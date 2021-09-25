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Бакаев: «Витория не показывает слабости и верит в себя»

25 сентября 2021, 22:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о матче 9-го тура РПЛ против «Уфы» (2:0).

Немного нервничаем из-за результатов, но мы в «Спартаке», нужно справляться с этим. Сегодня реализовали моменты, над этим еще надо работать.

Окончательный состав сборной? Все по воле всевышнего, пока есть игры, нужно проявлять себя, работать.

Реакция трибун? Я бы сам так реагировал на ситуацию, был бы недоволен результатом. Был бы результат, все бы были довольны. С «Наполи» будет тяжелая игра, они на первом месте в Италии.

Руй? Он не показывает слабости и верит в себя, в этом плане проблем нет. Он не на спокухе, не поникший. Если бы так было, было бы тяжелее.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 10:52
А в вас??? А вот завышенная вера в себя может быть просто самоуверенностью.
Tostao
Tostao
26 сентября в 00:09
"Он не на спокухе, не поникший... "
Ну ещё бы на зубе поклялся и "б... буду н..., век свободы не видать!"
Gahi
Gahi
25 сентября в 23:40
Футболистам Спартака нужно самим верить в себя, меньше допускать ошибок и чаще реализовывать свои голевые моменты в процессе игры. Только таким отношением к каждому матчу футболисты команды Спартака смогут добиться уважения своих болельщиков. Они в свою очередь видя с каким желанием команда бороться и играет в каждом матче, будут ещё больше поддерживать свой клуб и каждого игрока в отдельности за самоотдачу в каждой игре. Удачи
STVA 1
STVA 1
25 сентября в 22:45
Надо верить в команду а потом в себя)
makkie
makkie
25 сентября в 22:28
Зелимхан сегодня слишком много ошибался.
Когда начинает думать - путается в ногах и принимает неверные решения. Когда пытается обострять и играть в одно касание - выходит лучше.
протон
протон
25 сентября в 22:20
Ты попытайся хотя бы 2-3 передачи точно сделать. Что ни попадёт мяч к тебе, то потеря или обрез. Удивительно, как ассист вообще удался.
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