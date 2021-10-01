Спаллетти признан лучшим тренером сентября в Серии А

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01 октября 2021, 17:33

признан лучшим тренером Серии А по итогам сентября.

Под руководством итальянца «адзурри» выиграли все четыре сентябрьских матча в лиге, одержав победы над «Ювентусом» (2:1), «Удинезе» (4:0), «Сампдорией» (4:0) и «Кальяри» (2:0).

На данный момент «Наполи», накануне уступивший «Спартаку» в Лиге Европы, лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков из 18 возможных.