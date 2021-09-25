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Осинькин: «Было очень обидно, что „Крылья“ не увезли очки из Петербурга»

25 сентября 2021, 20:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результате матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Сложный матч, сильный соперник. Не совсем удачное начало игры. Нас заставили обороняться, контригру мы создать достаточно долго не смогли. Потихоньку к такому ритму, плотности игры мы стали привыкать, адаптировались. Сперва забили гол, потом у нас было несколько атак, которые нам позволили отодвигать игру, не быть всё время под таким давлением соперника.

Но, действительно, «Зенит» атаковал качественно, разнообразно, очень креативная группа атаки, с которой сложно играть. Они все умеют взаимодействовать между собой, менять позиции между собой, не теряя структуры. Интересная команда, интересный футбол. Наверное, самая оборонительная игра с нашей стороны. Пришлось отвечать таким образом. Не могли мы оказать давление на защитников такое, какое нам бы хотелось. Немного во втором тайме мы стали менять игру. То количество атак, которое мы провели, которые могли закончиться голами или предголевыми ситуациями, было большим. Настолько большим, что в конце было очень обидно, что мы не увезли очки.

«Зенит» улучшил статистику очных матчей с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ shlomo2 (раскрыть)
25 сентября в 21:31
А именно так и есть и без всякой иронии.
Аксинья
Аксинья ответ протон (раскрыть)
25 сентября в 21:09
Мальме пожалуй сможет...
shlomo2
shlomo2
25 сентября в 20:53
Нууууу...давайте на судейство спишем... а то как тоне по РПЛстве получилось.....:))))
beefs
beefs
25 сентября в 20:49
Обидно досадно, но ладно...
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 20:49
Надо было прыгнуть выше головы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
25 сентября в 20:45
И много вопросов. Но решающим оказалось судейство Мешкова под присмотром миллера. В такой ситуации у КС шансов не было. А команда очень симпатичная
Leha-ha50
Leha-ha50
25 сентября в 20:16
По обоим голам Зенита есть вопросы.
протон
протон
25 сентября в 20:12
А сегодня не все могут увезти очки из Петербурга. Вернее могут не только лишь все, мало кто может это сделать
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