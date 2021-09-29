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Онана и «Интер» достигли предварительного соглашения

29 сентября 2021, 09:23

Голкипер «Аякса» Андре Онана, вероятнее всего, продолжит карьеру в Серии А.

Действующий контракт игрока с нидерландским клубом рассчитан до 2022 года. Ранее стало известно, что футболист отказывается продлевать соглашение.

Онана перейдет в «Интер», с которым уже согласовал предварительный контракт на 4 года.

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Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
29 сентября в 14:53
Назревает ОнанИнтер😂😂😂😂
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 10:59
Контракт 25-летнего игрока истекает в июне, и Интер уже несколько месяцев подписывает с ним контракт в качестве свободного агента. Онана отбывает девятимесячный запрет на допинг, провалив внеконкурсный тест на запрещенное вещество в октябре 2020 года. Первоначально он был отстранен от должности на один год, прежде чем CAS сократила его до девяти месяцев.
Летом была возможность поехать играть во Францию. Когда его спросили, подпишет ли он продление контракта с Аякс, с оговоркой об освобождении, которая не слишком высока, он ответил: «Все можно обсудить, я все еще открыт для гипотезы о новом контракте». Контракт капитана Интера и стартового вратаря Самира Хандановича истекает в конце сезона, поэтому «Нерадзурри» давно хотят заменить бывшего игрока сборной Словении. 37-летний футболист перешел в Интер по сделке с Удинезе на сумму 15 млн евро летом 2012 года.
Он сыграл 395 игр с гигантами Серии А, выиграв свой первый титул с «Нерадзурри» в прошлом сезоне, когда они выиграли Скудетто под руководством Антонио Конте. Онана отличный выбор для Интера!
shlomo
shlomo
29 сентября в 09:42
Ну наверное это для всех хорошее решение
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