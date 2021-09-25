Витория: «„Уфа“ — достойный соперник, это сделало победу очень ценной»

Главный тренер «Спартака» высказался о победе над «Уфой» (2:0) в домашнем матче 9-го тура РПЛ .

Игра была сложной, против квалифицированной команды, которая пыталась усложнить нам жизнь весь матч. Но мы старались, потому что футболисты играли с полной концентрацией и самоотдачей. Мы забили два гола в первом тайме, во втором тоже были моменты хорошие, но забить не смогли.

Несмотря на это, игру показали хорошую в обоих таймах. Соперник был очень достойный, это сделало победу очень ценной.