Пятов не сможет повторить антирекорд Акинфеева в Лиге чемпионов

«Шахтёр» сыграл вничью с «Интером» в матче Лиги чемпионов (0:0).
Таким образом, прервалась серия голкипера хозяев Андрея Пятова – он пропускал в 27 матчах основного раунда данного турнира подряд.
Антирекорд по числу матчей с пропущенными мячами в основном раунде ЛЧ принадлежит вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву (39).
Отвечаю на вопрос:
Максименко еще молодой и его не корректно сравнивать с пенсионером армейцев!
Акинфеев сыграл больше любого вратаря Спартака в ЛЧ, капитан Очевидность, вот только чего он там добился?! 43 и 2 мяча в свои ворота!
Отвечаю на вопрос:
Максименко еще молодой и его не корректно сравнивать с пенсионером армейцев!
Акинфеев сыграл больше любого вратаря Спартака в ЛЧ, капитан Очевидность, вот только чего он там добился?! 43 и 2 мяча в свои ворота!