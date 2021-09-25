Дзюба: «Не знаю, поставлена ли точка в истории со сборной. Пока двоеточие»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями после победы в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) и ответил на вопрос о сборной России.
Спасибо тем, кто выбрал меня лучшим игроком. Неожиданно опять. Люди начали разбираться в футболе.
Мы предполагали, что будет тяжёлая игра. Готовились к этому. «Крылья Советов», по-моему, только одну игру в гостях уступили — «Локомотиву». Очень хорошая сбалансированная команда, пыталась попить нам кровь. Перекрыли практически всё сзади, организованно откатывались. Поэтому очень интересный матч. Для нас это хорошо — лишний раз закаляться, вырывать такие матчи. Это хороший победный дух. Он вырабатывается даже в таких матчах, когда не всё получается и соперник хорошо смотрится, но побеждать — это очень важно для команды. Очень рады, что переломили матч.
В истории со сборной поставлена точка? Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же.
Он не знает что означают знаки препинания.
ДВОЕТОЧИЕ: знак препинания в виде двух расположенных одна над другой точек, употребляемый для указания на то, что часть текста после него связана причинными, пояснительными и т. п. смысловыми отношениями с частью текста перед ним.
А имел он ввиду видимо:
ТРОЕТОЧИЕ(многоточие): знак препинания в виде трёх точек, ставящийся в конце предложения или в середине и означающий паузу, незавершённость, задумчивость и т. п.
Дзюба: урок не выучен, садись, два...
Хотя он мог и подумать о смайлике. двоеточие уже есть, а в какую сторону скобку ставить - он думает. Грустно ему или нет идти в завязку.
Но тогда по любому не вяжется, ибо - сначала в конце фразы должна стоять точка.
Он не знает что означают знаки препинания.
ДВОЕТОЧИЕ: знак препинания в виде двух расположенных одна над другой точек, употребляемый для указания на то, что часть текста после него связана причинными, пояснительными и т. п. смысловыми отношениями с частью текста перед ним.
А имел он ввиду видимо:
ТРОЕТОЧИЕ(многоточие): знак препинания в виде трёх точек, ставящийся в конце предложения или в середине и означающий паузу, незавершённость, задумчивость и т. п.
Дзюба: урок не выучен, садись, два...
Хотя он мог и подумать о смайлике. двоеточие уже есть, а в какую сторону скобку ставить - он думает. Грустно ему или нет идти в завязку.
Но тогда по любому не вяжется, ибо - сначала в конце фразы должна стоять точка.