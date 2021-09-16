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Дом защитника «Челси» Джеймса ограблен. Украдена медаль за победу в ЛЧ

16 сентября 2021, 17:28

Защитник «Челси» Рис Джеймс в своём инстаграме сообщил, что его дом ограбили злоумышленники, а также предоставил записи с камер видеонаблюдения.

Вечером 14 сентября 2021 года, когда я играл за «Челси» в матче Лиги чемпионов [против «Зенита»], в мой дом ворвалась группа трусливых грабителей. Им удалось вместе поднять в машину тяжелый сейф с моими личными вещами. Я никогда не храню свои украшения в доме, поэтому всё, что хранилось в сейфе — это моя медаль за победу в Лиге чемпионов, медаль за победу в Суперкубке УЕФА и медаль за второе место на Евро-2020. Эти медали были выиграны за «Челси» и сборную Англии. Я обращаюсь ко всем моим фанатам с просьбой помочь выявить этих негодяев, которые никогда не смогут расслабиться, поскольку улики против них накапливаются. Полиция, мои советники и ФК «Челси» (и многие другие) — все за меня, поскольку у нас есть твердые предположения о том, кто виноват. Мы найдём их. К счастью, во время взлома никого не было дома, но я хочу сообщить всем, что со мной всё в порядке. Я действительно ценю возможность рассказать вам всё о моем несчастье, и я надеюсь, что вместе мы сможем поймать этих людей и восстановить справедливость.

Стоит отметить, что кубок Лиги чемпионов навсегда останется с Рисом Джеймсом, потому что защитник сделал татуировку трофея в честь победы турнире.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
17 сентября в 00:17
Ко всем этим футболистам залезают воры, потому что они сорят деньгами и понтуются на каждом шагу, вот и всё. Скромнее надо быть.
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
16 сентября в 23:31
Юве купит этот медаль
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 сентября в 20:18
Украдена медаль за победу в ЛЧ... Ибрагимович?
azkan
azkan
16 сентября в 20:18
Это наверное фаны Тоттенхэма)
Gahi
Gahi
16 сентября в 19:50
Это хорошо что дома не было никого, судя по уверенной походке, преступники хорошо владели информацией о месте расположения нужного объекта. Но скорее всего ошиблись в содержание драгоценностей в нужном месте. Конечно это очень отвратительно когда ты играешь за команду которая находиться в столице в главном клубном турнирной Европы, а в это время у тебя дома нагло действуют преступники и это начинает раздрожать и выводить из равновесия прежде всего за беспокойстве и безопасность членов своей семьи. Будем надеяться что данные преступники рано или поздо будут выявлены и понесут заслуженное наказание. Остаётся только добавить словами В. Высоцкого сыгравшего в роли Жеглова который говорит так «Если Кирпич вор, то он должен сидеть в тюрьме.» Затем он говорит известные слова:«Вор должен сидеть в тюрьме» . Удачи
КЭТиК
КЭТиК
16 сентября в 19:09
И тут сэкономили на охране.
протон
протон
16 сентября в 18:45
Спустя 50 лет Дзюба внукам: вот моя медаль ЛЧ, а вот медаль ЧЕ.
Cat01
Cat01
16 сентября в 18:01
Значит бардак всюду надо наказывать строже
memphis
memphis
16 сентября в 17:58
Это Черчесов, Кокорин, Мамаев, Дзюба и Жирков, он был в Челси и все организовал
VeniaminS
VeniaminS
16 сентября в 17:51
Целая банда аж пять человек,могут и не найти,у нас и не ищут.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 17:46
Если не найдут негодяев - УЕФА даст новые.
Сварожич
Сварожич
16 сентября в 17:36
Возможно и не найдут
Mekail
Mekail
16 сентября в 17:34
Вот вам и системы охраны и наблюдения...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 сентября в 17:29
Народ не спит...
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