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Газизов: «„Уфа“ пыталась играть в открытую игру со „Спартаком“»

25 сентября 2021, 22:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о поражении в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:2).

Пытались играть в открытую игру, и получили. Хотел бы поздравить болельщиков «Спартака» с хорошей игрой и заслуженной победой. Недооценили «Спартак» после 3:0? Да вы что, как мы можем его недооценить. Попытались сыграть в новую схему, не получилось – ничего страшного. Если не будем пытаться играть в такую игру – ничего не будет. «Уфа» пытается меняться. А ошибки – частности, ничего страшного. Будем лезть вперёд и пытаться играть. Тренерский штаб я поддерживаю.

Фраза «Автобус подали в тишине»? Не хочу расшифровывать. Вы не поняли – я понял. У «Спартака» очень хорошая и сбалансированная игра, молодцы.

У Урунова был поломан палец, на днях будет в общей группе. Он получил травму месяц назад, просто мы скрывали. Договорённостей со «Спартаком» никаких не было. Не знаю, что было с Мирзовым – он не игрок моей команды.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 10:53
После того как Арнольдыч подло не поставил вам вовремя автобус,надо было пересмотреть концепцию игры и самим его поставить...У "Спартака" нет против этого приёмов!
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 04:37
В общем всё ясно.
протон
протон
25 сентября в 22:10
А платежка то как от Арнольдыча прошла, без задержек?
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