ГлавнаяНовостиКриминалБразилия. Серия B 2021

Бразильского игрока арестовали после нападения на судью во время матча

вчера, 09:40

Футболист «СК Сан-Паулу» Вильям Рибейро обвиняется в нападении на арбитра во время матча второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул против «Гуарани». Встреча проходила в ночь с понедельника на вторник.

Инцидент произошел на 61-й минуте матча, когда 30-летний Рибейро нанес судье удар в лицо кулаком, а затем ногой в область шеи, после чего тот потерял сознание. Арбитра доставили в больницу, а игра была приостановлена.

По словам полиции, действия игрока следует расценивать как покушение на убийство.

Футболист был арестован. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

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Перевод с thesun.co.uk
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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:30
Даже если сядет, когда выпустят - купит, а потом тот поедет доигрывать в Фиорентину
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:54
Если не посадят то в ближайщем будущем федун может его прикупить.
112910415
112910415
вчера в 10:45
Рома, ты не один !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:56
Ну и правильно,зачем борзеть.
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