Спаллетти признан лучшим тренером сентября в Серии А

признан лучшим тренером Серии А по итогам сентября.

Под руководством итальянца «адзурри» выиграли все четыре сентябрьских матча в лиге, одержав победы над «Ювентусом» (2:1), «Удинезе» (4:0), «Сампдорией» (4:0) и «Кальяри» (2:0).

На данный момент «Наполи», накануне уступивший «Спартаку» в Лиге Европы, лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков из 18 возможных.

⚽🏆 #SerieATIM💎 COACH OF THE MONTH | SEPTEMBER 2021 🔝➡️ Luciano Spalletti



Idee, spettacolo e tanti gol ⚽🌟

Un settembre di gran calcio per il @sscnapoli ✍🏻



➡️ https://t.co/7jmKyl1kPo#WeAreCalcio pic.twitter.com/u7FtlrRlJs