Шварц — лучший тренер РПЛ по итогам сентября

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01 октября 2021, 10:20

Наставник «Динамо» во второй раз подряд назван лучшим тренером РПЛ по итогам месяца.

За немецкого специалиста проголосовали эксперты РПЛ и канала «Матч ПРЕМЬЕР». Голос болельщиков был отдан наставнику ЦСКА Алексею Березуцкому.