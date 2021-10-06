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Сборная России подтвердила, что Глушаков покинул расположение команды

06 октября 2021, 21:55

Пресс-служба сборной России сообщает, что полузащитник «Химок» Денис Глушаков покинул расположение национальной команды.

Состав сборной России в среду, 6 октября, сократился на одного игрока. После завершения вечерней тренировки стало очевидно, что Денис Глушаков не сможет полноценно готовиться к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении. 34-летний полузащитник уже покинул базу в Новогорске и продолжит восстановление в расположении «Химок».

Владимир Хайтин, старший врач сборной России:

К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии, но с учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 05:59
до последнего надеялся ...
ОПС
ОПС
вчера в 05:25
Это уже все знают.
протон
протон
вчера в 02:06
как быстро меняются события
протон
протон
06 октября в 23:25
Жаль его на самом деле. Было видно, что он прямо мечтал вернуться в сборную и всячески к этому стремился, и тут такое...
STVA 1
STVA 1
06 октября в 23:25
не скажу что расстроился но в данной ситуёвине это потеря
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 22:44
Похоже не потянул Дениска!
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 22:06
Недолго упорствовали.
drug01
drug01
06 октября в 21:56
Значит все верно
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