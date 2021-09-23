Наби Кейта и Фирмино не сыграют с «Брентфордом»

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23 сентября 2021, 18:48

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о состоянии травмированных футболистов перед матчем 6-го тура Английской Премьер-Лиги против «Брентфорда».

, и вернулись к тренировкам в общей группе и готовы сыграть в предстоящей встрече. , скорее всего, пропустит ближайшую игру из-за повреждения, которое он получил в матче с «Норвичем» в Кубке Лиги, а продолжает восстанавливаться после травмы подколенного сухожилия, поэтому точно не сыграет в матче с «Брентфордом».