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Спаллетти признан лучшим тренером сентября в Серии А

01 октября 2021, 17:33

Лучано Спаллетти признан лучшим тренером Серии А по итогам сентября.

Под руководством итальянца «адзурри» выиграли все четыре сентябрьских матча в лиге, одержав победы над «Ювентусом» (2:1), «Удинезе» (4:0), «Сампдорией» (4:0) и «Кальяри» (2:0).

На данный момент «Наполи», накануне уступивший «Спартаку» в Лиге Европы, лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков из 18 возможных.

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Все комментарии
galem72
galem72
02 октября в 10:11
Неаполь здорово прибавил с лысым. По сравнению с Рино клуб де Лаурентиса стала просто самолётом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 октября в 05:42
Как же так, лучший тренер не имеет право продувать середнячку РПЛ.
pomor45
pomor45
01 октября в 21:39
Уход Лучано из Зенита был крупным просчётом менеджмента клуба, приведшим к упадку и последующему длительному застою в ЕК, который до сих пор не преодолён.
pomor45
pomor45 ответ Накир (раскрыть)
01 октября в 21:34
Вчерашний матч просто сочли недоразумением.
112910415
112910415
01 октября в 21:19
Руй доволен
протон
протон
01 октября в 20:20
И проиграл Спартаку. В общем-то всё очевиден уровень Серии А. Если не ввести лимит, то, боюсь, и без олимпиады по футболу останутся.
Baggio R.
Baggio R. ответ Накир (раскрыть)
01 октября в 20:02
А с чего вдруг он должен идти в зачёт, если это не матч Серии А?
ЮЗИК
ЮЗИК
01 октября в 19:55
В Италии он сейчас герой
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
01 октября в 19:46
И надо же, проиграл Спартаку. Перехвалили или сглазили, ахаха)
ДСА
ДСА
01 октября в 18:52
Спартак опустил их на землю.
Gahi
Gahi
01 октября в 18:49
Поздравляю Лучано Спаллетти с таким успехом, тем ценнее победа Спартака над командой Наполи. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 18:47
Что то я не вижу на горизонте таких "Лучших тренеров"...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 октября в 18:25
Пусть вас не смущает немного неожиданное поражение "Спартака". Уверен, что в этом году все силы "Наполи" будут брошены на завоевание "Скудетто" (когда еще в серии А не будет явного лидера, вроде "Ювентуса" прошлых лет), а в случае необходимости Лигой Европы будет пожертвовано, что замечательно, потому что дает определенные шансы "Спартаку" в ответной встрече.
Сварожич
Сварожич
01 октября в 18:13
Если только в Серии А
25процентный клоун
25процентный клоун
01 октября в 18:07
Руй сильнее
STVA 1
STVA 1
01 октября в 17:56
И Лиги Чемпионов))))))))
Вoлхв
Вoлхв
01 октября в 17:52
С чем его Спартак и поздравил
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 17:37
Тупо смотрят в таблицу...
Накир
Накир
01 октября в 17:36
Вчерашний матч видимо в зачет не пошел...:)))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
01 октября в 17:34
Мои поздравления.
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