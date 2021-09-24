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Итальянский клуб перевёл 800 тысяч евро мошенникам-нигерийцам из РФ

24 сентября 2021, 08:49

Нелегальные нигерийцы во главе с уроженцем Буркина-Фасо (у него есть паспорт РФ) недавно узнали, что «популярный итальянский клуб» интересуется игроком «Нордшелланда».

Один из соучастников подделал паспорт, указав там вместо имени аббревиатуру FC, вместо фамилии – название клуба-потенциального продавца, на этот паспорт в петербургском банке открыли лицевой счет, а итальянский клуб в итоге перевел туда 800 тысяч евро.

Подозреваемых обнаружили в одном из домов в Мурино. В квартире нашли 57 миллионов рублей.

Недавно мы рассказывали историю игрока, который прикинулся футболистом ПСЖ, чтобы заключить контракт с клубом из ЛЧ.

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