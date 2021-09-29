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«Тоттенхэм» намерен продать Алли летом 2022 года

29 сентября 2021, 09:12

«Тоттенхэм» с большой долей вероятности подождет до следующего лета, прежде чем снова попытается продать Деле Алли, сообщает Football Insider.

По информации источника, клуб был готов выслушать предложения по 25-летнему хавбеку, однако не получил должных запросов по сумме трансфера.

В «Тоттенхэме» рассчитывают продать игрока в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Деле интересуется итальянский топ-клуб.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 10:37
Алли, когда-то один из лучших молодых талантов Англии, похоже, заблудился. Жозе Моуринью вытолкнул его из команды, и в прошлом сезоне казалось почти очевидным, что он уйдет из «шпор», чтобы воссоединиться с Маурисио Почеттино в ПСЖ. Леви заблокировал этот ход, и Алли удалось пережить Моуринью. Новый босс Нуну Эспириту Санту снова пригласил его в команду и дал ему возможность стартовать в каждой игре Премьер-Лиги в этом сезоне.
Однако Алли в этих играх совсем не выглядел так, как он был раньше. Боссу «шпор» не осталось иного выбора, кроме как вывести его из игры в перерыве с Арсеналом. Если в следующие три месяца показатели Алли не улучшатся, Нуну придется сделать то, что сделал Моуринью - вытолкнуть его из игры. Это практически положит конец карьере англичанина в Тоттенхэме, но в отчете утверждается, что Леви вряд ли продаст его в январе. Плохая форма Алли и отсутствие возможностей за последние 12 месяцев привели к резкому падению его рыночной стоимости. Он сейчас просто должен трудиться и все будет хорошо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 09:17
Можно продать уже в этом году!
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