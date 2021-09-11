Чемпиону мира грозит от 15 лет тюрьмы. Конкурент Зинченко в центре криминального скандала

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сегодня, 14:09

В АПЛ две дикие истории на старте сезона.

Менди оставили под стражей до февраля

Чемпион Англии и мира Менди, что начал сезон в основе «Манчестер Сити», останется в тюрьме на время следствия. Так судья поступает, если улики весомые, обвинения тяжкие, а риск побега высок. Если выпустить под залог, то французский миллионер может незаконно пересечь границу и скрыться от следствия.

Говорят, в тюрьме в Ливерпуле у Менди уже случился нервный срыв. Его ждут непростые времена за решеткой. Грозит минимум 15 лет заключения по плохим статьям. Чемпиона мира обвиняют в трех случаях изнасилования и одном случае насилия на почве секса. У полицейских нет оснований полагать, что игрока оклеветали.

Жертв минимум трое, не связаны между собой, все случаи свежие. Говорят о попытке адвокатов пойти на сделку со следствием, чтобы уменьшить срок и откупиться деньгами. Случаи существенно разбросаны во времени. Менди устраивал дикие вечеринки дома в Манчестере и, как уверяют прокуроры, повторял преступления минимум трижды.

Еще раз применил насилие при сексе с согласием. Пока Зинченко готовился к свадьбе с невестой Владой, а потом ждал рождения дочери, Бенжамен, похоже, забыл о базовых правилах для мужчины. В ХXI веке, когда секс настолько доступен, уничтожать психику другого человека принуждением – одно из худших преступлений.

Особенно с учетом, как жертве сложно доказать несогласие. Ложных обвинений в реальности мало, а примеров отказа от возбуждения дел много. Лишь один из четырех случаев обращения в полицию в день насилия приводит к обвинению. Пауза делит число дела на два. Здесь, похоже, лишь последняя жертва заговорила сразу.

Тоже привычно для таких преступлений – девушки не хотят, чтобы их имена стали известными. И до 90% знают насильника лично, боятся за безопасность. Соцопросы показывают, что две трети жертв сексуального насилия не обращаются в полицию. Менди, если суд докажут вину, поймают строго из-за серийности.

Адам Джонсон отсидел лишь половину срока

Далеко не первый случай, когда футболиста обвиняют в сексуальном насилии. Бывший игрок «Манчестер Сити», будучи звездой «Сандерленда», начал переписываться с 15-летней фанаткой. Обещал футболку, позвал на встречу. Искал в поисковике возраст согласия в Великобритании, как установили на суде – знал, что речь о школьнице.

Хотя Джонсона дома ждала молодая подруга, бывшая стюардесса, Адам в авто склонил несовершеннолетнюю к оральному сексу. Получил шесть лет заключения, отсидел половину. Ни один клуб в Англии после выхода Джонсона из тюрьмы не захотел заключать с ним контракт.

Другие заключенные называли Адама строго «насильником» и «педофилом». Когда Джонсон пожаловался на отношение, то его избили и порезали лицо ножом. Били еще несколько раз, в лазарете находился часто. В конце срока его пожалели, оказался в лагере для военнопленных.

Важно понять, что тут речь не о серии изнасилований, а об одной связи с несовершеннолетней по согласию. Девушка не говорила на суде, что ее заставили. Но закон прост – взрослые не имеют права склонять к сексу школьников, ведь у тех нет опыта для адекватной оценки ситуации.

Причем Джонсон еще легко отделался. Вышел раньше, к нему вернулась бывшая подруга. Сейчас экс-игрок тратит миллионы, заработанные ранее. Скорее всего, Адам не признал вину и не считает, что был неправ. Но минимум один спортсмен никогда больше не тронет ребенка.

Лидера «Эвертона» подозревают в педофилии

В АПЛ собрались странные люди с извращенными сексуальными вкусами? Хотя «ириски» тщательно скрывали имя игрока, по исключению из заявок на матчи становится понятно, что именно Гильфи Сигурдссона полиция Большого Манчестера обвинила в домогательствах к ребенку.

Парень с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю вышел под залог. Похоже, речь о переписке, а не о сексуальном контакте. Хавбеку сборной Исландии подыскали секретное жилье, а его супруга покинула дом за два миллиона фунтов и отправилась в Исландию, где родные помогают ей пережить новости.

Прямо история из классического детектива, когда якобы почтенный член общества – священник, политик или учитель, обвиняется в действиях сексуального характера против ребенка. Когда это фильм, то все обычно непросто, но жизнь банальнее. Футболисты редко думают головами.

Не будь у полицейских и прокуроров веских оснований, они никогда не рискнули бы карьерой, обвиняя известного спортсмена. За провал такого дела в суде можно лишиться работы. Менди обошелся «Манчестер Сити» в 58 млн евро, Сигурдссон «Эвертону» в 50 млн евро. Поймали больших акул из мира незаконных забав?

А часто случаи замалчивают. После обвинений Гильфи всплыло, что в 2017 году двух девушек, одна из них – футболистка сборной, изнасиловали игроки мужской команды, а полиция не помогла. Теперь полетели головы, два игрока отстранены от сборной, как и чиновник, что прикрывал обвиненных.

Клубы страдают от звездной болезни игроков

Делают, что хотят с вопросом: «Ты знаешь, кто я такой? Мне все можно». Во время пандемии многие футболисты в АПЛ думали лишь об алкоголе и сексе. Не удивительно, что в «Манчестер Сити» нашелся человек, обвиняемый в насилии, причем серийном.

Гвардиола — либеральный наставник, когда доходит до контроля игроков. Не все тренеры такие, все зависит от коллектива. Понятно, что Пиоли незачем приставлять детективов, чтобы уберечь Ибрагимовича от глупостей. Златан взрослый и тренировку не пропустит, еще и других мотивирует быть в форме.

Но много обратных примеров. Менди всегда был непутевым. Весельчак из «Манчестер Сити» так и не заиграл. Не следовал рекомендациям о технике работы с мячом, что приводило к травмам. Редко работал усерднее, чем конкуренты – отсюда место на скамейке при наличии таланта.

Удивляет, что сразу два примера из АПЛ за одно лето, хотя историю Адама Джонсона знали и Менди, и Сигурдссон. Понятно, что им надо было идти к психиатрам, если появилось желание переступать черту закона в личной жизни. Вместо этого француз пил и гулял, а Гильфи опозорит семью, если докажут обвинения.

Людям вредит отсутствие культуры обращения за помощью при выявлении странных наклонностей. У Менди могло быть много секса по согласию, как у Пиппо Индзаги или Вьери – по доброй сотне женщин на брата, ни одного обвинения в насилии. И ведь не скажешь уже, что этот случай кому-то станет наукой.

Не станет. У изнасилования один виновник и много пострадавших. Кроме жертвы, под ударом близкие, особенно отцы и братья. Папа исландской футболистки писал первым лицам Исландии, четыре года добивался правосудия. Поскольку речь шла о звездах Евро-2016, то его игнорировали, пока Сигурдссона в Англии не обвинили в педофилии.

Правила приличия меняются с веками, но люди остаются пещерными. Кевин-Принс Боатенг отказался от общения с Жеромом, когда доказали, что брат бил бывшую подругу и мать его детей. Все годами прощали чемпиона мира, но устали от его выходок, суд оштрафовал на 1.8 млн евро.

Некоторым футболистам определенно нужно общение с классными психиатрами. Кому-то вправят мозги, и если это сократит количество нового насилия – уже неплохо.