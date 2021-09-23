«Локомотив» и генетическая лаборатория будут изучать геном футболистов

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23 сентября 2021, 14:49

«Локомотив» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с медико-генетическим центром Genotek.

Цель сотрудничества – изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов. Все игроки основной команды, а также футболисты остальных команд клуба, станут участниками комплексного генетического исследования, которое предоставляет возможность анализа тысяч генов, ответственных за происхождение, здоровье, долголетие, спортивные навыки, реакции на прием лекарств и на различное питание. Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни.

Генеральный директор Genotek Валерий Ильинский:

Впервые в истории российского футбола заключено партнёрство между клубом и генетической лабораторией. Для нас это прекрасная возможность продолжить исследования в области генетических предрасположенностей спортсменов, а также популяризировать генетику среди россиян.

В марте этого года технологии в футболе начал применять «Манчестер Сити», пригласив в тренерский штаб группу астрофизиков.