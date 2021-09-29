«Тоттенхэм» намерен продать Алли летом 2022 года

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29 сентября 2021, 09:12

«Тоттенхэм» с большой долей вероятности подождет до следующего лета, прежде чем снова попытается продать , сообщает Football Insider.

По информации источника, клуб был готов выслушать предложения по 25-летнему хавбеку, однако не получил должных запросов по сумме трансфера.

В «Тоттенхэме» рассчитывают продать игрока в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Деле интересуется итальянский топ-клуб.