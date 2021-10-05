Бразильского игрока арестовали после нападения на судью во время матча

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вчера, 09:40

Футболист «СК Сан-Паулу» Вильям Рибейро обвиняется в нападении на арбитра во время матча второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Гуарани». Встреча проходила в ночь с понедельника на вторник.

Инцидент произошел на 61-й минуте матча, когда 30-летний Рибейро нанес судье удар в лицо кулаком, а затем ногой в область шеи, после чего тот потерял сознание. Арбитра доставили в больницу, а игра была приостановлена.

По словам полиции, действия игрока следует расценивать как покушение на убийство.

Футболист был арестован. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.