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Донецкий «Шахтёр» объявил о создании женской команды

15 июня 2021, 10:57

Донецкий «Шахтёр» сообщил о создании женской команды.

Согласно регламенту УПЛ, со следующего сезона каждый клуб Премьер-Лиги обязан иметь свою профессиональную женскую команду. Донецкая команда будет выступать в Первой лиге.

Ранее стало известно, что у «Химок» также появилась женская команда.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
15 июня в 11:58
Денег в высшем дивизионе в УПЛ похоже не меренно раз такая обязаловка.
drug01
drug01
15 июня в 11:31
Футбол все любят молодцы
k8k2syqvm7jj
k8k2syqvm7jj
15 июня в 11:12
Новость из разряда как убить сильную женскую сборную по футзалу ради большого футбола. На юутбах тема мусолилась как клубы из большого футбола убивают футзал потому что федерация потребовала женскую лигу от всех УПЛ клубов.
Lu4nik
Lu4nik ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
15 июня в 11:07
я тоже хочу))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июня в 11:06
Отличная новость,хочу глянуть фото!😜
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