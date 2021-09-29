Онана и «Интер» достигли предварительного соглашения

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29 сентября 2021, 09:23

Голкипер «Аякса» , вероятнее всего, продолжит карьеру в Серии А.

Действующий контракт игрока с нидерландским клубом рассчитан до 2022 года. Ранее стало известно, что футболист отказывается продлевать соглашение.

Онана перейдет в «Интер», с которым уже согласовал предварительный контракт на 4 года.