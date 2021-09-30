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Каррера: «„Спартак“ показывает очень приличный футбол»

30 сентября 2021, 22:41
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу красно-белых в матче с «Наполи» в Лиге Европы. Напомним, поединок завершился со счётом 3:2 в пользу москвичей:

К сожалению, смотрел лишь второй тайм… Даже этого времени мне хватило, чтобы понять: «Спартак» показывает очень приличный футбол против «Наполи». «Красно-белые» одержали заслуженную победу! Вперёд, «Спартак»!

Польская «Легия» занимает первое место в группе с шестью очками. «Спартак» идёт на втором месте. Москвичи набрали три балла. «Наполи», который прервал свою победную серию, и «Лестер» набрали по одному очку и делят третье место.

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Все комментарии
112910415
112910415
01 октября в 06:21
второй тайм был хорош !
Ген Геныч
Ген Геныч ответ протон (раскрыть)
30 сентября в 23:14
Ну Соболев хоть пас Промесу отдал,а мог бы сам бить,а то что запорол верный момент при 1-3 это конечно ппц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
30 сентября в 23:03
Второй тайм от Спартака просто космос конечно. Но Соболев... по хорошему, избавляйтесь от этого дельфина)
Союзник противников
Союзник противников
30 сентября в 23:02
Заработали очки,и ладно.
25процентный клоун
25процентный клоун
30 сентября в 22:42
И тебе здоровья, Массимо
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