«Тоттенхэм» намерен продать Алли летом 2022 года

«Тоттенхэм» с большой долей вероятности подождет до следующего лета, прежде чем снова попытается продать Деле Алли, сообщает Football Insider.
По информации источника, клуб был готов выслушать предложения по 25-летнему хавбеку, однако не получил должных запросов по сумме трансфера.
В «Тоттенхэме» рассчитывают продать игрока в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Деле интересуется итальянский топ-клуб.
Однако Алли в этих играх совсем не выглядел так, как он был раньше. Боссу «шпор» не осталось иного выбора, кроме как вывести его из игры в перерыве с Арсеналом. Если в следующие три месяца показатели Алли не улучшатся, Нуну придется сделать то, что сделал Моуринью - вытолкнуть его из игры. Это практически положит конец карьере англичанина в Тоттенхэме, но в отчете утверждается, что Леви вряд ли продаст его в январе. Плохая форма Алли и отсутствие возможностей за последние 12 месяцев привели к резкому падению его рыночной стоимости. Он сейчас просто должен трудиться и все будет хорошо.
Однако Алли в этих играх совсем не выглядел так, как он был раньше. Боссу «шпор» не осталось иного выбора, кроме как вывести его из игры в перерыве с Арсеналом. Если в следующие три месяца показатели Алли не улучшатся, Нуну придется сделать то, что сделал Моуринью - вытолкнуть его из игры. Это практически положит конец карьере англичанина в Тоттенхэме, но в отчете утверждается, что Леви вряд ли продаст его в январе. Плохая форма Алли и отсутствие возможностей за последние 12 месяцев привели к резкому падению его рыночной стоимости. Он сейчас просто должен трудиться и все будет хорошо.