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Наби Кейта и Фирмино не сыграют с «Брентфордом»

23 сентября 2021, 18:48
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)3 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о состоянии травмированных футболистов перед матчем 6-го тура Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда».

Трент Александер-Арнольд, Джеймс Милнер и Неко Уильямс вернулись к тренировкам в общей группе и готовы сыграть в предстоящей встрече. Наби Кейта, скорее всего, пропустит ближайшую игру из-за повреждения, которое он получил в матче с «Норвичем» в Кубке Лиги, а Роберто Фирмино продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, поэтому точно не сыграет в матче с «Брентфордом».

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
24 сентября в 09:35
Кейта - это какая то ходячая проблема.
Клопп наверное уже 10 раз пожалел о его покупке.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
23 сентября в 20:44
Роберто Фирмино за все эти годы в Ливерпуле проявил себя с хорошей стороны. Но он далеко не тот игрок, кто любит бить рекорды, как любят делать - Салах и Мане. Он больше играет за удовольствие. Например так играли - Роналдиньо, Дэниел Старридж...Не имею в виду что они все на одном уровне - нет! Просто вот только в этом они схожи. А например - Месси, Роналду, Левандовски...(Холанд), игроки которые любят забивать голы как можно больше, нежели красивее. Думаю, карьера Фирмино была на пике, когда Ливер выиграл Лигу чемпионов и Премьер-Лигу. Потом он постепенно сбавил обороты. Так что неудивительно что Ливерпуль хочет подписать нового нападающего(Коман, Дембеле, Марко). Не скажу что впрямь все՛ закончено для Фирмино в Ливере, но все-таки думаю что он не будет играть так как играл раньше. А Наби Кейта еще не раскрылся, так что он еще удивит нас(дай Бог). Обыграть Брентфорд не так легко как кажется, так что надо отдавать все усилия в этом матче.
протон
протон
23 сентября в 20:19
Он ужасен как и всегда, что подтверждается в том числе и статистически.
Вoлхв
Вoлхв
23 сентября в 18:57
Ну это не особая потеря...есть кому играть
ДАША Д
ДАША Д
23 сентября в 18:53
У Ливерпуля два состава, есть кому играть.
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