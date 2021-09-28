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Пятов не сможет повторить антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов

28 сентября 2021, 22:24
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)0 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Шахтёр» сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов (0:0).

Таким образом, прервалась серия голкипера хозяев Андрея Пятова – он пропускал в 27 матчах основного раунда данного турнира подряд.

Антирекорд по числу матчей с пропущенными мячами в основном раунде ЛЧ принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву (39).

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Все комментарии
League1
League1
29 сентября в 17:58
Какой позор! Но зато его губошлёп губерний очень любит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ZIBO rock (раскрыть)
29 сентября в 16:39
Максименко так и уйдет молодым на пенсию мимо сборной. А статистике Акинфеева я верю по официальному сайту РФС, и в части игр в ЛЧ и по играм сборной. Игорь к возрасту Макисменки 23 года уже 5 лет играл в сборной , трижды получил приз Льва Яшина как лучший вратарь РПЛ, всего у него 9 таких призов. А не по домыслам фанатов самой неуспешной команды 21 века. Ждут счастья раз в 16 лет и еще рассуждают о лучших футболистах России. Смешно.
isamsn
isamsn
29 сентября в 14:42
Акинфеев это легенда России уже вошедший в историю нашего футбола как и Яшин и ни какие горе статисты это не испачкают и не отменят.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 сентября в 11:37
Осталось спросить, а себе минусы не ставишь за незнание матчасти своего клуба?!
Отвечаю на вопрос:
Максименко еще молодой и его не корректно сравнивать с пенсионером армейцев!
Акинфеев сыграл больше любого вратаря Спартака в ЛЧ, капитан Очевидность, вот только чего он там добился?! 43 и 2 мяча в свои ворота!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ZIBO rock (раскрыть)
29 сентября в 11:31
Осталось спросить у любителя статистики, а сколько игр в ЛЧ у Реброва, Селихова и Максименко в сумме на троих? Больше, чем у Игоря, можно в этот список добавить еще и Плетикосу и Ковалевски.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 сентября в 11:16, ред.
В ЛЧ у Акинфеева ровно 60 игр! В квалификации 15 ( по 2 игры: Нефтчи, Рейнджерс, Ружомберок, Спарта, Аек, Спортинг, Янг Бойз и одна с Вардаром, или у вас какая то своя статистика?)! Квалификация это не Лига Чемпионов, это борьба за МЕСТО в Лиге Чемпионов!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ZIBO rock (раскрыть)
29 сентября в 09:35
А если быть точным, то 75 в основном турнире и 9 в квалификации
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 сентября в 08:00
    КЭТиК
    КЭТиК
    29 сентября в 06:13
    Акинфеев вписал себя в историю Лиги Чемпионов и его рекорд вечен.
    hvah66ukeqf7
    hvah66ukeqf7
    29 сентября в 05:55
    Ииихарь такой один
    ДАША Д
    ДАША Д
    29 сентября в 05:35
    Игорь - вечный рекордсмен.
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    29 сентября в 04:44
    Я думаю он не расстроился.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Джохар Нохчо (раскрыть)
    28 сентября в 23:23
    А в чем вина. ? Сколько из этих голов пропущены из-за его ошибок? Никто не считал. А сколько спасений было у него в ЛЧ. ? Кстати, а почему не считают, сколько раз не попал в пустые ворота Смолов, например и сколько игр из-за этого проиграно? Так что это бредовая статистика, желающих опорочить лучшего вратаря России 21 века.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 сентября в 23:16
    Вообще то 60!
    Джохар Нохчо
    Джохар Нохчо ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    28 сентября в 23:04
    А кто винит Акинфеева в этом? Конечно это не вся его вина
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Джохар Нохчо (раскрыть)
    28 сентября в 22:56, ред.
    А просто потому, что ни один вратарь в РПЛ не сможет вообще никогда сыграть столько матчей в ЛЧ, сколько сыграл Акинфеев (84). Даже в общей сумме все вратари РПЛ не сыграют столько игр в ЛЧ , сколько сыграл один Игорь. А те, кто в футболе немного разбираются , понимают, что пропускает не вратарь, а пропускает КОМАНДА.
    STVA 1
    STVA 1
    28 сентября в 22:55
    Зачем это было писать?((
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    28 сентября в 22:54
    Трудно такой рекорд побить
    Gahi
    Gahi
    28 сентября в 22:53, ред.
    Но ещё есть очень хорошие матче в Лиги Чемпионов УЕФА, где Игорь Акинфеев играл просто великолепно. Перед началом антирекордной серии Игорь совсем не пропускал в 4 играх подряд – против «Порту», «Гамбурга» и дважды против «Арсенала». Это Лига чемпионов-2006/07. Удачи
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    28 сентября в 22:44
    Зачем такое писать?
    mihaluch
    mihaluch
    28 сентября в 22:41
    Антирекорд Акинфеева это не повторить никогда.
    протон
    протон
    28 сентября в 22:39
    Кстати, а почему 39, когда 43?))
    Джохар Нохчо
    Джохар Нохчо
    28 сентября в 22:30
    Врядли кто то сможет такое повторить
    beefs
    beefs
    28 сентября в 22:30
    Антирекорд это тоже рекорд...
    Ironigor
    Ironigor
    28 сентября в 22:27
    Больше нечего хорошего вспомнить ???
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