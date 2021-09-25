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Витория: «„Уфа“ — достойный соперник, это сделало победу очень ценной»

25 сентября 2021, 21:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о победе над «Уфой» (2:0) в домашнем матче 9-го тура РПЛ.

Игра была сложной, против квалифицированной команды, которая пыталась усложнить нам жизнь весь матч. Но мы старались, потому что футболисты играли с полной концентрацией и самоотдачей. Мы забили два гола в первом тайме, во втором тоже были моменты хорошие, но забить не смогли.

Несмотря на это, игру показали хорошую в обоих таймах. Соперник был очень достойный, это сделало победу очень ценной.

Ранее был определен лучший игрок матча «Спартак» — «Уфа».

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Все комментарии
112910415
112910415
26 сентября в 14:29
правда, давно их не побеждали
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
26 сентября в 10:56
Где ты видел его недовольное лицо? Он аплодировал себе,подмигивал в объектив,лицо у него было вполне удовлетворённое,а в это время демонстрировали его голевой пас.
Союзник противников
Союзник противников
26 сентября в 10:54
Всё,это речь Тренера тура,месяца,года и века.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 00:12
Уфа старалась,уважуха!
Alexnvr
Alexnvr
25 сентября в 22:35
Мне искренне жаль Руя.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 сентября в 22:06
Так сказать ему больше нечего
112910415
112910415
25 сентября в 22:06
игра лучше не стала
разве что фатальное невезение отступило
Cat01
Cat01
25 сентября в 22:02
Иначе был бы вокзал
протон
протон
25 сентября в 21:55
Сколько же брака в игре Бакаева. Даже Умярова в худших матчах переплюнул. И опять с недовольными щами на замену уходил.
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