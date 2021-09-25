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Дзюба: «Не знаю, поставлена ли точка в истории со сборной. Пока двоеточие»

25 сентября 2021, 19:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поделился мыслями после победы в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) и ответил на вопрос о сборной России.

Спасибо тем, кто выбрал меня лучшим игроком. Неожиданно опять. Люди начали разбираться в футболе.

Мы предполагали, что будет тяжёлая игра. Готовились к этому. «Крылья Советов», по-моему, только одну игру в гостях уступили — «Локомотиву». Очень хорошая сбалансированная команда, пыталась попить нам кровь. Перекрыли практически всё сзади, организованно откатывались. Поэтому очень интересный матч. Для нас это хорошо — лишний раз закаляться, вырывать такие матчи. Это хороший победный дух. Он вырабатывается даже в таких матчах, когда не всё получается и соперник хорошо смотрится, но побеждать — это очень важно для команды. Очень рады, что переломили матч.

В истории со сборной поставлена точка? Пока не знаю. Пока двоеточие точно. Набираем постепенно форму. Будем продолжать так же.

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Все комментарии
alexando1974
alexando1974 ответ SHMEL (раскрыть)
26 сентября в 15:38
получается так! и даже есле позовёт что нефакт Артёмка типо откажется)
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
26 сентября в 08:52
На месте Карпина, да и потом любого ГТ сборной надо просто забыть про этого детину, в форме он или без формы. Навсегда!!!
SHMEL
SHMEL ответ alexando1974 (раскрыть)
26 сентября в 08:02
Тогда получается прощай карьера в сборной, потому, что больше его Валера туда не позовёт, а у Дзюбы возраст...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
26 сентября в 00:34, ред.
С грамотностью у Артёмки - проблемы.
13 RUS
13 RUS
25 сентября в 23:33
За столько лет лиги приколов уже разбираются в древесине
Геннадьич
Геннадьич
25 сентября в 23:16
Двоеточие-это было сильно сказано. Скромняга Дзюба полагает,что если его выбрали лучшим игроком ,значит люди стали разбираться в футболе. Это еще сильнее.
A.S.A
A.S.A
25 сентября в 23:12
Дзюба это,Дзюба то...слишком много Дзюбы...
Думаю теперь после его выходки с отказом играть в сборной в октябрьских матчах отбора мы его в сборной не увидим до тех пор, пока у руля сборной будет Карпин (и на мой взгляд это правильно,т.к тренер перешагнул через свои принципы, обиды ради результатов сборной,а Артем поступил гниловато) а вот если сборная в итоге окажется на ЧМ то и там Дзюба пролетит(если конечно на тренера не надавят) а к тому времени Артемке будет идти уже 35-й год...и скорее всего он никому уже не будет нужен...
1bear
1bear
25 сентября в 23:09
не нужен Дзюба в сборной,точнее не нужен такой стиль игры...
Project Pandora
Project Pandora ответ n272nm (раскрыть)
25 сентября в 22:55, ред.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ Хиромант (раскрыть)
    25 сентября в 22:48
      zooveterinar
      zooveterinar
      25 сентября в 22:42
      Дзюба,есть Дзюба!!
      Хиромант
      Хиромант ответ gentlewolf (раскрыть)
      25 сентября в 22:36
      ДВОЕТОЧИЕ: знак препинания в виде двух расположенных одна над другой точек, употребляемый для указания на то, что часть текста после него связана причинными, пояснительными и т. п. смысловыми отношениями с частью текста перед ним.

      - Какой ты молодец, что всё разъяснил! А мы-то все гадали - что это за хрень??? И с чем её едят?

      - А если серьёзно, то Дзюба, как раз-таки, и имел ввиду, что после двоеточия последует продолжение. Но не сейчас. А после ЛЧ. Хватит сил - вернётся в сборную (если, конечно, Карпин не передумает!). Не хватит - все останутся при своих...

