«Локомотив» и генетическая лаборатория будут изучать геном футболистов

«Локомотив» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с медико-генетическим центром Genotek.
Цель сотрудничества – изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов. Все игроки основной команды, а также футболисты остальных команд клуба, станут участниками комплексного генетического исследования, которое предоставляет возможность анализа тысяч генов, ответственных за происхождение, здоровье, долголетие, спортивные навыки, реакции на прием лекарств и на различное питание. Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни.
Генеральный директор Genotek Валерий Ильинский:
Впервые в истории российского футбола заключено партнёрство между клубом и генетической лабораторией. Для нас это прекрасная возможность продолжить исследования в области генетических предрасположенностей спортсменов, а также популяризировать генетику среди россиян.
В марте этого года технологии в футболе начал применять «Манчестер Сити», пригласив в тренерский штаб группу астрофизиков.
Цель сотрудничества – изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов.
Я думаю что это всё продолжение проекта Рангника. Он действительно всё что есть в мире нововведения, хочет внести в структуру футбольного хозяйства Локомотива. И ничего здесь плохого я не вижу . Это есть прогрессивный подход к делу . Чем больше будет известно о тех или иных предрасположенностях к травмам или болезням игроков, тем быстрее можно будет это предотвратить. Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни. И что в этом плохого, я вообще не вижу . Наоборот это только пойдёт на пользу как самим футболистам так и всему клубу . Я приветствую всё что сейчас происходит в Локомотиве и с уважением отношусь к реформам Рангника. Пока всё что делал Рангник , это только оценивается положительно включая и все приобретения которые он делает. Это моё субъективное мнение.
Хочу от себя пожелать только Удачи Локо !!! Всем Добра !!!
Цель сотрудничества – изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов.
Я думаю что это всё продолжение проекта Рангника. Он действительно всё что есть в мире нововведения, хочет внести в структуру футбольного хозяйства Локомотива. И ничего здесь плохого я не вижу . Это есть прогрессивный подход к делу . Чем больше будет известно о тех или иных предрасположенностях к травмам или болезням игроков, тем быстрее можно будет это предотвратить. Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни. И что в этом плохого, я вообще не вижу . Наоборот это только пойдёт на пользу как самим футболистам так и всему клубу . Я приветствую всё что сейчас происходит в Локомотиве и с уважением отношусь к реформам Рангника. Пока всё что делал Рангник , это только оценивается положительно включая и все приобретения которые он делает. Это моё субъективное мнение.
Хочу от себя пожелать только Удачи Локо !!! Всем Добра !!!