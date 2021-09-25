Джикия: «Я не говорил, что „Спартак“ будет бороться за чемпионство»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался об игре своей команды в нынешнем сезоне после победы над «Уфой» в матче 9-го тура РПЛ.
Всех с победой! «Уфа» сейчас другая команда по сравнению с весной? Возможно, да. Выбирается ли «Спартак» из кризиса? Давайте без громких слов, идём от игры к игре. Про впечатление ничего не скажу. Самое главное, что выиграли.
Конечно, слышим, что кричат трибуны. Мы профессионалы, после каждой игры подходим к трибунам. Как исправить отношения с болельщиками? Нужно время. Я на связи с болельщиками из «Фратрии», ведём диалог.
Я не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство. Говорил, что будем бороться за самые высокие места. Посмотрим, как будет, сезон ещё не закончен.
Все прекрасно знают, что «Наполи» – другой уровень, хороший соперник. Это Лига Европы. Они идут сейчас на первом месте в чемпионате Италии, хорошая и сильная команда.
Свист с трибун? Мы как профессионалы выполнили свою работу. После победы или поражения всегда подходим и благодарим трибуну. Так и будем продолжать. Свист был не только сегодня, надо побеждать, и всё изменится. Конечно, хочется, чтобы всё было хорошо, была поддержка. Я для всех открыт, все мои контакты знают, со многими поддерживаем связь. Пытаемся поддерживать связь.
То есть Джикия не считал, что Спартак может побороться с Зенитом за чемпионство, а сразу поднял лапки кверху?
Уж лучше сказал бы, что бороться будем до последнего, а там как получится.
И что значит "за самые высокие места"? Кого не спроси у спартачей, хоть у руководства, хоть у игроков, хоть у болельщиков, все как один скажут, что цель одна - чемпионство! И что тогда для Джикии, у капитана команды, тогда высокие места для Спартака?
То есть Джикия не считал, что Спартак может побороться с Зенитом за чемпионство, а сразу поднял лапки кверху?
Уж лучше сказал бы, что бороться будем до последнего, а там как получится.
И что значит "за самые высокие места"? Кого не спроси у спартачей, хоть у руководства, хоть у игроков, хоть у болельщиков, все как один скажут, что цель одна - чемпионство! И что тогда для Джикии, у капитана команды, тогда высокие места для Спартака?