      - И ещё... Не стоит щеголять своими знаниями пунктуации в русском языке, и тем более учить кого-то... Некрасиво всё это...
      n272nm
      n272nm
      25 сентября в 22:28
      У граждан, которые жить не могут без Дзюбы, судя по всему, осеннее обострение. Я никак не могу понять претензий к Дзюбе. Вы были довольны, когда Карпин не вызвал Артема в сборную. Дзюба - бревно, ему нечего делать в сборной. Что вам покоя не дает?! Артем и сейчас не в сборной. Радуйтесь, вы же так этого хотели! Хотя будь вы умнее, вы бы предъявили претензии Карпину, которому точно не место у руля сборной. Но о чем я?! Если люди не видят очевидного, какой смысл им что-то объяснять.
      протон
      протон
      25 сентября в 22:21
      Ну а теперь мнение Орлова и Петржеллы хочу услышать. на счет игры в целом
      Robert Petrov 1
      Robert Petrov 1
      25 сентября в 22:12
      Дзюба надо своё Дзюба -3 шоу замутить в перерывах между рукоблудием с зеркалом разговаривать .
      alexando1974
      alexando1974 ответ SHMEL (раскрыть)
      25 сентября в 22:09
      11 он в другом))) а вот с карпиным очень даже доумок просто затаил на Георгича обиду на всю жизнь-принцип! пока Валера в сборной Дзюба туда не ногой!
      Absinthe2
      Absinthe2
      25 сентября в 21:43
      Двоеточие... бг... умник...Лучше тире(минус)
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      25 сентября в 21:29
      Артемка, ты даже не знаешь, что в пунктуации Русского языка обозначает двоеточие, иди пососи пальчик на скамейке
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ димон 37 (раскрыть)
      25 сентября в 21:25, ред.
      Если честно, то во время просмотра матча, все кто присутствовали в нашей компании пришли к одному мнению, пенальти не было. Но если смотреть на действия Дзюбы, то он отыграл хорошо в матче. А остальное на усмотрении судей, разве Дзюба виноват, что пенальти назначили?!
      cska1948
      cska1948 ответ gentlewolf (раскрыть)
      25 сентября в 21:19
      Дзюба может ставить любой знак препинания, это уже не важно, т.к. в сборной на нем поставили ЖИРНЫЙ крест.
      cska1948
      cska1948
      25 сентября в 21:15
      "...Люди начали разбираться в футболе..."
      ---------------------
      Если бы люди начали разбираться в футболе, то такой пенальти в ворота КС не поставили, а Дзюбе ЖК показали за симуляцию!.
      димон 37
      димон 37 ответ Байкал-38 (раскрыть)
      25 сентября в 21:08
      Падать в штрафной?
      Лакшери
      Лакшери ответ gentlewolf (раскрыть)
      25 сентября в 21:06
      Тот же Савин про угол головы рассказывал, всякое бывает, Дзюба ведь не на интелектуальное шоу приперся, а на послематчевом интервью ляпнул, молчать на камеру просто смотреть когда спрашивают?
      SHMEL
      SHMEL
      25 сентября в 21:06
      Карпин засунул свою обиду на Дзюбу в .опу и пригласил Артёма, а этот учудил, отмазавшись типо не в форме...Таких недоумков поискать ещё...
      gentlewolf
      gentlewolf ответ Лакшери (раскрыть)
      25 сентября в 21:01
      Ну так если человек - неуч, то пусть молчит, а если богат - привлекает спичрайтера.

      Или он все на эротический вотсап тратит?
      Лакшери
      Лакшери ответ gentlewolf (раскрыть)
      25 сентября в 20:59
      Ты бы еще у бойцов ММА за грамотность спрашивал
      Аксинья
      Аксинья ответ gentlewolf (раскрыть)
      25 сентября в 20:58
      Артём двоешник))
      gentlewolf
      gentlewolf
      25 сентября в 20:55, ред.
      Ну ну опять ведь опозорился детинушка.
      Он не знает что означают знаки препинания.
      ДВОЕТОЧИЕ: знак препинания в виде двух расположенных одна над другой точек, употребляемый для указания на то, что часть текста после него связана причинными, пояснительными и т. п. смысловыми отношениями с частью текста перед ним.

      А имел он ввиду видимо:
      ТРОЕТОЧИЕ(многоточие): знак препинания в виде трёх точек, ставящийся в конце предложения или в середине и означающий паузу, незавершённость, задумчивость и т. п.

      Дзюба: урок не выучен, садись, два...

      Хотя он мог и подумать о смайлике. двоеточие уже есть, а в какую сторону скобку ставить - он думает. Грустно ему или нет идти в завязку.
      Но тогда по любому не вяжется, ибо - сначала в конце фразы должна стоять точка.
      memphis
      memphis
      25 сентября в 20:46
      Печальный случай самовлюбленности
      Байкал-38
      Байкал-38
      25 сентября в 20:43
      Дзюба показал, что он в форме!
      На данный момент только Смолов может показать уровень нападающего сборной, другие только подобие.
      Надеюсь Дзюбин отказ или как он объясняет "не совсем хорошей формой" не были бы просто обидой. Хотя Дзюба на данный момент пригодился бы сборной.
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