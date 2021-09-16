Дом защитника «Челси» Джеймса ограблен. Украдена медаль за победу в ЛЧ

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16 сентября 2021, 17:28

Защитник «Челси» в своём инстаграме сообщил, что его дом ограбили злоумышленники, а также предоставил записи с камер видеонаблюдения.

Вечером 14 сентября 2021 года, когда я играл за «Челси» в матче Лиги чемпионов [против «Зенита»], в мой дом ворвалась группа трусливых грабителей. Им удалось вместе поднять в машину тяжелый сейф с моими личными вещами. Я никогда не храню свои украшения в доме, поэтому всё, что хранилось в сейфе — это моя медаль за победу в Лиге чемпионов, медаль за победу в Суперкубке УЕФА и медаль за второе место на Евро-2020. Эти медали были выиграны за «Челси» и сборную Англии. Я обращаюсь ко всем моим фанатам с просьбой помочь выявить этих негодяев, которые никогда не смогут расслабиться, поскольку улики против них накапливаются. Полиция, мои советники и ФК «Челси» (и многие другие) — все за меня, поскольку у нас есть твердые предположения о том, кто виноват. Мы найдём их. К счастью, во время взлома никого не было дома, но я хочу сообщить всем, что со мной всё в порядке. Я действительно ценю возможность рассказать вам всё о моем несчастье, и я надеюсь, что вместе мы сможем поймать этих людей и восстановить справедливость.

Стоит отметить, что кубок Лиги чемпионов навсегда останется с Рисом Джеймсом, потому что защитник сделал татуировку трофея в честь победы турнире.