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Шварц — лучший тренер РПЛ по итогам сентября

01 октября 2021, 10:20

Наставник «Динамо» Сандро Шварц во второй раз подряд назван лучшим тренером РПЛ по итогам месяца.

За немецкого специалиста проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч ПРЕМЬЕР». Голос болельщиков был отдан наставнику ЦСКА Алексею Березуцкому.

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Все комментарии
протон
протон
01 октября в 21:34
По идее Семаку должны были отдавать. Зенит уверенно играет и заслуга тренера в этом большая
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 14:22
Вот и пришло признание всеобщее. А ведь когда пригласили , то столько стрел критических было выпущено в него и руководство Динамо. На МАТЧ ТВ типа эксперты во главе с Мостовым поливали мужичка почем зря. А мужичок то не из робкого десятка оказался, лихо взялся за дело, призвал на помощь молодежь, выстроил игру, на которую приятно смотреть. Да, неудачи случаются, но молодежь крепчает , мужает, взрослеет. Очень перспективная команда выстраивается.
Удачи Шварцу с Динамо.
Всем здоровья.
Верг
Верг
01 октября в 14:17
Шварц
виктор бочарников
виктор бочарников
01 октября в 14:14
В отличие от лучшего игрока месяца, здесь полностью согласен, Шварц хорошо работает с молодежью и командой,и последние успехи команды полностью его заслуга,пожелаем ему дальнейших успехов,ибо такие спецы делают наш чемп сильнее.
Сидор новый
Сидор новый
01 октября в 12:27
Удачи в дальнейшем тебе Сандро
Александр Апалько
Александр Апалько
01 октября в 11:27
Я считаю, что всё по делу.
ermak6848
ermak6848
01 октября в 11:17
Это частное мнение с которым я лично не согласен...
1bear
1bear
01 октября в 10:58
успех Динамо - заслуга Шварца , так что всё по делу !
ОПС
ОПС
01 октября в 10:56
С чем мы его и поздравляем. Удачи и везения в дальнейшем!
112910415
112910415
01 октября в 10:51
конечно, Шварц !
с молодыми работает охотно, и результат есть
Gahi
Gahi
01 октября в 10:47
Вполне справедливо, учитывая то как в начале пришлось Сандро Шварцу выстраивать команду и обновлять её, после чего многие обратили своё внимание на команду под названием Динамо. Которая стала играть ярко и результативно в команде стало больше молодых и перспективный игроков. На сегодняшний день команда Сандро Шварца находиться на втором месте в турнирной таблице чемпионата РПЛ, хотелось бы чтобы Динамо продолжала играть в такой футбол который она демонстрирует на поле и смогла бы навязать до последнего тура хорошую конкуренцию Зениту за главный трофей Российского Чемпионата 🏆. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 октября в 10:39
Достойный выбор. Пусть и проиграли "Нижнему Новгороду", но в двух остальных сложных матчах заслуженно победили. Тем более приятно, что приз лучшего тренера получает специалист, работающий с молодежью. С нетерпением жду противостояния "Крыльев" и "Динамо". Думаю, что это будет самый зрелищный матч тура.
Q-J-G
Q-J-G ответ alexgurzan (раскрыть)
01 октября в 10:36
Хотелось бы, увидеть список тех, кто хотел играть в группе "без призов", чтобы знать, кто действительно хотел играть на равных условиях со всеми участниками в группе "без призов", а кто только на словах, а когда дошло до дела, то в "кусты".....
Уж очень много было таких, которые говорили, что хотели бы играть на равных условиях, и что призы для которых вторично, было бы вполне логично увидеть список, кто реально был готов играть на равных условиях....
Ironigor
Ironigor
01 октября в 10:36
Заслуженно. Мои поздравления.
Q-J-G
Q-J-G ответ alexgurzan (раскрыть)
01 октября в 10:30, ред.
Доброе утро! Вот только что, 10:26 группа Гаврилова "превратилась" в обычную группу, а до этого была, как группа точный счёт, очевидно, какая-то "накладка" получилась...

СНОВА ГРУППА ГАВРИЛОВА, КАК ГРУППА "ТОЧНЫЙ СЧЁТ", ВРЕМЯ 10:40....
shlomo
shlomo
01 октября в 10:28
Так я и говорил... удачи ему и в следующем месяце...
Василий 50
Василий 50
01 октября в 10:23
Пожалуй все логично
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 10:21
Семак все же был посильнее.
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