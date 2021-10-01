Шварц — лучший тренер РПЛ по итогам сентября

Наставник «Динамо» Сандро Шварц во второй раз подряд назван лучшим тренером РПЛ по итогам месяца.
За немецкого специалиста проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч ПРЕМЬЕР». Голос болельщиков был отдан наставнику ЦСКА Алексею Березуцкому.
Сандро Шварц – лучший тренер сентября! 👔— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021
За наставника «Динамо» проголосовали эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР. В голосовании болельщиков с небольшим отрывом от Сергея Семака победил Алексей Березуцкий 📊#ТренерМесяца pic.twitter.com/yZ3XmrOMet
Удачи Шварцу с Динамо.
Всем здоровья.
Удачи Шварцу с Динамо.
Всем здоровья.