает. Это моё субъективное мнение.
Хочу от себя пожелать только Удачи Локо !!! Всем Добра !!!
bacek15
bacek15
23 сентября в 15:20
Правильно! И тренеров и главных менеджеров тоже надо загенетить. А то вдруг кто-то не своё место занимает. ))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
23 сентября в 15:19
эх ВЫ деревня, надо просто скачать приложение в маркете и сразу узнаете свою совместимость к футболу)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ chromage (раскрыть)
23 сентября в 15:16
А вдруг обнаружится генетическая связь Смолова, например, с Пеле? Это же существенно поменяет тренировочный процесс. Я думал, что существует 400 относительно честных способов отъема денег у государства. Оказывается их больше. Молодцы менеджеры Локо.!!!!
chromage
chromage
23 сентября в 15:06
Зачем это Локомотиву? Тут надо физиков приглашать. Изучать паровую тягу и тепловой двигатель внешного сгорания.
Сидор новый
Сидор новый
23 сентября в 15:04
И будут изготавливать киборг-футболистов
ДСА
ДСА
23 сентября в 15:03
Это примерно тоже самое, как Зарема по гороскопу тренеров выбирает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 15:02
Я бы не согласился и вообще непонятно это дело добровольное или как всегда у нас делается добровольно-принудительное?
e99zpsv79a8d
e99zpsv79a8d
23 сентября в 14:55
Закусывать им надо!
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