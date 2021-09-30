Каррера: «„Спартак“ показывает очень приличный футбол»

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30 сентября 2021, 22:41

Бывший наставник «Спартака» прокомментировал победу красно-белых в матче с «Наполи» в Лиге Европы. Напомним, поединок завершился со счётом 3:2 в пользу москвичей:

К сожалению, смотрел лишь второй тайм… Даже этого времени мне хватило, чтобы понять: «Спартак» показывает очень приличный футбол против «Наполи». «Красно-белые» одержали заслуженную победу! Вперёд, «Спартак»!

Польская «Легия» занимает первое место в группе с шестью очками. «Спартак» идёт на втором месте. Москвичи набрали три балла. «Наполи», который прервал свою победную серию, и «Лестер» набрали по одному очку и делят третье место.