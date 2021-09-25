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Джикия: «Я не говорил, что „Спартак“ будет бороться за чемпионство»

25 сентября 2021, 23:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне после победы над «Уфой» в матче 9-го тура РПЛ.

Всех с победой! «Уфа» сейчас другая команда по сравнению с весной? Возможно, да. Выбирается ли «Спартак» из кризиса? Давайте без громких слов, идём от игры к игре. Про впечатление ничего не скажу. Самое главное, что выиграли.

Конечно, слышим, что кричат трибуны. Мы профессионалы, после каждой игры подходим к трибунам. Как исправить отношения с болельщиками? Нужно время. Я на связи с болельщиками из «Фратрии», ведём диалог.

Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Говорил, что будем бороться за самые высокие места. Посмотрим, как будет, сезон ещё не закончен.

Все прекрасно знают, что «Наполи» – другой уровень, хороший соперник. Это Лига Европы. Они идут сейчас на первом месте в чемпионате Италии, хорошая и сильная команда.

Свист с трибун? Мы как профессионалы выполнили свою работу. После победы или поражения всегда подходим и благодарим трибуну. Так и будем продолжать. Свист был не только сегодня, надо побеждать, и всё изменится. Конечно, хочется, чтобы всё было хорошо, была поддержка. Я для всех открыт, все мои контакты знают, со многими поддерживаем связь. Пытаемся поддерживать связь.

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Все комментарии
Правдолюб158
Правдолюб158
26 сентября в 13:49
быстро переобулся...
Брулин
Брулин
26 сентября в 13:41
жаль,но Джикия деградирует после 3 миллионов евро
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 10:30
Поражение "Уфы" определил автобус,не поставленный вовремя Федуном и его отсутствие на матче.НЕдаром он смотрел матч с Властительницей Яичек из противофанатского бункера. Возможно,с какого-то экзотического острова. Имеет право-уработался,устал от нападок черни.
Сп62
Сп62
26 сентября в 10:27
Уже то, что Спартак чемпион по комментариям, заслуживает внимания. Значит уважают.
санек002
санек002
26 сентября в 09:45
самое главное что выиграли!а остальное по фигу!плохъ тот солдат что не мечтает стать генералом!
oFANATo
oFANATo
26 сентября в 09:36
Джикия все понял....посмотрев повтор пенальти на Дзюбе в матче Зенит- Крылья Советов....Спартаку не светит чемпионство.
leonidspb1958
leonidspb1958
26 сентября в 09:30
Вот же жук!
МапС
МапС
26 сентября в 08:51
Я так понял, что Наполи разнесём вдрызг!
Garrincha58
Garrincha58
26 сентября в 08:49
    Caniggia
    Caniggia
    26 сентября в 08:30
    Переобулся на ходу бородатый капитанишка! И что это за самые высокие места? Глядя в турнирную таблицу и на унылую игру, самые высокие места для Спартака - это диапазон с 6-го по 10-е. Это хорошо ещё, что перед Уфой Федун не пообещал кому-нибудь 3 очка, а то и ниже 10-го можно было бы уже смотреть. Ну, в принципе, нормально для середняка. Ведь Джикия не уточнял какие это места, самые высокие. Так что, видимо, у Спартака всё идёт по плану!
    SHMEL258
    SHMEL258
    26 сентября в 07:57
    Соломки подстелил перед Наполи. С Уфой еле-еле справились, с итальянцами так не прокатит.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    26 сентября в 07:16
    Не один Джикиа говорил, говорили все, начиная от федуна и до джикии, что к столетию мы станем чемпионами.
    КЭТиК
    КЭТиК
    26 сентября в 06:54
    Задач на сезон похоже нет.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    26 сентября в 06:24
    В этом сезоне Спартак точно не станет чемпионом.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    26 сентября в 05:55
    Перед сезоном много кто , чего говорил. После кубка предсезонного многие в облака улетели.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    26 сентября в 03:19
    Обмельчали в Спартаке капитаны
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    26 сентября в 02:28
    контракт есть, доят федуна лопуха, нафиг напрягаться, все и так на лайте
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 сентября в 02:28
    Как они рады победе над Уфой...
    Ironigor
    Ironigor
    26 сентября в 01:55
    Стыдно заднюю включать, кавказский паренёк.
    YVG
    YVG
    26 сентября в 01:55
    Даже стыдно становится за такого капитана.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ABir (раскрыть)
    26 сентября в 01:28
    Опять заговор?
    Байкал-38
    Байкал-38
    26 сентября в 01:27
    Джикия с таким объяснением ещё глупее выглядит.
    То есть Джикия не считал, что Спартак может побороться с Зенитом за чемпионство, а сразу поднял лапки кверху?
    Уж лучше сказал бы, что бороться будем до последнего, а там как получится.
    И что значит "за самые высокие места"? Кого не спроси у спартачей, хоть у руководства, хоть у игроков, хоть у болельщиков, все как один скажут, что цель одна - чемпионство! И что тогда для Джикии, у капитана команды, тогда высокие места для Спартака?
    Futurista
    Futurista ответ Лакшери (раскрыть)
    26 сентября в 00:32, ред.
    Ага)...видели сегодня...теперь пусть попробует хотя бы Мальме трешку закинуть)...посмотрим...
    Лакшери
    Лакшери ответ Futurista (раскрыть)
    26 сентября в 00:31
    Зенит сам любому 10 может накидать спокойно
    1bear
    1bear
    26 сентября в 00:24
    самое высокое место для Спартака - шестое....
    ABir
    ABir
    26 сентября в 00:16
    Спартак всегда борется, но и против него многие борются и не только на футбольном поле
    Ислам0926
    Ислам0926
    26 сентября в 00:08
    Для нынешнего Спартака и 6 место высокое
    drug01
    drug01
    26 сентября в 00:06
    Планы меняются каждый день
    Futurista
    Futurista ответ Лакшери (раскрыть)
    26 сентября в 00:02
    Наполи сейчас и Зениту может 7 накидать)...
    Лакшери
    Лакшери
    25 сентября в 23:34
    Наполи может 7 накидать)))
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