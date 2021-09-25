Бакаев: «Витория не показывает слабости и верит в себя»

Полузащитник «Спартака» высказался о матче 9-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0).

Немного нервничаем из-за результатов, но мы в «Спартаке», нужно справляться с этим. Сегодня реализовали моменты, над этим еще надо работать.

Окончательный состав сборной? Все по воле всевышнего, пока есть игры, нужно проявлять себя, работать.

Реакция трибун? Я бы сам так реагировал на ситуацию, был бы недоволен результатом. Был бы результат, все бы были довольны. С «Наполи» будет тяжелая игра, они на первом месте в Италии.

Руй? Он не показывает слабости и верит в себя, в этом плане проблем нет. Он не на спокухе, не поникший. Если бы так было, было бы тяжелее.