Итальянский клуб перевёл 800 тысяч евро мошенникам-нигерийцам из РФ

Нелегальные нигерийцы во главе с уроженцем Буркина-Фасо (у него есть паспорт РФ) недавно узнали, что «популярный итальянский клуб» интересуется игроком «Нордшелланда».
Один из соучастников подделал паспорт, указав там вместо имени аббревиатуру FC, вместо фамилии – название клуба-потенциального продавца, на этот паспорт в петербургском банке открыли лицевой счет, а итальянский клуб в итоге перевел туда 800 тысяч евро.
Подозреваемых обнаружили в одном из домов в Мурино. В квартире нашли 57 миллионов рублей.
Недавно мы рассказывали историю игрока, который прикинулся футболистом ПСЖ, чтобы заключить контракт с клубом из ЛЧ.