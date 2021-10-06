Сборная России подтвердила, что Глушаков покинул расположение команды

Пресс-служба сборной России сообщает, что полузащитник «Химок» покинул расположение национальной команды.

Состав сборной России в среду, 6 октября, сократился на одного игрока. После завершения вечерней тренировки стало очевидно, что Денис Глушаков не сможет полноценно готовиться к октябрьским отборочным матчам ЧМ -2022 с командами Словакии и Словении. 34-летний полузащитник уже покинул базу в Новогорске и продолжит восстановление в расположении «Химок».

Владимир Хайтин, старший врач сборной России:

К сожалению, то повреждение, которое Денис Глушаков получил ранее в расположении клуба, не позволит ему сыграть за сборную в ближайших матчах, так как для лечения данного вида травмы необходимо дополнительное время. Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошел курс терапии, но с учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления.