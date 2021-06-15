Донецкий «Шахтёр» объявил о создании женской команды

Донецкий «Шахтёр» сообщил о создании женской команды.
Согласно регламенту УПЛ, со следующего сезона каждый клуб Премьер-Лиги обязан иметь свою профессиональную женскую команду. Донецкая команда будет выступать в Первой лиге.
⚒ В «Шахтере» создана женская команда! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 15, 2021
Узнайте все подробности: https://t.co/GRJQR9HNvS.
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Ранее стало известно, что у «Химок» также появилась женская команда.