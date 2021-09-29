Онана и «Интер» достигли предварительного соглашения

Голкипер «Аякса» Андре Онана, вероятнее всего, продолжит карьеру в Серии А.
Действующий контракт игрока с нидерландским клубом рассчитан до 2022 года. Ранее стало известно, что футболист отказывается продлевать соглашение.
Онана перейдет в «Интер», с которым уже согласовал предварительный контракт на 4 года.
Летом была возможность поехать играть во Францию. Когда его спросили, подпишет ли он продление контракта с Аякс, с оговоркой об освобождении, которая не слишком высока, он ответил: «Все можно обсудить, я все еще открыт для гипотезы о новом контракте». Контракт капитана Интера и стартового вратаря Самира Хандановича истекает в конце сезона, поэтому «Нерадзурри» давно хотят заменить бывшего игрока сборной Словении. 37-летний футболист перешел в Интер по сделке с Удинезе на сумму 15 млн евро летом 2012 года.
Он сыграл 395 игр с гигантами Серии А, выиграв свой первый титул с «Нерадзурри» в прошлом сезоне, когда они выиграли Скудетто под руководством Антонио Конте. Онана отличный выбор для Интера!
Летом была возможность поехать играть во Францию. Когда его спросили, подпишет ли он продление контракта с Аякс, с оговоркой об освобождении, которая не слишком высока, он ответил: «Все можно обсудить, я все еще открыт для гипотезы о новом контракте». Контракт капитана Интера и стартового вратаря Самира Хандановича истекает в конце сезона, поэтому «Нерадзурри» давно хотят заменить бывшего игрока сборной Словении. 37-летний футболист перешел в Интер по сделке с Удинезе на сумму 15 млн евро летом 2012 года.
Он сыграл 395 игр с гигантами Серии А, выиграв свой первый титул с «Нерадзурри» в прошлом сезоне, когда они выиграли Скудетто под руководством Антонио Конте. Онана отличный выбор для Интера!